Ra quyết định khởi tố chủ hộ kinh doanh Ngô Bá Mạnh SN 1998

Bị can Ngô Bá Mạnh bị khởi tố để điều tra về tội "Lừa dối khách hàng".

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Ngô Bá Mạnh (sinh năm 1998, trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) về tội "Lừa dối khách hàng".

Trước đó, hồi 10 giờ ngày 3/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai và Công an phường Yên Bái tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh Ngô Bá Mạnh tại số 35, đường Nguyễn Văn Cừ, TDP Đồng Tâm 6, phường Yên Bái.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Mạnh kinh doanh các mặt hàng thảo mộc, đồng thời bán hàng trực tuyến thông qua 4 tài khoản mạng xã hội Facebook gồm: "Dược liệu núi Tây Bắc", "Nông sản tự nhiên Yên Bái", "Dược liệu Bảo Yến" và "Rau Mương khô Tây Bắc".

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật là các sản phẩm “Quả Trâu cổ khô”, “Dòi thân tím (Bọ mắm)” và “Rau mương khô” (Ảnh: Công an Lào Cai).

Tại thời điểm kiểm tra, Ngô Bá Mạnh không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc đối với các mặt hàng đang kinh doanh như "Quả Trâu cổ khô", "Dòi thân tím (Bọ mắm)" và "Rau mương khô".

Quá trình xác minh cho thấy, Mạnh đã tự xây dựng nội dung, quay video quảng cáo, giới thiệu sai sự thật về nguồn gốc, xuất xứ và công dụng của các sản phẩm nhằm tạo niềm tin để khách hàng đặt mua.

Dù không được đào tạo, không có bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến y, dược, Mạnh vẫn tự xây dựng nội dung, quay video quảng cáo, giới thiệu sai sự thật về nguồn gốc và công dụng của các sản phẩm "Quả Trâu cổ khô", "Dòi thân tím (Bọ mắm)" và "Rau mương khô", khiến khách hàng tin tưởng đặt mua. Mạnh giới thiệu các sản phẩm có nguồn gốc Tây Bắc và quảng cáo nhiều công dụng hỗ trợ sức khỏe không đúng thực tế.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đọc Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Bá Mạnh (Ảnh: Công an Lào Cai).

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 4/2025 đến tháng 8/2026, Mạnh đã nhập 6.211,7 kg Quả Trâu cổ khô, 1.810 kg Dòi thân tím và 820 kg Rau mương khô từ nhiều nguồn trôi nổi để bán kiếm lời. Đối tượng đã bán hàng cho trên 4.800 khách hàng, với tổng doanh thu 1,446 tỷ đồng, thu lợi bất chính là 178.071.522 đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, đến ngày 29/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Ngô Bá Mạnh về tội "Lừa dối khách hàng" quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã phê chuẩn các quyết định trên.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các nội dung liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.