1 vật dụng nhất định phải làm sạch trước thềm năm mới 2026 kẻo vận xui "gõ cửa"

Năm 2026 chỉ còn cách vài ngày nữa, và đây là thời điểm hoàn hảo để đưa ra những mục tiêu mới. Một trong những mục tiêu rất phổ biến là sống gọn gàng và ngăn nắp hơn tại nhà — điều thường được cho là “nói dễ hơn làm”.

Tuy nhiên, bắt đầu năm mới với một ngôi nhà sáng bóng là một cách tuyệt vời để tạo tiền đề cho cả năm phía trước. Theo báo Anh Express, người ta cho rằng việc dọn dẹp ngay trong ngày đầu năm mới sẽ mang lại xui xẻo, vì vậy việc dọn dẹp trước đó là vô cùng quan trọng. Và có một khu vực cụ thể trong ngôi nhà của bạn cần được quan tâm nhiều hơn sau một năm bận rộn.

Vật dụng nhất định phải được làm sạch trước năm mới 2026

Việc dọn dẹp vào ngày đầu năm mới được cho là sẽ “quét sạch vận may” và làm hỏng cả năm ngay từ khi nó còn chưa bắt đầu.

Quan niệm này bắt nguồn từ nhiều nền văn hóa châu Âu và châu Á, nơi thời điểm đầu năm được xem là lúc tổ tiên hoặc các vị thần ghé thăm để mang lại may mắn và sự bảo vệ — vì vậy việc dọn dẹp, đặc biệt là quét nhà hoặc đổ rác, được cho là sẽ xua đuổi vận may đó đi.

Và khu vực đặc biệt mà bạn nên tập trung vào chính là ghế sofa. Theo Tony Keigher, chuyên gia về sofa tại cửa hàng nội thất Heatons Furniture (Anh), việc không làm sạch khu vực này có thể mang lại vận xui cho gia đình bạn trong năm 2026.

Ông cho biết: “Có quan niệm cho rằng việc quét dọn hoặc giặt giũ vào ngày đầu tiên của năm có thể loại bỏ vận may và mời gọi điều xui xẻo. Trên thực tế, đó chỉ là một cách để nhắc nhở mọi người dành thời gian nghỉ ngơi trước khi công việc vất vả của năm mới bắt đầu trở lại.”

“Mặc dù là một phần quan trọng của ngôi nhà, sofa thường bị lãng quên khi nói đến việc vệ sinh kỹ lưỡng — nhưng thực sự thì chúng không nên bị bỏ qua. Chúng được ngồi lên, nằm lên, ăn uống trên đó, trèo lên, thậm chí thú cưng cũng tham gia.”

Làm sạch sofa là điều không thể bỏ qua trước thềm năm mới 2026.

Nếu bạn đã tiếp khách nhiều lần vào dịp cuối năm và đang bắt đầu thư giãn trở lại, thì đây là thời điểm hoàn hảo để làm sạch sofa thật kỹ, sẵn sàng bắt đầu năm mới với cảm giác sạch sẽ và tươi mới.

Ngoài sự thật rằng chúng ta sử dụng sofa rất nhiều trong suốt cả năm, số ca cúm gia tăng trong mùa đông cũng là một lý do quan trọng khác khiến việc vệ sinh sofa nên nằm trong danh sách ưu tiên của chúng ta cho năm 2026.

Tony cảnh báo: “Virus cúm và các mầm bệnh mùa đông khác có thể tồn tại trên bề mặt sofa lên đến 48 giờ, lâu hơn nhiều so với những gì hầu hết mọi người nhận ra, và điều đó làm tăng khả năng lây lan.”

“Vì vậy, việc vệ sinh không chỉ nhằm giữ cho mọi thứ trông gọn gàng, mà còn giúp gia đình của bạn khỏe mạnh hơn.”

Cách vệ sinh sofa

Đối với sofa bọc vải, hãy sử dụng dung dịch làm sạch vải nhẹ và tránh làm ướt quá nhiều, vì độ ẩm dư thừa có thể để lại vết nước hoặc tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Nếu được, việc làm sạch bằng hơi nước nhẹ có thể giúp loại bỏ bụi bẩn mà không làm hỏng sợi vải, nhưng luôn thử trước ở một khu vực khuất.

Đối với sofa da, hãy lau bằng khăn microfiber hơi ẩm, sau đó sử dụng dung dịch làm sạch phù hợp với loại da của bạn. Da aniline thấm hút nhiều hơn da phủ màu, vì vậy cần đặc biệt cẩn thận, và hãy kết thúc bằng việc dùng kem dưỡng để giữ cho da mềm mại.

Sofa microfiber cần được hút bụi, làm sạch các vết bẩn bằng dung dịch xịt an toàn cho microfiber hoặc cồn y tế, sử dụng hơi nước nhẹ nếu hướng dẫn cho phép, và chải lại bề mặt vải sau đó, đồng thời chú ý làm sạch các nếp gấp khuất và phía dưới đệm ngồi.