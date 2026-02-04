Quyền lực của shipper

Càng cận Tết, nhu cầu mua sắm của mọi nhà càng tăng vọt. Từ quần áo mới, giày dép, phụ kiện cho đến đủ loại đồ trang trí, thiết bị mới cho gia đình, ai cũng háo hức chờ ngày nhận hàng để kịp sửa soạn cho những ngày đầu năm. Điện thoại vì thế mà luôn trong trạng thái sẵn sàng đổ chuông, chỉ chờ một cuộc gọi quen thuộc. Và cũng chính trong thời điểm này, một "nhân vật quyền lực" bất ngờ được dân mạng gọi tên: shipper.

Trên mạng xã hội gần đây, có rất nhiều video hài hước với chủ đề: Tết là thời kì "nổi loạn", "vùng lên" của shipper khi anh nào anh nấy "đanh thép" tuyên bố cơ hội chỉ đúng 3 cuộc gọi, không nghe thì khỏi giao hàng!

Loạt content "3 cuộc gọi" của shipper đang là trend trên mạng xã hội

Trend này không phải ai cũng đu được, nửa đùa nửa thật mà lại trúng đúng tâm lý của rất nhiều người. Bởi đơn hàng shipper đang cầm trong tay lúc này không phải món đồ bình thường mà là thứ để mặc Tết, trưng Tết. Chỉ cần chậm một nhịp, không kịp nhận hàng là đơn có khả năng bị hoàn ngay, kế hoạch diện đồ mới ngày đầu năm coi như "toang".

Những đoạn video này nhanh chóng được sự chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Tuy chỉ là câu chuyện đăng lên cho vui nhưng tình huống tuy dở khóc dở cười này ai từng trải qua thì chắc chắn cũng thấy "rén", lo lắng bị lỡ đơn hàng thật. Dưới mỗi clip và vô số bình luận đồng cảm của cộng đồng mạng:

- Đến rồi đó, shipper là thượng đế.

- Giờ là lúc sĩ khí của anh em shipper đang lên cao ngút trời. Đơn quần áo thì chỉ 1 cuộc gọi là đủ rồi. Không cần nhiều quá đâu mấy anh.

- Thôi được rồi để em đứng đón anh sẵn ngoài cửa.

- Thời tới thời tới. Thôi được rồi để ra Tết đặt bộ ghế đá.

- Ân oán từ đầu năm tới giờ giải quyết 1 lần haha. Tụi tui nhịn từ đầu năm tới giờ.

Mong shipper hơn mong Tết là có thật

Dù chỉ là những đoạn content mang tính giải trí, loạt video này cũng phần nào nhắc nhở người mua online nên để ý hơn đến đơn hàng của mình. Những ngày cận Tết, khi nhu cầu mua sắm bùng nổ, lượng đơn tăng cao khiến công việc giao hàng trở nên tất bật và áp lực hơn bao giờ hết. Người giao hàng chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành từng đơn, trong khi người nhận cũng mong món đồ được giao đúng lúc để kịp sử dụng. Chính vì vậy, việc giữ liên lạc và phản hồi kịp thời không chỉ giúp đơn hàng được giao suôn sẻ, mà còn giúp cả hai bên bớt vất vả trong những ngày cuối năm bận rộn.

Nguồn: TikTok