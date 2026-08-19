Tối 19/8, từ phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) đến sân Mỹ Đình (Hà Nội), đông đảo cổ động viên trong sắc đỏ rực rỡ đã cuồng nhiệt cổ vũ, tiếp lửa cho tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia.

Vào lúc 20h tối 19/8, trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 20h trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Trước giờ bóng lăn, không khí cổ vũ tại sân Mỹ Đình và nhiều điểm cầu trên cả nước đang nóng lên từng phút.

Tại TP.HCM, từ trước giờ thi đấu, hàng trăm cổ động viên đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để theo dõi trận đấu qua màn hình LED cỡ lớn. Trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và áo đấu tuyển Việt Nam, người hâm mộ tập trung đông dần, tạo nên không khí náo nhiệt tại khu vực trung tâm thành phố.

Nhiều cổ động viên mang theo cờ, băng rôn, trống và liên tục hò reo, tiếp thêm tinh thần cho tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu quan trọng với Malaysia.

Hàng trăm cổ động viện đã có mặt trước màn hình LED lớn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để cổ vụ cho đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Di Anh)

Hàng trăm cổ động viên có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM để theo dõi và cổ vũ tuyển Việt Nam gặp Malaysia tối 19/8.

Nhiều cổ động viên mang theo cờ, băng rôn để cổ vũ tuyển Việt Nam trong trận đấu với Malaysia.

Sắc đỏ của cờ Tổ quốc và áo tuyển Việt Nam phủ kín khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Trong khi đó, trên sân vận động Mỹ Đình, bầu không khí cũng trở nên sôi động trước giờ thi đấu. Khán đài rực đỏ bởi màu áo của đông đảo cổ động viên, tiếng hò reo và những màn cổ vũ cuồng nhiệt vang lên không ngớt.

Sự cuồng nhiệt từ các khán đài và những điểm cổ vũ bên ngoài sân đang tiếp thêm sức nóng cho trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Malaysia.

Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên khán đài trước giờ diễn ra trận bán kết lượt về. Ảnh: Như Hoàn

Trên sân vận động Mỹ Đình, đông đảo người hâm mộ có mặt từ sớm để cổ vũ tuyển Việt Nam.

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Cổ động viên tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, tiếp thêm tinh thần cho tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu với Malaysia.

Chiếc cúp tượng trưng được các cổ động viên truyền tay nhau trên khán đài sân Mỹ Đình, gửi gắm niềm tin và hy vọng tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng.

20h30, Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), nhiều cổ động viên đã có những khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc rồi lại tiếc nuối khi tuyển Việt Nam bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Mỗi pha bóng nguy hiểm đều khiến khu vực trước màn hình LED cỡ lớn trở nên sôi động, tiếng reo hò xen lẫn những tiếng xuýt xoa của người hâm mộ.

Nhiều người hâm mộ không giấu được sự tiếc nuối khi tuyển Việt Nam bỏ lỡ cơ hội ghi bàn

Cổ động viên trên phố đi bộ Nguyễn Huệ chăm chú hướng mắt về phía màn hình lớn trước một pha bóng nguy hiểm của tuyển Việt Nam. Ảnh: Di Anh

Nhiều người hâm mộ không giấu được sự tiếc nuối khi tuyển Việt Nam bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

Tiếng reo hò xen lẫn những tiếng xuýt xoa sau pha dứt điểm của tuyển Việt Nam.

21h, Kết thúc hiệp 1, nhiều cổ động viên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ không giấu được sự ngỡ ngàng và tiếc nuối khi tuyển Việt Nam liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhưng chưa thể đưa bóng vào lưới Malaysia. Những pha dứt điểm hụt trong gang tấc khiến người hâm mộ nhiều lần vỡ òa rồi lại ôm đầu tiếc nuối.

Ảnh: Di Anh Cổ động viên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tiếc nuối sau những cơ hội bị bỏ lỡ của tuyển Việt Nam trong hiệp 1. Những pha dứt điểm hụt khiến cổ động viên nhiều lần vỡ òa rồi lại tiếc nuối. Hết hiệp 1, nhiều cổ động viên vẫn chưa hết tiếc nuối trước những tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của tuyển Việt Nam. 21h25, Phút 63, sân vận động Mỹ Đình như bùng nổ khi Xuân Son đệm bóng cận thành, mở tỉ số cho tuyển Việt Nam sau pha phối hợp nhanh trong vòng cấm. Trên khán đài, hàng vạn cổ động viên vỡ òa trong tiếng reo hò, tiếp thêm sức nóng cho đội chủ nhà. Với bàn thắng này, tuyển Việt Nam nâng tổng cách biệt lên 3 bàn sau hai lượt trận bán kết, qua đó rộng cửa giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026. Khoảnh khắc khán đài bùng nổ trong tiếng reo hò sau bàn thắng của Xuân Son ở phút 63.

Cổ động viên trên khán đài sân Mỹ Đình hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc tuyển Việt Nam ghi bàn. Ảnh: Như Hoàn Cổ động viên liên tục hò reo, tiếp lửa cho tuyển Việt Nam trước khi bàn thắng đến ở phút 63. Cả khán đài như chờ đợi một khoảnh khắc bùng nổ từ các chân sút tuyển Việt Nam. Khoảnh khắc khán đài bùng nổ trong tiếng reo hò sau bàn thắng của Xuân Son ở phút 63. CĐV có mặt trên phố đi bộ Nguyễn Huệ đứng dậy ăn mừng sau pha ghi bàn thắng mở tỉ số của Xuân Son Ảnh: Di Anh 22h, Khép lại hai lượt trận bán kết với chiến thắng 2-0 ở cả lượt đi và lượt về, tuyển Việt Nam chính thức giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026. Trên sân Mỹ Đình, người hâm mộ vỡ òa trong niềm vui, cùng nhau ăn mừng sau màn trình diễn thuyết phục của đội tuyển. Những tiếng hò reo, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên khán đài đã tạo nên bầu không khí sôi động, khép lại một đêm đáng nhớ của các cổ động viên và mở ra sự chờ đợi cho trận chung kết phía trước. Clip: Như Hoàn Tiếng reo hò, những cái ôm và lá cờ đỏ sao vàng tung bay tạo nên khoảnh khắc bùng nổ của người hâm mộ. Không khí trên phố đi bộ Nguyễn Huệ trở nên náo nhiệt khi Xuân Son ghi bàn ấn định tỉ số, mang về chiến thắng cho tuyển Việt Nam. Một cổ động viên nước ngoài hoà chung không khí ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trên phố đi bộ Nguyễn Huệ Người hâm mộ vỡ òa trong niềm vui, cùng nhau ăn mừng sau màn trình diễn thuyết phục của đội tuyển









