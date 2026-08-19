Phần thưởng dành cho những ai không bỏ lỡ trận đấu tối nay: Khoảnh khắc Việt Nam thẳng tiến vào chung kết!
Tối 19/8, từ phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) đến sân Mỹ Đình (Hà Nội), đông đảo cổ động viên trong sắc đỏ rực rỡ đã cuồng nhiệt cổ vũ, tiếp lửa cho tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia.
Vào lúc 20h tối 19/8, trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 20h trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Trước giờ bóng lăn, không khí cổ vũ tại sân Mỹ Đình và nhiều điểm cầu trên cả nước đang nóng lên từng phút.
Tại TP.HCM, từ trước giờ thi đấu, hàng trăm cổ động viên đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để theo dõi trận đấu qua màn hình LED cỡ lớn. Trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và áo đấu tuyển Việt Nam, người hâm mộ tập trung đông dần, tạo nên không khí náo nhiệt tại khu vực trung tâm thành phố.
Nhiều cổ động viên mang theo cờ, băng rôn, trống và liên tục hò reo, tiếp thêm tinh thần cho tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu quan trọng với Malaysia.
Trong khi đó, trên sân vận động Mỹ Đình, bầu không khí cũng trở nên sôi động trước giờ thi đấu. Khán đài rực đỏ bởi màu áo của đông đảo cổ động viên, tiếng hò reo và những màn cổ vũ cuồng nhiệt vang lên không ngớt.
Sự cuồng nhiệt từ các khán đài và những điểm cổ vũ bên ngoài sân đang tiếp thêm sức nóng cho trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Malaysia.
20h30, Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), nhiều cổ động viên đã có những khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc rồi lại tiếc nuối khi tuyển Việt Nam bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Mỗi pha bóng nguy hiểm đều khiến khu vực trước màn hình LED cỡ lớn trở nên sôi động, tiếng reo hò xen lẫn những tiếng xuýt xoa của người hâm mộ.
Nhiều người hâm mộ không giấu được sự tiếc nuối khi tuyển Việt Nam bỏ lỡ cơ hội ghi bàn
21h, Kết thúc hiệp 1, nhiều cổ động viên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ không giấu được sự ngỡ ngàng và tiếc nuối khi tuyển Việt Nam liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhưng chưa thể đưa bóng vào lưới Malaysia. Những pha dứt điểm hụt trong gang tấc khiến người hâm mộ nhiều lần vỡ òa rồi lại ôm đầu tiếc nuối.
21h25, Phút 63, sân vận động Mỹ Đình như bùng nổ khi Xuân Son đệm bóng cận thành, mở tỉ số cho tuyển Việt Nam sau pha phối hợp nhanh trong vòng cấm. Trên khán đài, hàng vạn cổ động viên vỡ òa trong tiếng reo hò, tiếp thêm sức nóng cho đội chủ nhà. Với bàn thắng này, tuyển Việt Nam nâng tổng cách biệt lên 3 bàn sau hai lượt trận bán kết, qua đó rộng cửa giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026.
Khoảnh khắc khán đài bùng nổ trong tiếng reo hò sau bàn thắng của Xuân Son ở phút 63.
22h, Khép lại hai lượt trận bán kết với chiến thắng 2-0 ở cả lượt đi và lượt về, tuyển Việt Nam chính thức giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026.
Trên sân Mỹ Đình, người hâm mộ vỡ òa trong niềm vui, cùng nhau ăn mừng sau màn trình diễn thuyết phục của đội tuyển. Những tiếng hò reo, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên khán đài đã tạo nên bầu không khí sôi động, khép lại một đêm đáng nhớ của các cổ động viên và mở ra sự chờ đợi cho trận chung kết phía trước.
Clip: Như Hoàn
Người hâm mộ vỡ òa trong niềm vui, cùng nhau ăn mừng sau màn trình diễn thuyết phục của đội tuyển