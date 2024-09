The Hotel Lobby là một bộ đôi nghệ sĩ/nhà sản xuất/DJ đến từ LA, Hoa Kỳ, chuyên về nhạc điện tử và Pop-Hiphop. Không chỉ xuất sắc trong việc sản xuất âm nhạc mà hai anh chàng này còn sở hữu kỹ năng đa dạng từ đạo diễn phim, hát, rap đến chỉ đạo nghệ thuật.

The Hotel Lobby từng hợp tác cùng các nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Họ đã có cơ hội làm việc với những tên tuổi lớn như Maroon 5, Ariana Grande, Christina Aguilera, Sia,... Sự hợp tác với những DJ/ nhà sản xuất như The Black Eyed Peas, Calvin Harris, Zedd, Tiësto, và David Guetta cũng như các nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng khác, góp phần củng cố vị trí của The Hotel Lobby trong cộng đồng âm nhạc quốc tế.

Cơn gió mới hứa hẹn thổi bùng sân khấu Rap Việt 2024

Gần đây, The Hotel Lobby cũng đã hợp tác với rapper Yuno Bigboi – một gương mặt quen thuộc của Rap Việt, ra mắt sản phẩm âm nhạc "Nobody New", đạt hơn nửa triệu lượt xem trên YouTube. Điều này cho thấy họ đang từng bước chinh phục khán giả Việt và khẳng định tài năng không chỉ ở quốc tế mà còn tại quê nhà của Johnny.

Việc lựa chọn The Hotel Lobby được khán giả đánh giá là quyết định khá “liều lĩnh” từ ban tổ chức Rap Việt sau màn công bố vị giám khảo người Thái F.Hero. Đặc biệt là khi yếu tố văn hóa trong các sản phẩm âm nhạc rap thường mang tính địa phương rất cao. Liệu bộ đôi DJ đến từ Mỹ có hiểu được tinh thần, văn hóa Việt Nam để làm hài hòa với những phần thi đầy bản sắc của các thí sinh hay không? - có lẽ đây là câu hỏi của không ít khán giả yêu thích chương trình.

The Hotel Lobby từng làm việc với huyền thoại The Black Eyed Peas, Ariana Grande xuất hiện trên MTV VMA cùng Hailey Bieber, The Chainsmokers

Tuy nhiên, trường hợp của bộ đôi DJ này lại là một câu chuyện khác. The Hotel Lobby không chỉ dừng lại ở việc họ là bộ đôi DJ tài năng mà còn bởi họ mang trong mình sứ mệnh kết nối âm nhạc Việt Nam với thế giới. Johnny Lee, một DJ gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Mỹ, mang trong mình niềm tự hào mãnh liệt về mảnh đất hình chữ S. Anh luôn khao khát được đóng góp và phát triển sự nghiệp âm nhạc tại quê nhà. Anh chia sẻ: "Thị phần âm nhạc quốc tế đã phát triển từ rất lâu và rất đa dạng, với nhiều sự khác biệt về văn hóa âm nhạc và thị hiếu của khán giả. Tuy nhiên, điểm chung của tất cả thị trường là mang lại những sắc màu âm thanh đặc trưng cho khán giả. Âm nhạc Việt Nam sở hữu sự mới mẻ, các nhạc cụ độc đáo và đặc trưng văn hóa mà chưa nền âm nhạc quốc tế nào có. Chính vì điều đó, nơi đây có tiềm năng trở thành một điểm đến tuyệt vời để giới thiệu nền âm nhạc mới lạ, khác biệt đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới."

Tai, người bạn đồng hành cùng Johnny là người có niềm đam mê mãnh liệt dành cho văn hóa và âm nhạc Việt Nam. Hai anh chàng không giấu nổi sự phấn khích: “Theo mình thì Việt Nam là 1 đất nước rất đáng sống. Mọi người rất thân thiện, mọi người đều "say hi" khi gặp mình và điều đó làm mình rất bất ngờ về sự nhiệt tình của mọi người , đồ ăn rất đa dạng và rất ngon".

The Hotel Lobby cũng nhấn mạnh vai trò của nhóm trong chương trình Rap Việt với tư cách là nghệ sĩ hỗ trợ: “Mục tiêu chính của chúng tôi là nâng cao trải nghiệm âm nhạc cho cả thí sinh và khán giả. Chúng tôi ưu tiên chất lượng hơn số lượng, tập trung tạo ra những khoảnh khắc ấn tượng và đáng nhớ để nâng cao sức hấp dẫn tổng thể của chương trình”.