Xếp hạng lộc an cư sau tuổi 35: 3 con giáp dễ ổn định nhà cửa, 1 con giáp lại cần cực cẩn trọng

Sau tuổi 35, mong muốn sở hữu một nơi ở ổn định thường trở nên rõ ràng hơn. Đây là giai đoạn nhiều người đã có gia đình, công việc tương đối vững vàng và bắt đầu quan tâm đến một căn nhà có thể gắn bó lâu dài thay vì liên tục chuyển chỗ ở.

Hạng 1: Tuổi Dậu – Lộc an cư đến từ khả năng tích lũy và tính toán kỹ

Người tuổi Dậu thường có ý thức khá rõ về tiền bạc. Họ không nhất thiết là người kiếm được nhiều nhất trong một tập thể, nhưng lại biết tiền đang đi đâu, khoản nào có thể cắt giảm và mục tiêu nào cần được ưu tiên trước.

Trước tuổi 35, tuổi Dậu có thể dành nhiều thời gian xây dựng công việc, ổn định gia đình hoặc giải quyết các nghĩa vụ tài chính khác. Vì vậy, kế hoạch mua nhà đôi khi bị lùi lại. Tuy nhiên, sự trì hoãn này không hẳn là bất lợi. Trong khoảng thời gian đó, họ có cơ hội tích lũy kinh nghiệm, cải thiện thu nhập và hiểu rõ hơn về nhu cầu nhà ở của chính mình.

Sau tuổi 35, người tuổi Dậu thường bước vào giai đoạn thực tế hơn. Họ ít bị thu hút bởi những lời quảng cáo về căn nhà trong mơ, tiện ích xa hoa hoặc khả năng tăng giá quá hấp dẫn. Thay vào đó, con giáp này quan tâm nhiều hơn đến pháp lý, chất lượng công trình, chi phí sinh hoạt hàng tháng và khả năng trả nợ lâu dài.

Điểm mạnh lớn nhất của tuổi Dậu là khả năng duy trì mục tiêu tài chính. Khi đã xác định mua nhà, họ có thể lập một tài khoản riêng, chuyển tiền đều đặn hàng tháng và hạn chế sử dụng khoản tích lũy đó cho các nhu cầu ngắn hạn.

Nhờ sự kỷ luật, tuổi Dậu có khả năng sở hữu nhà theo cách tương đối chắc chắn. Họ có thể không mua được căn lớn nhất hoặc sớm nhất, nhưng thường chọn được tài sản phù hợp với dòng tiền. Sau khi mua, cuộc sống cũng ít rơi vào tình trạng phải thắt lưng buộc bụng quá mức.

Điều tuổi Dậu cần tránh là quá cầu toàn. Việc liên tục chờ một căn nhà "đủ mọi tiêu chí" có thể khiến họ bỏ lỡ lựa chọn phù hợp. Sau tuổi 35, đôi khi một căn nhà đạt 70–80% nhu cầu nhưng nằm trong khả năng tài chính lại tốt hơn việc kéo dài kế hoạch chỉ để tìm phương án hoàn hảo.

Hạng 2: Tuổi Mão – Dễ ổn định nhà cửa nhờ biết lựa chọn vừa sức

Người tuổi Mão thường coi trọng sự yên tĩnh, thoải mái và cảm giác an toàn trong không gian sống. Họ không nhất thiết phải sở hữu một căn nhà thật lớn, nhưng nơi ở phải mang lại cảm giác dễ chịu, thuận tiện và phù hợp với nhịp sống của gia đình.

Sau tuổi 35, lợi thế của tuổi Mão nằm ở khả năng nhìn rõ mình thực sự cần gì. Họ có xu hướng bớt chạy theo những tiêu chuẩn bên ngoài như phải mua nhà ở trung tâm, phải chọn dự án mới hoặc phải có diện tích lớn hơn bạn bè.

Nhờ vậy, tuổi Mão dễ tìm thấy những lựa chọn mà người khác có thể bỏ qua. Đó có thể là một căn hộ đã qua sử dụng nhưng có vị trí thuận tiện, một ngôi nhà nhỏ trong khu dân cư ổn định hoặc một căn nhà cần sửa lại nhưng tổng chi phí vẫn thấp hơn đáng kể so với mua mới.

