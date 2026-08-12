Mỹ nhân showbiz tuổi 27 bước vào "kỷ nguyên visual": Camera dí sát vẫn thắng, mặc đẹp như một phản xạ

Từ visual đến phong cách thời trang của mỹ nhân này đều thăng hạng, cuốn hút và sành điệu thôi rồi.

Nhan sắc vốn là hành trình không có điểm dừng, bởi mỗi cô gái đều có thể tìm thấy một phiên bản rạng rỡ và cuốn hút hơn của chính mình theo thời gian. Với các mỹ nhân Hàn Quốc, khi diện mạo luôn là một phần được công chúng đặc biệt quan tâm, hành trình ấy lại càng được chú ý. Từng vướng nhiều ý kiến khi bị cho là thành viên kém nổi bật về nhan sắc của Red Velvet trong những ngày đầu ra mắt, Yeri giờ đây đã có màn “lột xác” khiến nhiều người phải nhìn lại. Qua từng năm, nữ idol sinh năm 1999 ngày càng thăng hạng về visual, phong cách cũng được định hình rõ nét hơn và liên tục nhận về những lời khen có cánh. Mới đây nhất, Yeri tiếp tục khiến dân tình xuýt xoa khi tung bộ ảnh zoom cận nhan sắc, khoe trọn những đường nét xinh đẹp và thần thái cuốn hút. Nữ idol được nhiều người nhận xét đã “đạt đỉnh cao nhan sắc ở tuổi 27”, khi càng nhìn cận càng thấy nổi bật, đẹp đến mức khó có thể rời mắt.

Đi cùng với nhan sắc ngày càng thăng hạng, gu thời trang của Yeri cũng góp công không nhỏ trong việc tạo nên diện mạo sành điệu, cuốn hút. Ngắm Yeri, người ta không chỉ mê mẩn vẻ đẹp ngọt ngào mà còn dễ dàng bị thu hút bởi những màn lên đồ đầy duyên dáng và có gu. Từ những outfit đời thường đơn giản đến các set đồ nữ tính, điệu đà, nữ idol đều biết cách kết hợp khéo léo để tạo nên tổng thể vừa trẻ trung vừa thời thượng.

Yeri ghi điểm với phong cách điệu xinh khi chọn diện mẫu đầm ngắn họa tiết kẻ, mang đến tổng thể năng động và sành điệu. Cô khoác hờ bên ngoài chiếc áo mỏng màu xanh Tiffany, kết hợp cùng sandals tạo cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng. Cách phối đồ khéo léo giúp nữ idol vừa giữ được nét yêu kiều, nữ tính vừa không kém phần hiện đại. Đây cũng là một gợi ý đáng tham khảo cho chị em đang muốn bổ sung vào tủ đồ những mẫu váy ngắn xinh xắn, dễ diện trong mùa hè.

Công thức chân váy ngắn + cardigan + áo mỏng layer bên trong vốn được nhiều chị em yêu thích nhờ khả năng biến hóa linh hoạt, và Yeri một lần nữa chứng minh đây là combo vừa dễ mặc vừa đẹp mắt. Không cần ăn vận quá cầu kỳ, chỉ cần khéo léo kết hợp những item cơ bản, đồng thời lựa chọn màu sắc hài hòa là đã có ngay một outfit trẻ trung, nữ tính mà vẫn sành điệu.

Yeri xinh không thể tả dù ăn vận vô cùng đơn giản. Cô diện áo tay ngắn với phom dáng bồng bềnh, mềm mại, mix cùng chân váy dài chất liệu mỏng nhẹ, dáng suông rộng tạo cảm giác bay bổng, nữ tính. Kết hợp cùng đôi giày bệt và túi xách tối màu, tổng thể càng thêm thanh lịch, nhẹ nhàng mà vẫn có nét tiểu thư đầy cuốn hút.

Gợi ý mua sắm: Áo - Váy

Style đời thường của Yeri cuốn hút chẳng kém những lần lên đồ cầu kỳ. Cô nàng còn tiện “chỉ” cho chị em một thiết kế rất đáng diện cùng sơ mi, đó chính là quần ống loe. Phần trên ôm vừa vặn, sau đó loe dần từ đầu gối xuống giúp tổng thể đôi chân trông thanh thoát hơn, đồng thời tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng. Khi kết hợp cùng sơ mi dáng rộng, outfit vừa có nét phóng khoáng, thoải mái lại vừa thời thượng, dễ ứng dụng trong phong cách hằng ngày.