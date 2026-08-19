Xưởng gỗ ở Hà Nội tan hoang sau vụ cháy khiến 3 người tử vong

Khoảng 10h30 ngày 19/8, xưởng mộc ở phường Chương Mỹ (Hà Nội) bốc cháy trong khi 30 công nhân đang làm việc, khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương.
Khoảng 10h23 ngày 19/8, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy tại Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật, thuộc Điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ.
Ngay sau đó, Công an TP Hà Nội huy động 8 xe chữa cháy, 2 xe chỉ huy, 1 xe tải chở phương tiện, 2 xe cứu nạn, cứu hộ cùng 66 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ cũng điều một xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ.
Khoảng 10h29, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Lúc này, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, bao trùm khu vực nhà xưởng, tạo nhiều khói và khí độc. Các vật liệu cháy chủ yếu gồm gỗ, nhựa, dung môi, khiến đám cháy có nguy cơ lan sang những nhà xưởng xung quanh.
Theo thông tin ban đầu, đám cháy đã âm ỉ gần một giờ trước khi lực lượng PCCC và CNCH nhận được tin báo. Cảnh sát chia thành nhiều mũi, vừa phun nước khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan, vừa tổ chức tìm kiếm người mắc kẹt.
Đến khoảng 11h25, đám cháy được khống chế, không còn nguy cơ lan sang các khu vực lân cận. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 3 thi thể tại khu vực nhà xưởng.
Ba người khác bị thương gồm B.V.Đ. (sinh năm 1986), K.T.A. (sinh năm 2008) và V.N.T. (sinh năm 1987). Trong đó, K.T.A. bị thương nhẹ, sức khỏe ổn định và đã được đưa về nhà.
Đến 12h05, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Cảnh sát tiếp tục phun nước làm mát, thu dọn vật liệu, đề phòng lửa bùng phát trở lại và tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt. Nhiều tài sản được lực lượng chức năng cứu khỏi đám cháy.
Theo thông tin ban đầu, cơ sở này từng bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10/2021 do vi phạm quy định về phòng, chữa cháy và bị xử phạt hành chính vì không chấp hành quyết định đình chỉ. Lực lượng chức năng đang xác minh danh tính các nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ cháy và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.