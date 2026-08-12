Rằm tháng 7: 5 loại hoa không tùy tiện dâng lên bàn thờ

Hoa tươi gần như không thể thiếu trên bàn thờ mỗi dịp Rằm tháng 7. Tuy nhiên, không phải loại hoa nào đẹp mắt cũng phù hợp để dâng cúng.

Rằm tháng 7 là một trong những dịp lễ quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người Việt, gắn với lễ Vu Lan báo hiếu và phong tục tưởng nhớ tổ tiên. Bên cạnh hương, nước sạch, trái cây hay mâm lễ tùy điều kiện mỗi nhà, một bình hoa tươi thường được chuẩn bị để không gian thờ cúng thêm trang trọng. Khi chọn hoa, nhiều gia đình ưu tiên những bông tươi, màu sắc đẹp và có thể giữ được vài ngày. Tuy nhiên, theo quan niệm thờ cúng truyền thống, một số loại hoa dù quen thuộc trong đời sống lại ít được lựa chọn để dâng lên bàn thờ. Đặc biệt vào Rằm tháng 7, nếu muốn chuẩn bị bình hoa chỉn chu, gia chủ có thể cân nhắc 5 loại dưới đây.

1. Hoa giả

Hoa giả ngày nay được làm rất đẹp, màu sắc bắt mắt, không héo và có thể sử dụng trong thời gian dài. Chính sự tiện lợi này khiến nhiều người nghĩ đến việc dùng hoa giả trên bàn thờ, đặc biệt khi không có thời gian thường xuyên thay nước hay mua hoa mới. Tuy nhiên, trong quan niệm thờ cúng của người Việt, lễ vật dâng lên bàn thờ thường đề cao sự tươi mới và thành tâm. Một bình hoa tươi dù đơn giản vẫn thể hiện sự chuẩn bị cho ngày lễ, trong khi hoa giả chủ yếu phù hợp với mục đích trang trí. Vì vậy, vào những dịp như Rằm tháng 7, nếu có điều kiện, gia đình vẫn nên ưu tiên hoa tươi. Không cần chọn loại đắt tiền hay cắm bình quá cầu kỳ, chỉ cần hoa còn tươi, sạch và được sắp xếp gọn gàng.

2. Hoa đã héo, dập hoặc bắt đầu úa

Đây là điều tưởng chừng hiển nhiên nhưng rất dễ gặp khi mua hoa trước ngày lễ. Một bó hoa có thể nhìn còn tươi khi mới mua nhưng sau vài ngày, một số bông bắt đầu thâm cánh, gãy cuống hoặc úa lá. Nếu chỉ nhìn tổng thể, những bông xuống cấp nằm phía trong đôi khi không được phát hiện. Hoa dâng lên bàn thờ trước hết nên tạo cảm giác tươi mới và trang nghiêm. Vì thế, trước khi cắm, nên kiểm tra từng cành, loại bỏ phần lá hỏng, cánh dập và những bông đã có dấu hiệu héo. Bình hoa đang đặt trên bàn thờ nếu xuất hiện cành thối hoặc nước có mùi cũng nên được xử lý sớm. Đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm, nước cắm hoa có thể nhanh đục và thân cây dễ bị úng. Gia đình nên chú ý thay nước phù hợp, đồng thời không cố giữ bình hoa quá lâu chỉ vì muốn chờ qua hết dịp lễ.

3. Hoa có mùi quá nồng

Hương thơm vốn là một trong những điểm khiến hoa tươi được yêu thích, nhưng với không gian thờ cúng, mùi quá mạnh chưa chắc đã là ưu điểm. Bàn thờ thường nằm trong phòng khách hoặc phòng thờ tương đối kín. Nếu sử dụng một lượng lớn hoa có hương quá đậm, mùi hoa hòa cùng khói hương có thể khiến không gian trở nên bí và gây khó chịu cho những người nhạy cảm với mùi. Bởi vậy, khi chuẩn bị hoa cho Rằm tháng 7, gia đình có thể ưu tiên những loại có hương nhẹ hoặc gần như không mùi. Nếu vẫn muốn sử dụng loại hoa thơm, nên cắm lượng vừa phải và đảm bảo khu vực thờ cúng được thông thoáng phù hợp.

