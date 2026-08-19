Xưởng gỗ ở Hà Nội tan hoang sau vụ cháy khiến 3 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, cơ sở này từng bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10/2021 do vi phạm quy định về phòng, chữa cháy và bị xử phạt hành chính vì không chấp hành quyết định đình chỉ. Lực lượng chức năng đang xác minh danh tính các nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ cháy và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.