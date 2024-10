Dựa trên thống kê của Nielsen Korea, tập 15 đã đạt mức rating trung bình là 7.0% đối với khu vực Seoul và 6.1% trên toàn quốc, giảm 1% so với tập 14 trước đó. Dù vẫn đứng đầu về số lượng người xem trong cùng khung giờ, nhưng đây lại là tín hiệu đáng buồn của Love Next Door. Bởi lẽ, thông thường khi một bộ phim càng về cuối, độ thảo luận và rating thường sẽ tăng cao so với các tập trước đó. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng tập 15 không có quá nhiều nội dung, chủ yếu xoay quanh mâu thuẫn của hai bà mẹ, trong khi đó tuyến nhân vật chính lại không có quá nhiều sự tình tiết đột phá.



Ở tập 15, sau khi gỡ bỏ khúc mắc, Choi Seung Hyo (Jung Hae In) - Bae Seok Ryu (Jung So Min) lại phải cùng nhau vượt qua "kiếp nạn" cuối cùng là "ải" phụ huynh. Vốn dĩ đã có mâu thuẫn từ trước đó, cộng thêm việc lo lắng cho tương lai của hai con, nên Mi Seok và Hye Seok ra sức phản đối về mối quan hệ này. Tuy nhiên, điều này không hề làm đôi trẻ nản lòng, ngược lại còn khiến họ gắn kết, yêu thương nhau thêm nữa. Trong đêm, Seung Hyo đã bất chấp nguy hiểm để leo sang nhà Seok Ryu và cầu hôn người yêu một lần nữa. Tất nhiên, lần này, cô đã đồng ý mà không chút chần chừ.

Về phía hai bà mẹ, sau năm lần bảy lượt "khẩu chiến", đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán nhưng sau đó, cả hai cũng nhanh chóng giảng hoà nhờ vào việc đồng tâm hiệp lực "động tay động chân" với những bà hàng xóm nhiều chuyện. Cả hai cũng nói ra sự thật rằng mình luôn yêu thương con của đối phương như con ruột và mong đôi trẻ tìm được hạnh phúc.

Như vậy, sau bao nhiêu trắc trở, Seung Hyo và Seok Ryu cũng đã thành công nhận được lời chúc phúc từ các bậc sinh thành.

Một số bình luận của khán giả: - Tập này chủ yếu tạo miếng hài, chứ không có gì mới. - Coi hài xỉu, nhưng mà cứ cảm thấy tập phim bị chậm. - Nỗi lòng cha mẹ, tập này coi dễ chịu ghê. - Vậy là sắp hết phim rồi hả? Dù kịch bản hơi chán nhưng mà chemistry Jung Hae In với Jung So Min thì quá tuyệt vời!

Tập cuối của Love Next Door sẽ lên sóng vào tối nay trên tvN.