Tuổi Mão cũng khá kiên nhẫn khi tìm nhà. Họ thường xem xét môi trường sống, hàng xóm, khoảng cách đến nơi làm việc, trường học của con và các chi phí phát sinh lâu dài. Sự cẩn trọng này giúp con giáp ấy giảm nguy cơ mua phải căn nhà chỉ đẹp khi đi xem nhưng bất tiện khi sống thực tế.

Lộc an cư của tuổi Mão không đến từ một quyết định táo bạo mà đến từ việc chọn đúng. Khi tìm được căn nhà vừa nhu cầu và vừa túi tiền, họ sẵn sàng xuống tiền mà không cố nâng thêm ngân sách để đổi lấy những tiện ích chưa chắc cần thiết.

Tuy nhiên, người tuổi Mão cũng dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người thân. Nếu quá nhiều người cùng tham gia quyết định, họ có thể trở nên do dự, thay đổi tiêu chí hoặc bỏ qua lựa chọn phù hợp. Trước khi mua nhà, tuổi Mão nên xác định rõ ba yếu tố không thể thiếu và ba yếu tố có thể linh hoạt. Điều này giúp quá trình lựa chọn bớt rối và tránh bị dẫn dắt bởi mong muốn của người khác.

Hạng 3: Tuổi Mùi – An cư nhờ biết vun vén và tận dụng nền tảng sẵn có

Người tuổi Mùi thường có xu hướng coi trọng gia đình và mong muốn xây dựng một không gian sống ấm cúng. Sau tuổi 35, nhu cầu ổn định nhà cửa của họ thường tăng mạnh, nhất là khi đã có con hoặc bắt đầu nghĩ nhiều hơn đến cuộc sống lâu dài của cha mẹ.

So với tuổi Dậu và tuổi Mão, lộc an cư của tuổi Mùi có thể đến từ sự đồng lòng của gia đình. Họ dễ được người thân hỗ trợ một phần tiền trả trước, nhượng lại đất, cho sử dụng nhà cũ hoặc giúp giảm bớt các khoản chi phí trong giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý không chỉ là sự hỗ trợ vật chất. Tuổi Mùi thường có khả năng biến một nền tảng chưa hoàn hảo thành nơi ở phù hợp. Một căn nhà cũ, một mảnh đất ở xa trung tâm hoặc một không gian có diện tích khiêm tốn vẫn có thể được họ cải tạo, sắp xếp và sử dụng hiệu quả.

Con giáp này cũng khá giỏi vun vén. Thay vì đổ toàn bộ tiền vào nội thất ngay sau khi nhận nhà, họ có thể hoàn thiện dần theo từng giai đoạn. Việc nào cần thiết sẽ làm trước, việc mang tính trang trí có thể lùi lại. Cách chi tiêu này giúp tuổi Mùi giảm đáng kể áp lực sau khi mua nhà.

Sau tuổi 35, tuổi Mùi dễ ổn định nơi ở nếu vợ chồng hoặc các thành viên trong gia đình thống nhất được mục tiêu. Khi một người muốn mua nhà để ở lâu dài nhưng người còn lại lại muốn đổi nhà liên tục hoặc đầu tư lướt sóng, kế hoạch rất dễ bị xáo trộn.

Điểm yếu của tuổi Mùi là thường ưu tiên cảm xúc và người thân. Họ có thể chọn căn nhà gần gia đình dù việc đi lại bất tiện, hoặc vay thêm tiền để mua căn lớn hơn nhằm có chỗ cho họ hàng ghé thăm. Sự quan tâm này đáng quý, nhưng không nên khiến ngân sách bị đẩy vượt giới hạn.

Với tuổi Mùi, căn nhà tốt nhất không phải nơi đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người mà là nơi gia đình trực tiếp sinh sống có thể duy trì lâu dài mà không kiệt sức vì tiền.

Tuổi Ngọ – Không nên mua nhà chỉ vì sợ mình chậm hơn người khác

Người tuổi Ngọ thường năng động, quyết đoán và có mong muốn tiến lên khá mạnh. Trong công việc, đây là lợi thế giúp họ tìm kiếm cơ hội mới, nâng cao thu nhập và không ngại thay đổi. Nhưng trong bài toán mua nhà, sự sốt ruột đôi khi lại trở thành rủi ro.

