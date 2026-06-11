Số cửa hàng VinFast đã vượt xa Yamaha

Với những bước tiến hiện tại, người ta dự đoán việc VinFast vượt mặt Honda ở chỉ số này sẽ không còn xa.

VinFast vừa công bố đồng loạt khai trương 66 đại lý xe máy điện mới tại 22 tỉnh, thành phố. Từ đó, tổng số cơ sở kinh doanh xe máy điện trên toàn quốc của thương hiệu này đạt 750 điểm.

Đây là con số khổng lồ nếu biết Honda - thương hiệu xe máy số 1 thị trường Việt Nam với thị phần nằm quanh mức 80% - hiện có 805 cửa hàng (HEAD). Một thương hiệu Nhật Bản khác là Yamaha hiện có hơn 500 cửa hàng trong khi con số của Piaggio đạt 83 - tính đến tháng 6/2026.

Tăng mạnh độ phủ, bức tranh kinh doanh xe máy điện của VinFast cũng đạt những bước tiến lớn. Theo báo cáo tài chính công bố mới đây, thương hiệu này đã bàn giao hơn 143.000 xe máy điện trong quý I, tăng 219% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó riêng tháng 3, thương hiệu Việt nhận kỷ lục hơn 135.000 đơn đặt hàng và bàn giao hơn 93.000 xe tới các đại lý.

Trong khi đó, Honda đã bàn giao khoảng gần 613.000 xe máy cùng giai đoạn, chiếm đến 84% thị phần trong tổng doanh số hơn 729.000 xe của 5 thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM). Yamaha hay Piaggio không công bố số liệu cụ thể về doanh số.

VinFast hiện kinh doanh đa dạng các dòng xe máy điện tại thị trường Việt Nam, từ phổ thông đến cao cấp. Ở dòng phổ thông, hãng mở bán một số mẫu xe dành cho học sinh sinh viên như Amio, ZGoo, dòng giá mềm Flazz hay Evo cho đến trung cấp với dòng Feliz và cao cấp với Viper và Vero X.

Thương hiệu này cũng đang đẩy mạnh việc lắp đặt các tủ đổi pin để tăng độ phủ cho các sản phẩm mở bán ra. Theo thông báo, V-Green đã lắp đặt 45.000 tủ trên cả nước vào quý I năm nay.