"Rất ghét các bà mẹ với tư duy thích chịu khổ, sợ người khác không thấy mình khổ" - quan điểm dậy sóng

Mọi vấn đề đều có thể trở thành chủ đề thảo luận hot trên MXH, bao gồm cả chuyện bố mẹ - con cái. Mới đây, một bài đăng trên Threads về chủ đề này được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao, nhận về 163k lượt xem sau chưa đầy 1 ngày đăng tải.

Theo đó, người con bất bình với việc cứ đến bữa cơm là mẹ lại làm gì đó dù việc không không gấp, khiến cả nhà phải ngồi đợi. Sau khi làm xong, vào ăn cơm muộn thì mẹ lại “than vãn cực khổ” và điều này khiến con “rất ghét”.

Nguyên văn bài đăng trên Threads

Phía dưới bài đăng, rất nhiều bình luận phản đối ý kiến này. Họ khẳng định trong nhà có rất nhiều việc không tên nên việc mẹ bận rộn đến cả bữa cơm là điều bình thường, người con đã không giúp đỡ mẹ lại còn lên mạng phàn nàn. Việc chỉ trích mẹ cũng cho thấy sự thiếu hiểu mẹ, nói nặng hơn là bất hiếu.

Cư dân mạng cũng bày tỏ thêm, việc mẹ than vãn không chỉ là trách móc mà đôi khi là cách thể hiện sự mệt mỏi, cần được yêu thương. Vì vậy phản ứng thiếu cảm thông, không hỗ trợ kịp thời của con càng khiến mẹ thêm buồn. Gia đình này dường như đang thiếu đi sự quan tâm, lắng nghe và sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau, ai cũng thấy mình đúng mà quên nhìn lại chính mình.

“Thế sao không ra giúp mẹ cho nhanh để ăn cơm? Than là việc của than, mình thấy mẹ mình than vãn là đang làm nũng, dỗi yêu và mình sẽ không tiếc mấy câu nói với mẹ kiểu: ‘Đây mẹ để con phụ mẹ’, ‘Còn gì phải làm không hở mẹ để con giúp’,... Đơn giản thế thôi mà không làm được à? Nói vậy cũng không sợ mẹ biết mẹ buồn hả?” - là một ý kiến ủng hộ quan điểm này.

Một netizen nói: “Bạn và gia đình đang thiếu sự quan tâm và chia sẻ đúng mực dành cho mẹ. Thay vì khó chịu thì đứng lên và giúp đỡ mẹ đi”.

(Ảnh minh họa)

Song cũng có nhiều người thông cảm với suy nghĩ của chủ nhân bài đăng bởi chỉ có ở trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Họ cho rằng nhiều người mẹ từ chối nghỉ ngơi, tự đày đọa bản thân hoặc tạo áp lực, cảm giác tội lỗi lên người khác.

Ngoài ra những người mẹ này thường có xu hướng kỹ tính không cần thiết, không yên tâm để người khác làm vì sợ không đúng ý hoặc sợ mất đi vai trò trung tâm trong gia đình. Vì vậy ngay cả khi có nhận được sự giúp đỡ từ chồng con thì họ vẫn sẽ tìm thấy việc khác để tỏ ra bận rộn.

“Mình gặp 1 người mẹ, cơm con nấu, chén con rửa, đồ con phơi. Mẹ thích quét nhà 1 ngày 8 lần, mỗi lần 15 phút. Đến 12h trưa đi quét sân lụm lá, phơi đồ thì lựa chỗ nắng nhất cho bạc màu hết, xong đi dời sào đồ, đi trở đồ 8 bận mới vừa ý. Tới giờ cơm là dọn lên, mời ăn mà vẫn đi làm những việc vô bổ, luôn tỏ ra bận bận rộn và cực khổ. Các mẹ kiểu này kỹ tính đến đáng sợ nhưng chỉ kỹ những cái muốn kỹ. Nếu là các bạn thì các bạn thấy sao?” - Một cư dân mạng kể lại.

Người khác lại đồng cảm: “Tôi hiểu bạn. Có những bà mẹ thích đóng vai nạn nhân, luôn không bằng lòng về mọi thứ. Và khi bạn có phụ giúp họ đi nữa thì họ cũng sẽ không cho bạn làm vì bạn sẽ không bao giờ làm đúng ý họ, hoặc là họ sợ rằng họ sẽ chẳng còn gì để bấu víu vào mà duy trì vị thế của họ trong gia đình nữa nếu bạn làm việc đó hoàn hảo hơn họ”.

Thật ra “mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”, dù có quan điểm thế nào thì các bên đều có cái lý của mình. Nhưng đừng quên quan trọng nhất đến từ sự thấu hiểu.

Giá như người mẹ chọn gác việc này việc kia sang một bên để ăn cơm cùng cả nhà, trân trọng giây phút quây quần bên gia đình hơn thì người con đã không khó chịu đến vậy. Nếu đó là tình huống gấp đến mức không thể không làm thì mẹ cũng có thể nhờ cậy đến sự giúp đỡ của bố, của các con. Mỗi người một tay làm cho xong thì cả nhà ăn cơm sẽ vui vẻ hơn.

Giá như người con thay vì lên mạng chỉ trích, ghét bỏ hành động của mẹ bằng việc chủ động hỏi han, giúp đỡ mẹ. Đôi khi đó là thói quen khó bỏ thì về lâu dài, bố và con từ từ khuyên nhủ, động viên mẹ.

Gia đình không phải là nơi để phân định rạch ròi, hơn thua ai đúng - ai sai, mà là nơi mỗi người học cách hiểu và nhường nhau một chút để cùng sống nhẹ lòng hơn.