4. Hoa có quá nhiều gai nhọn

Những loài hoa có gai không phải vì thế mà trở thành loại hoa tuyệt đối không được đặt trên bàn thờ. Tuy nhiên, trong quan niệm dân gian, các vật mang nhiều gai nhọn thường ít được ưu tiên trong không gian thờ cúng vốn đề cao sự trang nghiêm, hài hòa. Hoa hồng là ví dụ dễ gặp nhất. Đây là loại hoa đẹp, phổ biến và bản thân hoa hồng vẫn được nhiều gia đình sử dụng để dâng cúng. Nếu lựa chọn, có thể xử lý bớt gai trên thân trước khi cắm, đồng thời chọn những cành hoa tươi, màu sắc phù hợp và bố trí bình hoa gọn gàng. Việc loại bỏ gai cũng có lợi về mặt thực tế bởi quá trình cắt cành, thay nước và vệ sinh bình sẽ thuận tiện hơn, hạn chế bị gai đâm vào tay.

5. Những loại hoa gắn chủ yếu với mục đích trang trí hoặc hoàn cảnh không phù hợp

Một số loại hoa có vẻ ngoài rất đẹp nhưng trong tập quán của từng vùng lại thường gắn với những hoàn cảnh, mục đích sử dụng riêng. Vì vậy, việc chọn hoa dâng cúng không chỉ dựa vào màu sắc mà còn có thể cân nhắc phong tục của gia đình và địa phương. Chẳng hạn, có gia đình kiêng một số loại hoa vì tên gọi hoặc ý nghĩa dân gian; trong khi ở nơi khác, chính loại hoa đó lại được sử dụng bình thường trên bàn thờ. Những quan niệm này không hoàn toàn giống nhau giữa các vùng miền, vì vậy khó có một danh sách hoa "cấm" áp dụng cho tất cả mọi nhà.

Nếu không chắc chắn, lựa chọn an toàn và đơn giản nhất vẫn là những loại hoa đã quen thuộc trong việc thờ cúng của chính gia đình. Không nhất thiết phải chạy theo một loại hoa được cho là "may mắn" nếu trước đây gia đình chưa từng sử dụng.

Rằm tháng 7 nên chọn hoa gì?

Thay vì quá bận tâm tìm kiếm một loại hoa được cho là tốt nhất, gia đình có thể ưu tiên tiêu chí tươi, sạch, hình thức trang nhã và phù hợp với truyền thống thờ cúng của nhà mình.

Hoa cúc vàng là lựa chọn rất quen thuộc nhờ màu sắc sáng và độ bền tương đối tốt. Hoa sen cũng thường xuất hiện trong không gian thờ cúng bởi vẻ thanh nhã, đặc biệt lại đúng mùa vào khoảng thời gian Rằm tháng 7. Ngoài ra, tùy phong tục từng gia đình, một số loại hoa như huệ, lay ơn hoặc hoa hồng cũng có thể được lựa chọn. Dù sử dụng loại nào, hoa cũng nên được nhặt bỏ lá hỏng, cắt gốc và cắm trong bình sạch trước khi đặt lên bàn thờ. Bình hoa không cần quá lớn hay nhiều màu sắc; một bình vừa phải, hoa tươi và được chăm sóc cẩn thận đã đủ tạo sự trang trọng cho ngày Rằm tháng 7. Quan trọng hơn cả, việc dâng hoa trong ngày lễ vốn là một phần của sự tưởng nhớ và lòng thành kính. Vì thế, sự sạch sẽ, tươi mới và chỉn chu của bình hoa thường có ý nghĩa hơn việc cố tìm một loại hoa thật đắt tiền hay cầu kỳ.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm