Quý tử 17 tuổi của Hoa khôi Việt giành Á quân đua xe quốc tế: Ngoại hình điển trai, profile học vấn khủng

Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng, con trai út của Hoa khôi Vbiz còn khiến nhiều người bất ngờ với loạt thành tích đáng nể ở tuổi 17.

Nhắc đến những người đẹp Việt có cuộc sống hôn nhân viên mãn, sự nghiệp thành công, Hoa khôi Thu Hương là cái tên không còn xa lạ. Bên cạnh nhan sắc và cuộc sống gia đình đáng ngưỡng mộ, người đẹp còn khiến nhiều người tò mò về ba cậu con trai tài năng, đặc biệt là con út Nguyễn Hoài Nam Anh (tên thi đấu Ben Anh Nguyễn).

Mới 17 tuổi, quý tử nhà Hoa khôi Thu Hương đã sở hữu bảng thành tích khiến không ít người phải trầm trồ. Không chỉ đang theo học ngành Kỹ thuật xe đua tại Đại học Purdue (Mỹ), Ben Anh Nguyễn còn liên tục ghi dấu ấn tại các giải đua xe công thức quốc tế.

Đáng chú ý, sau khi giành ngôi Á quân tại Formula Trophy Malaysia 2026 hồi đầu tháng 10, chàng trai 17 tuổi tiếp tục trở thành tay đua Việt Nam đầu tiên có tên trong danh sách tham dự FIA F4 World Cup 2026 tại Macao (Trung Quốc) vào tháng 11 tới. Đây được xem là cột mốc đáng tự hào đối với một tay đua trẻ chỉ mới có khoảng 2 năm theo đuổi bộ môn đua xe công thức chuyên nghiệp.

Mới 17 tuổi, Nam Anh - quý tử nhà Hoa khôi Thu Hương đã sở hữu bảng thành tích khiến không ít người phải trầm trồ. Ảnh: FBNV

Sau khi giành ngôi Á quân tại Formula Trophy Malaysia 2026 hồi đầu tháng 10, chàng trai 17 tuổi tiếp tục trở thành tay đua Việt Nam đầu tiên có tên trong danh sách tham dự FIA F4 World Cup 2026 tại Macao. Ảnh: FBNV

Ben Anh Nguyễn là con trai út của Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam. Sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế và được bố mẹ tạo môi trường phát triển tốt, thế nhưng chàng trai 17 tuổi lại lựa chọn theo đuổi một bộ môn thể thao nổi tiếng khắc nghiệt, đòi hỏi cả thể lực, bản lĩnh lẫn sự tập trung cao độ.

Ít ai biết rằng, niềm đam mê tốc độ của Ben đã xuất hiện từ khi cậu mới 5-6 tuổi. Trong khi nhiều bạn bè đồng trang lứa thích đồ chơi thông thường, Ben lại mê mẩn những chiếc xe đua mô hình, thậm chí biến căn phòng riêng thành nơi trưng bày bộ sưu tập xe của mình.

Càng lớn, sở thích ấy càng trở nên nghiêm túc. Ben tự tìm đọc tài liệu về xe đua, nghiên cứu các kiến thức kỹ thuật và sử dụng tiền lì xì để đầu tư hệ thống mô phỏng đua xe ngay tại nhà. Suốt nhiều năm, cậu dành thời gian tập luyện, tìm hiểu về tốc độ, khí động học và cách vận hành của những chiếc xe công thức.

Không dừng lại ở việc yêu thích tốc độ, Ben còn tự mày mò nghiên cứu chế tạo xe Kart, thử nghiệm các phương pháp cải tiến hiệu suất và tìm hiểu sâu về công nghệ sản xuất xe đua. Năm 15 tuổi, Ben vượt qua khoảng 100 tay đua để giành chức vô địch hạng 4SS Sprint tại giải Go-kart 2024. Đây cũng là bước đệm để chàng trai trẻ tự tin tiến xa hơn trên hành trình chinh phục đường đua chuyên nghiệp.

Ben Anh Nguyễn là con trai út của Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam. Ảnh: FBNV

Ít ai biết rằng, niềm đam mê tốc độ của Ben đã xuất hiện từ khi cậu mới 5-6 tuổi. Ảnh: FBNV

Điều khiến nhiều người ấn tượng ở Ben còn là thái độ nghiêm túc với đam mê. Để theo đuổi đua xe công thức, Ben phải duy trì chế độ rèn luyện thể lực, nghiên cứu kỹ thuật và liên tục tích lũy kinh nghiệm tại các đường đua khác nhau. Chỉ trong khoảng 2 năm, chàng trai trẻ đã có cơ hội thi đấu tại Malaysia, Abu Dhabi và ghi dấu ấn bằng những lần bước lên bục vinh danh.

Đằng sau hành trình ấy là sự đồng hành sát sao của Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam. Không chỉ ủng hộ con trai theo đuổi sở thích, cả hai còn thường xuyên có mặt tại các chặng đua để cổ vũ, động viên và hỗ trợ Ben về mặt tinh thần.

Đặc biệt, doanh nhân Nguyễn Hoài Nam còn giúp con trai có cơ hội được đào tạo bởi cựu tay đua F1 người Malaysia. Chia sẻ về bố mẹ, Ben từng bày tỏ rằng nếu không có sự đồng hành của ba và sự ủng hộ tuyệt đối từ mẹ, cậu khó có thể theo đuổi giấc mơ đến ngày hôm nay.

Không chỉ ủng hộ con trai theo đuổi sở thích, cả hai còn thường xuyên có mặt tại các chặng đua để cổ vũ, động viên và hỗ trợ Ben về mặt tinh thần. Ảnh: FBNV

Để theo đuổi đua xe công thức, Ben phải duy trì chế độ rèn luyện thể lực, nghiên cứu kỹ thuật và liên tục tích lũy kinh nghiệm tại các đường đua khác nhau. Ảnh: FBNV

Bên cạnh thành tích thể thao, profile học vấn của con trai út Hoa khôi Thu Hương cũng là điểm sáng đáng chú ý. Hiện Ben Anh Nguyễn đang là sinh viên năm nhất ngành Kỹ thuật đua xe tại Đại học Purdue, Mỹ. Thay vì lựa chọn một ngành học phổ biến, chàng trai 17 tuổi quyết định gắn việc học với đam mê tốc độ, đặc biệt quan tâm đến khí động học và công nghệ chế tạo xe.

Trước đó, Ben còn từng tham gia chương trình học hè tại UCLA (Đại học California, Los Angeles) để có thêm cơ hội tìm hiểu chuyên sâu về lĩnh vực mình yêu thích. Dù có gia đình khá giả và hai anh trai đang sinh sống, học tập tại Mỹ, Ben vẫn lựa chọn ở ký túc xá khi bắt đầu hành trình du học vào tháng 8/2026. Chàng trai chủ động học nấu ăn, tự chăm sóc bản thân và làm quen với cuộc sống xa nhà. Sau giai đoạn thi đấu F4, Ben dự định tiếp tục thử sức ở những cấp độ cao hơn.