Quỳnh Lương nói về cảnh thân mật với Bình An trong Đừng Làm Mẹ Cáu

Phim truyền hình Đừng Làm Mẹ Cáu do Bình An - Quỳnh Lương đóng chính đang thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả bởi nội dung hấp dẫn, kịch tính. Vì đóng vai vợ chồng nên Bình An - Quỳnh Lương có khá nhiều cảnh thân mật.

Nói về việc quay cảnh thân mật cùng Bình An ở chương trình Lần Đầu Kể Hết, Quỳnh Lương bày tỏ:

"Phim này tính ra tôi và anh Bình An chỉ quay có 2 cảnh thân mật thôi. Nếu nói về khó khăn thì chắc chẳng có khó khăn gì. Những cảnh này cần có sự nghiêm túc, ngoài đời thực thì 2 anh em lại chơi với nhau nhiều, cũng đùa giỡn hơi nhây nên khi nhìn mặt nói chuyện chỉ có cười thôi. Những người chơi với nhau ngoài đời thực, tính cách đã quá rành về nhau thì cái quan trọng là phải giữ được sự nghiêm túc khi quay, cái đó mới là khó nhất đấy".

Quỳnh Lương đang nhận được nhiều sự quan tâm vì vai diễn trong phim Đừng Làm Mẹ Cáu. Ảnh: Leon Trần

"Còn về cảnh thân mật thì chẳng có gì cả, mọi người cứ bảo là cảnh thân mật khi quay chắc khó lắm, thực sự không có. Cảnh thân mật của tôi với Bình An như kiểu bạn bè bình thường, nào là cầm tay cầm chân nhau, rồi vỗ vai một cái, thế này thì không có khó gì khi quay cả", Quỳnh Lương nói thêm.



Bên cạnh đó, Quỳnh Lương cũng bày tỏ: "Có thể do mọi người không biết thôi chứ tôi, Bình An hay Phương Nga đều biết rõ mối quan hệ giữa 3 người. Tính Nga rất mạnh mẽ, hiểu chuyện nên chẳng bao giờ Nga để ý đến vấn đề này. Mà nếu như người ta không để ý thì mình chẳng có lý do gì để ý cả. Nói thẳng luôn là nếu không thích thì đừng đóng phim, đi đóng phim mà còn ngại mấy cảnh đó sao. Bây giờ, khi mình đã chấp nhận bộ phim, chấp nhận những cảnh quay trong phim đó thì không thể nào đòi hỏi không được làm thế này, không được làm thế kia được. Tất cả mọi người đều hiểu vấn đề đó mà".

Bình An và Quỳnh Lương. Ảnh: ĐPCC

Quỳnh Lương tên thật là Lương Mai Quỳnh, sinh năm 1995, đến từ Phú Thọ. Trước khi lấn sân đóng phim, cô đã nổi tiếng với vai trò mẫu ảnh. Quỳnh từng đóng nhiều MV "triệu view" như Màu Nước Mắt (Nguyễn Trần Trung Quân), Nếu Ngày Ấy (Soobin Hoàng Sơn), Ước Có Người Bên Tôi Mỗi Khi Tôi Buồn (Tăng Phúc). Ngoài Đừng Làm Mẹ Cáu, Quỳnh Lương còn góp mặt trong các phim như Lối Nhỏ Vào Đời, Gara Hạnh Phúc, Mưu Kế Thượng Lưu, Gái Ngàn Đô...