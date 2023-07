Rapper Snoop Dogg từng nuôi gián làm thú cưng trong nửa năm

Rapper Drop It Like It's Hot tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn gần đây của Nardwuar, ý định ban đầu của anh là loại bỏ con gián, nhưng anh bị ấn tượng bởi ý chí sống của loài côn trùng này: "Trong căn hộ của tôi, có một con gián mà tôi không thể giết được. Thực ra, tôi đã cố gắng giết nó khi tôi mới chuyển đến nhưng nó không chết. Vì vậy tôi đã đặt tên cho nó là The Gooch và thường để lại thức ăn cho nó. The Gooch sau đó đã tiếp tục sống cuộc sống tốt nhất của mình với tư cách là "bạn cùng phòng" của tôi trong khoảng nửa năm và cứ thế lớn dần" - Ngôi sao nhạc rap cho biết.

Snoop được biết đến là một người yêu động vật.

Trong nhiều năm qua, Snoop đã thể hiện tình yêu của mình đối với các động vật bằng cách công khai ủng hộ công ty thịt làm từ thực vật Beyond Meat, đề nghị nhận nuôi một chú chó bị bỏ rơi và đặt tên theo tên anh ấy. Nam rapper cũng là người tạo ra thương hiệu Snoop Doggie Doggs, một dòng đồ chơi và hàng hóa dành cho chó.

Snoop Dogg (Calvin Cordozar Broadus Jr.) là một rapper chuyên nghiệp kiêm ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm và diễn viên người Mỹ. Nam rapper từng khiến cư dân mạng Việt Nam "phát sốt" sau khi kết hợp cùng nam ca sỹ Sơn Tùng M-TP trong ca khúc Hãy Trao Cho Anh ra mắt năm 2019.

Tuy có một sự nghiệp thành công và khối tài sản đáng ngưỡng mộ, ít ai biết rằng mong muốn khi về già của Snoop Dogg lại rất đơn giản. Anh từng nói: "Khi không còn là rapper nữa, tôi sẽ mở một tiệm kem và đổi tên thành Scoop Dogg".

