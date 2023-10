Rầm rộ clip vợ chồng cậu cả nhà Beckham bị bảo vệ "cấm cửa" ở hộp đêm, nguyên nhân là gì?

Tuần lễ thời trang Paris đang là tâm điểm thế giới, quy tụ nhiều thương hiệu, người mẫu và cả dàn sao đình đám đến tham dự. Tuy nhiên không phải lúc nào các khách VIP trong Paris Fashion Week cũng được chào đón nhiệt tình.

Mới đây, Page Six đưa tin Brooklyn Beckham và bà xã Nicola Peltz cùng nhóm bạn đã bị nhân viên an ninh hộp đêm Rasputin "cấm cửa" trong tối 27/9 (giờ Pháp). Được biết sau khi dự 1 bữa tiệc, vợ chồng cậu cả nhà Beckham đã đến hộp đêm này nhưng không được cho vào. Lúc này, Selena Gomez và những người bạn khác của họ đang tiệc tùng bên trong hộp đêm. Vợ chồng Brooklyn không được phép vào trong dù lúc đó mới 2h30 sáng, còn rất lâu mới tới giờ đóng cửa là 5h30.

Brooklyn Beckham, Nicola Peltz cùng nhóm bạn bị bảo vệ chặn lại trước cửa hộp đêm nơi Selena Gomez đang tiệc tùng

Cậu cả nhà Beckham đã cố thương thuyết với nhân viên an ninh nhưng không thành

Cặp đôi đình đám vẫn tranh thủ tình tứ với nhau

Trong đoạn video, Brooklyn và vợ đứng bối rối phía bên ngoài hộp đêm Rasputin. Có thể nghe thấy giọng cậu cả nhà Beckham hỏi các nhân viên an ninh: "Chúng tôi có thể vào trong được không?" trước khi quay trở lại chỗ vợ và nhóm bạn với vẻ mặt thất vọng. Dù vậy, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz vẫn trao nhau những cử chỉ tình tứ.

Vì xung quanh có nhiều ống kính máy ảnh nên Brooklyn và Nicola 1 lần nữa thuyết phục các nhân viên an ninh cho vào trong. Cuối cùng họ được phép đi vào trong rào chắn nhưng nhóm bạn không được phép đi cùng. Sau 1 hồi thương thuyết không thành, Nicola trở nên chán nản và nói với chồng rằng cô muốn rời đi.

Sau 1 hồi thuyết phục, Nicola Peltz và Brooklyn Beckham được nhân viên an ninh cho vào trong

Tuy nhiên họ đã trở ra vì nhóm bạn đi cùng không được vào

Trước lúc ra về, cậu cả nhà Beckham bực tức liếc nhìn nhân viên an ninh hộp đêm. Nguyên nhân cặp đôi bị "cấm cửa" tại hộp đêm chưa được công bố, nhưng nhiều người cho rằng do trang phục của cả 2 không phù hợp. Page Six đã liên hệ với đại diện của cặp vợ chồng nổi tiếng, nhưng chưa nhận được phản hồi về tình huống "quê độ" này.

Đại gia đình Beckham đang có mặt tại Paris để tham dự show diễn của thương hiệu "cây nhà lá vườn" Victoria Beckham. Ngoài ra, cậu cả Brooklyn và vợ Nicola còn tham dự 1 số sự kiện khác như trận bóng đá giữa 2 đội Paris Saint-Germain và Marseille.

Đại gia đình Beckham đã có mặt ở Paris để tham dự show diễn của thương hiệu Victoria Beckham trong khuôn khổ Paris Fashion Week

Khách mời trong show gồm nhiều tên tuổi "máu mặt" trong làng thời trang như "bà trùm Vogue" Anna Wintour, Kim Kardashian, Kris Jenner...

Vợ chồng cậu cả Beckham khoe dáng trong show diễn của mẹ

Ngoài ra đôi vợ chồng nổi tiếng cùng cô bạn thân Selena Gomez còn tham dự trận bóng đá giữa Paris Saint-Germain và Marseille vào ngày 24/9

