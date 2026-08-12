Mua chung cư rồi vẫn phải đóng gần 2 triệu đồng mỗi tháng, một cư dân than “cứ như đang ở trọ”: Tranh luận nổ ra, bên nào cũng có lý

Mua căn hộ nhưng mỗi tháng vẫn phải trả phí dịch vụ, gửi xe và một khoản cố định cho điều hòa khiến một cư dân có cảm giác “như đang ở trọ”. Tuy nhiên, dưới bài đăng, nhiều người cho rằng những khoản tiền này không phải tiền thuê nhà mà là chi phí để đổi lấy vệ sinh, an ninh và tiện ích.

Một bài chia sẻ trong cộng đồng cư dân chung cư mới đây thu hút hàng trăm bình luận khi chủ bài đặt câu hỏi: "Có ai mua chung cư rồi mà đôi lúc vẫn thấy như kiểu mình đang ở trọ không?".

Người này cho biết ngoài tiền điện, nước, internet, mỗi tháng gia đình còn phải trả gần 800.000 đồng phí dịch vụ, khoảng 150.000 đồng cho hai xe máy và gần 1 triệu đồng cho hệ thống điều hòa cố định trong căn hộ.

Điều khiến chủ bài lăn tăn không hẳn là không đủ khả năng chi trả. Cảm giác khó chịu đến từ việc sau khi đã bỏ một khoản tiền lớn mua nhà, hàng tháng vẫn liên tục xuất hiện những khoản phí cố định.

Tuy nhiên, câu chuyện nhanh chóng chia thành hai luồng quan điểm khá rõ ràng.

"Mua nhà rồi mà tháng nào cũng đóng tiền, cảm giác như ở trọ"

Theo chia sẻ của chủ bài, riêng ba khoản phí kể trên đã gần 2 triệu đồng mỗi tháng, chưa bao gồm điện, nước và internet.

Đặc biệt, khoản tiền liên quan đến điều hòa khiến người này băn khoăn vì thiết bị là hệ thống cố định của căn hộ, không dễ dàng tháo bỏ nếu không muốn sử dụng.

Ngoài vấn đề tài chính, chủ bài cũng đề cập đến trải nghiệm an ninh. Trước đây, người này cho rằng người lạ khó có thể lên các tầng căn hộ. Tuy nhiên trong thực tế, khách, shipper hoặc thợ đôi khi vẫn có thể được hỗ trợ để lên tầng.

Dẫu vậy, cư dân này vẫn khẳng định không hề ghét cuộc sống chung cư. Nhà ở sạch sẽ, nhiều tiện ích, có bảo vệ, công viên và khu vui chơi cho trẻ nhỏ. Điều khiến người này "lăn tăn" chỉ là sau khi đã bỏ một khoản tiền lớn mua căn hộ, vẫn phải tiếp tục chi những khoản cố định hàng tháng.

Chính sự mâu thuẫn này khiến bài đăng nhận được nhiều sự đồng cảm.

Một bình luận cho rằng: "Mình thấy chủ thớt nói đúng mà, mua nhà chung cư mà rẻ hơn mặt đất thì tính thêm phí chả ai ý kiến".

Một người khác cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự khi sống tại chung cư khác: "Ô tô, phí nước nóng... các cái còn 5,5 triệu, căn 2 người".

Từ góc nhìn này, cảm giác "ở trọ trong chính nhà mình" không hoàn toàn xuất phát từ số tiền phải trả, mà từ tâm lý: đã mua tài sản rồi nhưng một phần chi phí sử dụng vẫn tồn tại vĩnh viễn.

Nhưng nhiều người phản biện: Phí dịch vụ không phải tiền thuê nhà

Đây cũng là quan điểm nhận được khá nhiều sự đồng tình.

Một tài khoản viết:"Tháng nào cũng mất xèng. Vì họ lau dọn hành lang sạch sẽ. Một năm hơn 12 triệu".

Một người khác giải thích: "Trả tiền để người ta hầu mình lau dọn hành lang, cảnh quan… chứ không phải mình trả cho cái tiền mình ở đâu mà bảo ở trọ".

Lập luận này khá dễ hiểu.

Khi ở chung cư, cư dân sử dụng một phần không gian riêng là căn hộ nhưng đồng thời cũng sử dụng rất nhiều tài sản và dịch vụ chung: thang máy, hành lang, hệ thống chiếu sáng, khuôn viên, cây xanh, thu gom rác, bảo vệ, hệ thống kỹ thuật…

Những thứ đó đều cần nhân sự vận hành và tiền duy trì.

Một bình luận khác đặt vấn đề:"Xe ô tô để nhà mặt đất tự giữ, còn ở đây người ta có bảo vệ mà. Bảo vệ giữ free hay gì?".

Thực tế, nhà mặt đất cũng không phải hoàn toàn không có chi phí. Chủ nhà vẫn phải tự vệ sinh khu vực của mình, sửa chữa cổng, mái, hệ thống điện nước, lắp camera, chăm sóc cây cối hoặc thuê người hỗ trợ nếu cần.

Sự khác biệt nằm ở cách các khoản tiền xuất hiện.

Ở chung cư, chúng thường hiện thành một hóa đơn cố định mỗi tháng. Còn ở nhà đất, nhiều chi phí nhỏ hơn, không đều đặn hoặc được "trả" bằng chính thời gian và công sức của chủ nhà.