Sau tuổi 35, tuổi Ngọ dễ chịu áp lực khi thấy bạn bè cùng tuổi đã mua nhà, đổi nhà hoặc sở hữu bất động sản thứ hai. Họ có thể bắt đầu cho rằng việc chưa có nhà riêng đồng nghĩa với chưa thành công, dù điều kiện tài chính của mỗi người hoàn toàn khác nhau.

Khi đã bị thúc đẩy bởi tâm lý so sánh, tuổi Ngọ dễ nâng tiêu chuẩn căn nhà vượt khỏi nhu cầu thực tế. Ban đầu chỉ định mua căn hai phòng ngủ nhưng sau đó lại muốn thêm diện tích, vị trí đẹp hơn, tầng cao hơn hoặc dự án có nhiều tiện ích hơn. Mỗi lần nâng tiêu chí có thể chỉ làm khoản vay tăng thêm một chút, nhưng cộng lại sẽ trở thành áp lực lớn.

Một rủi ro khác là tuổi Ngọ thường đánh giá khả năng trả nợ dựa trên mức thu nhập tốt nhất. Họ có thể tính cả tiền thưởng, hoa hồng, doanh thu kinh doanh hoặc khoản làm thêm vào ngân sách cố định hàng tháng. Trong khi đó, đây lại là những nguồn tiền có thể biến động mạnh.

Khi công việc thuận lợi, khoản trả góp chưa tạo ra vấn đề. Nhưng nếu thu nhập giảm, gia đình phát sinh chi phí y tế hoặc con cái cần thêm tiền học, căn nhà lập tức trở thành gánh nặng.

Tuổi Ngọ nên nhớ rằng ngân hàng có thể đồng ý cho vay một khoản lớn, nhưng điều đó không có nghĩa gia đình nên sử dụng hết hạn mức. Một căn nhà vừa sức cần cho phép người mua vẫn duy trì được quỹ dự phòng, bảo hiểm, chi phí chăm sóc sức khỏe và khoản tiết kiệm cho tương lai.

Trong một số trường hợp, tiếp tục thuê nhà thêm vài năm, mua căn nhỏ hơn hoặc chọn khu vực xa hơn lại là quyết định hợp lý. Không sở hữu căn nhà thật sớm không phải thất bại. Thất bại thực sự là mua một tài sản lớn đến mức mọi niềm vui và sự an toàn tài chính đều bị đánh đổi.

Sau tuổi 35, mua được nhà chưa chắc đã đồng nghĩa với an cư

Lộc nhà cửa chỉ thực sự có ý nghĩa khi căn nhà giúp cuộc sống ổn định hơn. Nếu khoản vay khiến gia đình luôn căng thẳng, không còn quỹ dự phòng và phải cắt giảm cả những nhu cầu thiết yếu, việc sở hữu nhà có thể chỉ mang lại cảm giác yên tâm trong thời gian ngắn.

Trước khi xuống tiền, mỗi gia đình nên tính toán dựa trên thu nhập ổn định thay vì thu nhập kỳ vọng. Ngoài tiền trả trước và tiền trả góp, người mua còn phải chuẩn bị cho phí sửa chữa, nội thất, bảo trì, quản lý, đi lại và nhiều khoản phát sinh khác.

Một nguyên tắc đáng cân nhắc là sau khi thanh toán tiền mua nhà hàng tháng, gia đình vẫn phải có khả năng tiết kiệm và duy trì quỹ khẩn cấp. Nếu toàn bộ dòng tiền đều bị dồn vào căn nhà, kế hoạch đó có thể đang quá sức.

Sau tuổi 35, tuổi Dậu có lợi thế nhờ kỷ luật tích lũy, tuổi Mão thuận lợi vì biết chọn căn nhà phù hợp, còn tuổi Mùi dễ an cư nhờ khả năng vun vén và tận dụng nền tảng gia đình. Riêng tuổi Ngọ cần chậm lại trước áp lực phải theo kịp người khác.

Suy cho cùng, căn nhà đáng sở hữu nhất không phải căn nhà khiến người ngoài trầm trồ, mà là nơi gia đình có thể sống lâu dài, trả nợ nhẹ nhàng và vẫn còn đủ tiền cho những mục tiêu khác của cuộc đời.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm