Rần rần trước nghi vấn "hot girl đạo nhái tiên nữ mukbang", bắt chước từ clip đến cả cách ghi tiểu sử?

Một trong những nội dung rất thu hút trên các nền tảng mạng xã hội chính là các clip mukbang. Không chỉ phủ sóng tại Trung Quốc hay Hàn Quốc, mukbang còn là dạng clip được rất nhiều TikToker, YouTuber người Việt lựa chọn.

Trong số rất nhiều mukbanger ở Việt Nam, cái tên Quỳnh Trương là một trong số những người thu hút đông đảo người xem. Cô có vẻ ngoài xinh đẹp, cách ăn uống nhẹ nhàng nhưng tạo cảm giác ngon miệng, bởi vậy đã thu hút hơn 2,2 triệu người theo dõi chỉ sau khoảng 1 năm làm công việc này. Quỳnh Trương còn được cư dân mạng gọi bằng cái tên là "tiên nữ mukbang" bởi cô có vẻ ngoài rất cuốn hút.

Chuyện sẽ chẳng có gì, nhưng mới đây dân mạng lại bất ngờ xôn xao khi xuất hiện một nhân vật khác với cái tên Hina Quỳnh Như cũng làm các clip mukbang với phong cách tương tự như Quỳnh Trương. Bởi vậy, rất nhiều cư dân mạng đã cho rằng Quỳnh Như đang... đạo nhái phong cách của Quỳnh Trương.

Quỳnh Trương (trái) và Hina Quỳnh Như (phải) (Ảnh chụp màn hình TikTok)

Theo đó, nhiều cư dân mạng chỉ ra rằng Hina Quỳnh Như không chỉ bắt chước Quỳnh Trương về cách quay clip mukbang mà còn cả cách trang điểm, cách nói chuyện, hay điệu bộ khi ăn uống. Thậm chí, ngay cả phần tiểu sử của tài khoản TikTok cũng có phần "na ná" nhau.

Ngay cả cách ghi tiêu sử cũng có vẻ "na ná" nhau (Ảnh chụp màn hình)

Bên dưới rất nhiều clip của Hina Quỳnh Như, các cư dân mạng đã để lại các bình luận nói rằng cô giống Quỳnh Trương, đạo nhái Quỳnh Trương, hay cả những bình luận "cà khịa" TikToker này... Tuy nhiên, Hina Quỳnh Như vẫn chưa lên tiếng trước bất kì bình luận nào với nội dung như vậy.

Các bình luận của cư dân mạng (Ảnh chụp màn hình)

Đáng nói, trong 1 clip, Quỳnh Trương có đăng tải đoạn chú thích với nội dung ẩn ý có người đang đạo nhái mình. Đoạn chú thích này có nội dung: "Wanting to be someone else is a waste of who you are" (tạm dịch: "Muốn trở thành người khác là lãng phí con người thật của bạn"). Điều này cũng nhanh chóng được các cư dân mạng nhận ra và có không ít người đã bình luận ở các clip của Hina Quỳnh Như về việc cô đang cố trở thành người khác.

Ngược lại, cũng có một vài ý kiến cho rằng cách làm clip mukbang như trên từng xuất hiện nhiều ở các nước khác như Trung Quốc, Hàn Quốc... nên cũng không thể cho là Hina Quỳnh Như đang đạo nhái Quỳnh Trương.

Các cư dân mạng đã so sánh rất nhiều clip của 2 TikToker này (Ảnh chụp màn hình)

Câu chuyện đạo nhái này đã gây xôn xao từ rất lâu, các cư dân mạng cũng liên tục bàn tán bên dưới clip của cả 2 TikToker này. Tuy nhiên thời gian gần đây, chuyện này được nhiều người quan tâm hơn hẳn. Thậm chí, khi Quỳnh Trương sở hữu ô tô riêng và quay clip mukbang trong ô tô thì nhiều người đã bình luận "thách thức" Hina Quỳnh Như làm điều tương tự.

Hiện tại, bất cứ clip nào của Hina Quỳnh Như cũng được đưa vào "tầm ngắm" của các cư dân mạng. Ai cũng muốn "soi" xem TikToker này sẽ tiếp tục bắt chước những gì. Và câu chuyện "hot girl đạo nhái tiên nữ mukbang" vẫn tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên mạng xã hội.