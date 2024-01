Rần rần khắp mạng xã hội, giới trẻ rủ nhau "hóa rồng": Có gì "cuốn" mà người trẻ thích mê?

Khi các trào lưu nổi như cồn dịp cuối năm như vũ điệu làng lá, ăn nho dưới gầm bàn,... đang dần có dấu hiệu hạ nhiệt thì mới đây một trend mới lại tiếp tục khuấy đảo cộng đồng Gen Z. Được gọi với cái tên sang chảnh là trào lưu "hóa rồng", chiếc trend này thu hút giới trẻ bởi độ giải trí siêu vui cùng phần quà “siêu to” hấp dẫn.

Thú vui “hoá rồng” xâm chiếm cộng đồng Gen Z

Lướt Facebook, "Tóp Tóp" những ngày gần đây, netizen Việt không thể làm ngơ trước một chiếc trend mang ý nghĩa cát tường, dễ dàng thực hiện. Chỉ với việc “hoá rồng”, Gen Z đã có thể cùng bạn bè, người thân truy tìm “ngọc rồng”, vui vẻ đón chào một năm đầy may mắn và thuận lợi.

Rồng không chỉ là một biểu tượng phong thủy quyền uy mà còn đại diện cho may mắn, tài lộc, và sự thịnh vượng. Hình tượng ngọc rồng tượng trưng cho tượng trưng cho những niềm vui, hạnh phúc trong năm mới. Khi thành công sưu tầm đủ 10 viên ngọc rồng, người chơi sẽ triệu hồi được Thần Long, như một cách đón năm mới với sự hứng khởi, bình an và may mắn.

Mang thông điệp "Tết đầy Up" phủ khắp mọi miền, tựa game "Sưu tầm ngọc Rồng - Triệu hồi Thần Long" gây bão của Viettel Money nhanh chóng "đốn tim" các bạn trẻ. Với 2 giai đoạn "Sắm Tết" kéo dài từ 28/12/2023 đến 23/01/2024 và "Du Xuân" kéo dài từ 24/01 đến 31/3/2024, người tham gia sẽ cơ hội trúng nhiều giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị lên đến 68 tỷ đồng bao gồm tiền mặt, voucher đối tác, lời chúc và đặc biệt là cơ hội trúng xe ô tô VinFast.

“Vui vẻ là mười, rinh quà là chín”, tựa game "Sưu tầm ngọc Rồng - Triệu hồi Thần Long" đã được nhiều bạn trẻ lựa chọn để cùng bạn bè, người thân giải trí trong không khí đón Tết đến Xuân sang.

‘Hóa rồng’ mỗi ngày rinh quà liền tay cùng Viettel Money

“Hóa rồng” tưởng khó như cá chép vượt vũ môn nhưng lại dễ không tưởng trong tựa game mà Viettel Money gửi gắm đến người dùng dịp Tết. Bạn chỉ nhập vai chú Rồng trong giai đoạn "Sắm Tết" để thực hiện nhiệm vụ, sưu tầm vật phẩm và hoàn thành bộ quà Tết sẽ nhận được một trong số các phần quà ngẫu nhiên.

Các phần thưởng sẽ tương ứng với Bộ quà Tết mang giá trị 999đ (Bộ Cỗ Tết), 9.999đ (Bộ Ngũ quả Tết) hoặc 99.999đ (Bộ Trang trí Tết).

Mỗi một bộ quà được quy đổi từ các vật phẩm như: bánh chưng, xôi, giò, gà, canh măng, chuối, bưởi, phật thủ, cam, lựu… Nếu không có vật phẩm như ý muốn thì cũng đừng lo, bởi bạn có thể trao đổi chéo với bạn bè hoặc cho nhau các món đồ trong từng bộ vật phẩm để ghép đủ bộ và có cơ hội trúng quà.

Người chơi cần đăng nhập vào chương trình hàng ngày và thực hiện các nhiệm vụ để kiếm Điểm rồng giúp Rồng tăng vẻ đẹp và sự dũng mãnh. Đồng thời săn các voucher tiêu dùng cho dịch vụ của các đối tác Viettel Money.

Người chơi cũng có cơ hội nhận về hơn 3 triệu giải thưởng tiền mặt có trị giá 1 triệu đồng. Tiền thưởng được trả theo thứ tự ưu tiên: (1) Trả vào tài khoản Mobile Money; (2) Trả vào tài khoản Viettel Pay (nếu Khách hàng không có Mobile Money).

Không dừng lại ở đó, sau khi giai đoạn Sắm Tết qua đi, giai đoạn Du Xuân lại mang tới người chơi những bất ngờ thú vị khác. Tiếp tục trong vai chú Rồng, ở hành trình này người chơi sẽ thực hiện các nhiệm vụ tăng mana cho rồng chờ ngày rồng nhả ngọc để đi săn. Khi tham gia chương trình, bạn chỉ cần đăng nhập Viettel Money hàng ngày để thu thập ngọc.

Sau đó, có thể tiếp tục tham gia 2 minigame là Rồng Đại Cát & Rồng Du Ký để nhận ngọc hoặc sang nhà bạn bè, thu thập ngọc các viên ngọc mà chủ nhà chưa thu hoạch và không sử dụng khiên bảo vệ. Lưu ý rằng người chơi cũng cần bảo vệ Ngọc Rồng của mình bằng Khiên Bảo vệ, tránh để hàng xóm lấy mất.

Khi thành công sưu tầm đủ 10 viên ngọc rồng, người chơi sẽ triệu hồi được Thần Long. Mỗi lần triệu hồi sẽ có các phần quà khác nhau, lần lượt là các mốc tiền thưởng từ 999đ, 9.999đ, 99.999đ đến 999.999đ cùng hàng loạt các voucher tiêu dùng. Hấp dẫn hơn cả, người chơi có cơ hội tham gia quay thưởng để có được phần quà giá trị nhất là xe ô tô VinFast VFS.