Bởi vậy, một tài khoản cho rằng:"1 triệu đổi lại tiện nghi sạch sẽ đáng mà bạn".

Nhà đất không mất phí dịch vụ, nhưng cũng có những cái giá khác

Một trong những điểm thú vị nhất của phần bình luận là cuộc so sánh giữa chung cư và nhà mặt đất.

Có người lập luận rằng nếu sở hữu ô tô, ở nhà đất không phải lúc nào cũng có sẵn nơi đỗ xe. Khi không có sân hoặc gara, chủ xe vẫn phải tìm chỗ gửi và trả phí.

Một bình luận viết: "Khi bạn có xe thì bạn ở bất kì đâu bạn vẫn phải trả tiền cho cái xe bằng cách này hay cách khác".

Một tài khoản khác bổ sung rằng chi phí của nhà đất đôi khi không hiện ngay thành phí quản lý, nhưng người ở vẫn phải đánh đổi bằng công sức: bụi bẩn trước cửa, rác, cây cối, trông coi tài sản hoặc thuê người dọn dẹp.

Ở chiều ngược lại, những người thích nhà đất lại đánh giá cao quyền tự chủ. Không muốn dùng một dịch vụ nào đó thì có thể không mua; có sân thì tự để xe; muốn thay điều hòa, cải tạo hoặc thay đổi thiết bị cũng chủ động hơn.

Chính vì vậy, câu hỏi "chung cư hay nhà đất rẻ hơn" gần như không có một đáp án áp dụng cho tất cả mọi người.

Điều đáng bàn không phải 800.000 đồng là đắt hay rẻ

Dưới bài đăng, một cư dân ở khu vực khác cho biết mức phí nơi mình sống là 19.000 đồng/m², cộng thêm khoảng 120.000 đồng mỗi xe máy. Một người khác chia sẻ khu vực Hà Đông có nơi hơn 1 triệu đồng gồm phí quản lý và gửi ba xe máy.

Những con số so sánh này cho thấy mức phí của từng khu chung cư rất khác nhau.

Vì vậy, chỉ nhìn vào con số 800.000 đồng rồi kết luận đắt hay rẻ là chưa đủ. Cần đặt nó cạnh diện tích căn hộ, số lượng tiện ích, chất lượng vận hành cũng như những dịch vụ mà cư dân thực sự nhận được.

Một bình luận khá dài cho rằng nếu đổi lại hành lang sạch sẽ, không gian an ninh, cảnh quan đẹp, trẻ nhỏ có nơi vui chơi và các vấn đề kỹ thuật được hỗ trợ thì khoản phí là hợp lý.

Đây cũng là điểm quan trọng nhất của câu chuyện. Phí dịch vụ chỉ đáng tiền khi chất lượng dịch vụ tương xứng.

Nếu cư dân đóng tiền cho bảo vệ nhưng việc kiểm soát người lạ vẫn lỏng lẻo, họ hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi. Nếu đóng phí vệ sinh nhưng hành lang thường xuyên bẩn, thang máy hay hỏng hoặc khu vực chung xuống cấp, cảm giác "phí không đáng" cũng là dễ hiểu.

Ngược lại, nếu hệ thống vận hành tốt, khuôn viên sạch sẽ, an ninh được duy trì và các tiện ích thực sự được sử dụng thì khoản phí hàng tháng lại có thể được coi là tiền mua sự tiện lợi.

Có lẽ câu hỏi quan trọng nhất phải được đặt ra trước khi mua nhà

Cuộc tranh luận cho thấy cả chủ bài lẫn những người phản biện đều có phần hợp lý.

Người mua căn hộ có quyền thấy tiếc khi sau một khoản tiền lớn mua nhà vẫn còn nhiều chi phí cố định. Nhưng cũng khó gọi toàn bộ những khoản ấy là "tiền trọ", bởi chúng chủ yếu phục vụ việc vận hành không gian chung và những dịch vụ mà cư dân đang sử dụng.

Có lẽ vấn đề nằm ở kỳ vọng ban đầu.

Nhiều người khi chuẩn bị mua nhà thường dành phần lớn sự chú ý cho giá căn hộ, khoản vay ngân hàng và số tiền phải trả trước. Trong khi đó, những khoản phí sau khi nhận nhà lại được xem là chuyện nhỏ.

Nhưng vài trăm nghìn khoản này cộng với vài trăm nghìn khoản khác có thể trở thành 2-3 triệu đồng mỗi tháng, tức vài chục triệu đồng mỗi năm. Nếu ở căn nhà ấy 10 hoặc 20 năm, đây không còn là con số nhỏ.

Bởi vậy, trước khi ký hợp đồng mua căn hộ, ngoài câu hỏi "Căn nhà này giá bao nhiêu?", người mua có lẽ nên hỏi thêm một câu thực tế hơn:

"Sau khi đã mua xong, mỗi tháng tôi cần bao nhiêu tiền để tiếp tục sống thoải mái trong căn nhà này?".

Bởi sở hữu một căn nhà và duy trì một căn nhà vốn là hai bài toán tài chính hoàn toàn khác nhau. Và dù lựa chọn chung cư hay nhà đất, gần như không có hình thức sở hữu nào đồng nghĩa với việc "mua xong là hết phải chi tiền".