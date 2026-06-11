REDMI Note 15 Series chỉ từ 5,99 triệu, hiệu năng bền vững cho hơn 6 năm sử dụng

Sở hữu REDMI Note 15 Series “siêu hot” trong thời điểm này, người dùng không chỉ có trong tay chiếc smartphone độ bền vô đối, mà còn nhận về hàng loạt ưu đãi hấp dẫn tại Thế Giới Di Động.

Ngay khi vừa trình làng từ đầu năm 2026, REDMI Note 15 Series đã chứng tỏ sức hút kỷ lục với 30.000 máy bán ra chỉ trong 3 ngày. Sau 5 tháng "chinh chiến", dòng máy này vẫn chưa hề hạ nhiệt mà trái lại, có phần được săn đón hơn trước.

Đó là vì giữa thời điểm 'bão giá' - được nhiều hãng phân tích thị trường dự báo sẽ còn kéo dài ít nhất đến năm 2028 - khiến chi phí mua smartphone mới đồng loạt tăng cao từ 9% tới 44%. Trước làn sóng này, người dùng bắt đầu tìm kiếm những sản phẩm bền bỉ, có vòng đời dài để tối ưu chi phí. Trong bối cảnh này, REDMI Note 15 Series lập tức trở thành lựa chọn sáng giá khi là thiết bị tầm trung đầu tiên của Xiaomi đạt chuẩn độ bền "Redmi Titan", lại được bảo chứng chất lượng bởi hàng ngàn đánh giá tích cực từ người dùng thực tế sau nửa năm trải nghiệm. Với mức giá khởi điểm cực kỳ "dễ thở" chỉ từ 5.990.000 đồng ở thời điểm hiện tại, đây chính là lời giải hoàn hảo cho bài toán đầu tư một lần, sử dụng thảnh thơi suốt nhiều năm.

REDMI Note 15 Series thu hút đông đảo sự quan tâm nhờ kiên cố toàn diện từ cấu trúc bo mạch bên trong cho đến vật liệu hoàn thiện bên ngoài

Để một smartphone có thể đồng hành cùng người dùng suốt nhiều năm dài, cả pin và vỏ máy đều phải trải qua những quy trình chế tác khắt khe. REDMI Note 15 Series đã chứng minh được giá trị "ăn chắc mặc bền" này khi đạt chứng nhận TÜV SÜD cho viên pin Silicon-Carbon dung lượng lớn lên đến 6.580mAh, đảm bảo sau 6 năm sử dụng (tương đương 2.000 chu kỳ nạp xả) vẫn giữ được ít nhất 80% dung lượng gốc.

Bên cạnh thời lượng pin, độ bền vật lý của toàn dòng sản phẩm cũng tái định nghĩa lại tiêu chuẩn trong phân khúc nhờ cấu trúc gia cố kiên cố, giúp bảo vệ tối đa linh kiện trước những sự cố hằng ngày. Các phiên bản Pro trở lên còn sở hữu mặt kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2. Đáng chú ý, hai phiên bản cao cấp nhất là Pro 5G và Pro 5G+ đạt chuẩn IP66, IP68, IP69 và IP69K, chứng nhận chống rơi vỡ 5 sao từ SGS ở độ cao lên đến 2,5m, đồng thời vượt qua bài kiểm nghiệm kháng nước ở độ sâu 2m trong 24 giờ đạt chứng nhận từ TÜV SÜD, mang lại sự an tâm trước mọi sự cố.

Công nghệ cảm ứng ướt 2.0 trên REDMI Note 15 Series tự động phát hiện nước, dầu mỡ hay mồ hôi trên màn hình, dù màn hình bị ẩm ướt vẫn chạm mượt mà

Chính chất lượng chế tác kiên cố và độ bền bỉ đạt chuẩn quốc tế là nền tảng vững chắc để Xiaomi cùng Thế Giới Di Động áp dụng chính sách bảo hành Premium vượt trội cho người dùng. Toàn bộ các phiên bản trong series đều được áp dụng bảo hành chính hãng lên đến 18 tháng. Nếu phiên bản 15 Pro 4G sở hữu gói bảo hành 1 năm cho các trường hợp rơi vỡ màn hình và hỏng nắp lưng, thì hai dòng máy cao cấp hơn là Pro 5G và Pro+ 5G lại mang đến sự an tâm khi tặng thêm gói bảo hiểm vào nước. Nhờ đó, bạn có thể hoàn toàn an tâm trải nghiệm sản phẩm mà không phải lo lắng về những sự cố bất cẩn.

Khi mua REDMI Note 15 Series tại Thế Giới Di Động, người mua sẽ được hưởng quyền lợi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu đối với sản phẩm lỗi, hỗ trợ cho mượn máy dùng tạm trong thời gian sửa chữa, cùng dịch vụ vệ sinh chuyên sâu và cập nhật phần mềm hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt hơn, chính sách mua trả chậm 0% lãi suất giúp người dùng dễ dàng rinh ngay siêu phẩm về nhà mà không gặp bất kỳ áp lực tài chính.

REDMI Note 15 Series là một trong những mẫu smartphone tầm trung đáng sở hữu nhất hiện nay tại Thế Giới Di Động

Từ độ bền thiết bị cho đến dịch vụ chăm sóc chuẩn VIP, nhiều người sẽ nghĩ dải sản phẩm này phải sở hữu mức giá của các dòng máy cận cao cấp. Thế nhưng, REDMI Note 15 Series lại mang đến một bất ngờ lớn khi sở hữu chi phí sở hữu hời đến mức kinh ngạc. Người tiêu dùng sẽ phải bất ngờ khi biết rằng chỉ cần bỏ ra số tiền chưa tới 8 triệu đồng là đã có thể rinh ngay phiên bản Pro 5G sở hữu camera 200MP HPE sắc nét, hoặc chưa tới 12 triệu đồng cho bản Pro+ 5G tích hợp chip Snapdragon 7s Gen 4 đỉnh cao cùng sạc siêu tốc 100W HyperCharge.

Chọn REDMI Note 15 Series tại Thế Giới Di Động trong lúc này chính là bài toán kinh tế thông minh cho người mua. Trước dự báo giá smartphone sẽ còn leo thang trong 1 - 2 năm nữa, việc chốt ngay một dòng máy bền 6 năm, cấu hình ngon với mức giá rất tốt như hiện tại là cơ hội không thể bỏ lỡ. Sự đầu tư một lần này sẽ mang lại giá trị sử dụng lâu dài, giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí sửa chữa hay thay mới máy liên tục. Đây chính là thời điểm vàng để bạn tranh thủ ghé ngay các cửa hàng Thế Giới Di Động trên toàn quốc hoặc truy cập website để mua ngay từ bây giờ, sở hữu siêu phẩm công nghệ thế hệ mới với mức giá ưu đãi cùng gói bảo hành chất lượng hàng đầu thị trường.