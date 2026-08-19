Ra quyết định khởi tố 2 môi giới Trương Văn Công và Hứa Hoàng Khởi

Đây là các đối tượng hành nghề "cò" mua bán heo nhiều năm và có hành vi thu mua heo bệnh, heo chết đưa đi giết mổ và bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Văn Công (sinh năm 1984, cư ngụ tại xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ) và Hứa Hoàng Khởi (sinh năm 1984, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Quá trình điều tra xác định, hai bị can Trương Văn Công và Hứa Hoàng Khởi hành nghề "cò" mua bán heo nhiều năm. Các đối tượng đã cấu kết với Thị Hồng Cam thu mua heo bệnh, heo chết đưa đi giết mổ và bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối bị can Công (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ, trước đó ngày 10/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 03 bị can là nhân viên Trạm Chăn nuôi - Thú y khu vực XIII, gồm: Phan Ngọc Toại, sinh năm 1977, ngụ xã Xà Phiên; Lê Quốc Nhiên, sinh năm 1979 và Phạm Hồng Phúc, sinh năm 1980, cùng ngụ xã Vĩnh Viễn về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ".

Đến ngày 12/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Văn Nam, sinh năm 1981 và Thị Hồng Cam, sinh năm 1995, cùng ngụ xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ để tiếp tục điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Khởi (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Trước đó, vào ngày 9/10/2025, Công an thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ (địa chỉ: ấp 3, xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 40 cá thể heo sống và 1 cá thể heo đã được giết mổ, đóng dấu kiểm dịch của cán bộ thú y; qua kiểm tra nhanh mẫu thịt heo đã được giết mổ, phát hiện dương tính với dịch tả heo Châu Phi.

Cùng thời điểm, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thêm 2 lô thịt heo của bà Giang Thị Hoa và ông Trương Văn Mười (do đối tượng Thị Hồng Cam trực tiếp đứng bán) tại chợ Vĩnh Viễn với tổng khối lượng heo đã được phân thịt là 840,7 kg, cơ quan chức năng đã tiến hành thu mẫu bệnh phẩm đối với 0 lô thịt này để trưng cầu Trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương II (Trạm chẩn đoán và xét nghiệm III tại Cần Thơ) giám định.

Kết quả: 10/12 mẫu thu giữ có kết quả dương tính với dịch tả heo Châu Phi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục điều tra vụ án, làm rõ các hành vi phạm sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.