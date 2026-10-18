1 mỹ nhân thông báo kết hôn, dân tình phát hoảng vì mẹ chồng... chỉ hơn 4 tuổi!

Nữ diễn viên này sắp làm dâu một gia đình khá phức tạp.

Vào ngày 14/10, tài tử Ha Jung Woo thông báo sắp kết hôn với nữ diễn viên Cha Jung Won sau 6 năm hẹn hò. Cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới riêng tư vào ngày 13/12 sắp tới tại Seoul, Hàn Quốc.

Đôi vợ chồng mới của showbiz Hàn nhận được nhiều lời chúc phúc, song cũng có nhiều ý kiến lo ngại cho Cha Jung Won khi làm dâu một gia đình khá phức tạp, rối rắm. Cụ thể, cha của Ha Jung Woo là tài tử Kim Yong Gun, năm nay 80 tuổi. Ông có 2 con lớn là Ha Jung Woo (1978) và Cha Hyun Woo (1980) với người vợ đầu trước khi ly hôn vào năm 1996.

Cha Jung Won sắp kết hôn với Ha Jung Woo. Ảnh: X

Có nhiều ý kiến lo ngại cho Cha Jung Won khi làm dâu một gia đình khá phức tạp, rối rắm. Ảnh: X

Đến năm 2021, Kim Yong Gun khiến công chúng sốc nặng khi đón con trai út chào đời. Mẹ đứa bé là bạn gái đã ở bên Kim Yong Gun từ năm 2008, kém ông đến 39 tuổi. Cô gái này sinh năm 1985, tức là chỉ hơn nàng dâu mới Cha Jung Won (1989) 4 tuổi. Tuy nhiên không rõ liệu cô gái này có kết hôn hợp pháp với Kim Yong Gun, hay chỉ sống chung không đăng ký kết hôn.

Em trai của Ha Jung Woo - nam diễn viên Cha Hyun Woo đã kết hôn với mỹ nhân Hẹn Hò Chốn Công Sở Hwang Bora và có 1 con trai ra đời vào năm 2024. Như vậy, gia đình chồng Cha Jung Won khá rắc rối khi mẹ chồng kế chỉ hơn cô 4 tuổi, em chồng và cháu sàn sàn tuổi nhau.

Mẹ chồng kế của Ha Jung Won chỉ hơn cô 4 tuổi. Ảnh: Channel A

Em chồng (sinh năm 2021) sàn sàn độ tuổi với cháu chồng (sinh năm 2024). Ảnh: X

Trước đó, tài tử Kim Yong Gun từng tiết lộ cuộc sống "cha già con cọc" qua chương trình Dad Is A Flower Middle Age của đài Channel A. Tài tử sinh năm 1946 chia sẻ những cảm xúc phức tạp khi giải thích về hoàn cảnh gia đình cho đứa con trai út bé bỏng. Khi bạn gái mang thai, ông từng muốn bỏ con nhưng bị mẹ đứa bé kiện ngược lại. Sau quá trình hòa giải, họ đã cùng chia sẻ quyền nuôi dưỡng con.

Truyền thông Hàn Quốc cũng đặc biệt quan tâm đến cảm xúc của Ha Jung Woo khi lên chức anh ở độ tuổi 40, có em trai đáng tuổi con. Trước mặt báo chí, Ha Jung Woo lạnh lùng trả lời rằng anh không muốn bình luận về chuyện đời tư của bố.

Tuy nhiên trong bài phỏng vấn với Sports Chosun, Kim Yong Gun cho biết 2 con trai lớn đều chấp nhận chuyện này: "Trái ngược với sự lo lắng của tôi, cả 2 anh em đều coi đó là điều phước lành. Sau khi chấp nhận ý kiến của bạn gái là muốn sinh con, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thân tình với cả Ha Jung Woo và Cha Hyun Woo. Tôi đã ngỏ ý muốn chịu trách nhiệm để cô ấy sinh con thuận lợi, tuy nhiên có lẽ thế vẫn là chưa đủ để xoa dịu những tổn thương trong lòng cô ấy. Tôi sẽ làm hết sức mình để chăm sóc cho mẹ con cô ấy trong tương lai". Nhờ sự ủng hộ của 2 con lớn mà Kim Yong Gun có thêm dũng khí đón nhận đứa trẻ ở tuổi "gần đất xa trời", dù hoàn cảnh gia đình có hơi phức tạp.

Kim Yong Gun "cha già con cọc" ở độ tuổi 80. Ảnh: Channel A

Về phần Cha Jung Won, cô tên thật là Cha Mi Young, sinh năm 1989. Cô hoạt động trong 2 lĩnh vực diễn viên và người mẫu nhờ nhan sắc xinh đẹp, chiều cao 1m70. Cha Jung Won chạm ngõ màn ảnh với phim Horror Stories vào năm 2012. Sau đó, hôn thê "ông hoàng phòng vé" ghi dấu ấn qua loạt phim She Was Pretty, Khi Nàng Say Giấc, Lawless Lawyer, Kidnapping Assemblyman Mr. Clean...

Cha Jung Won kém Ha Jung Woo 11 tuổi, cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2020 và duy trì mối quan hệ kín tiếng trong nhiều năm qua. Đến tháng 2 năm nay, họ mới chính thức công khai chuyện tình cảm với công chúng.

Ngay lập tức, truyền thông Hàn hé lộ 1 thông tin gây ngỡ ngàng, bật ngửa về mối quan hệ của cặp đôi. Theo đó, Cha Jung Won chơi rất thân với nữ diễn viên kiêm người mẫu Goo Jae Yi - bạn gái cũ của tài tử họ Ha. Hai người đẹp trở nên thân thiết sau khi cùng nhau xuất hiện trong chương trình giải trí chuyên về làm đẹp Follow Me mùa 8. Sau khi Ha Jung Woo chia tay Goo Jae Yi, anh tìm hiểu rồi hốt luôn cô bạn thân của người yêu cũ.

Ảnh: Allure

Nhan sắc xinh đẹp tuyệt đối của hôn thê Ha Jung Woo. Ảnh: Elle

Ha Jung Woo tên thật là Kim Sung Hoon, sinh năm 1978. Anh được biết đến là một trong những tài tử thực lực và sở hữu tầm ảnh hưởng bậc nhất của điện ảnh Hàn Quốc. Là con trai của nam diễn viên gạo cội Kim Yong Gun, Ha Jung Woo chọn cách từ bỏ danh xưng "con nhà tông" để tự đi lên bằng chính thực lực. Không dựa dẫm vào danh tiếng gia đình, nam diễn viên kiên trì xây dựng sự nghiệp từ những vai phụ và từng bước chinh phục khán giả nhờ khả năng hóa thân đa dạng, đặc biệt là các nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp.

Tên tuổi của anh thực sự bứt phá và vươn lên tầm sao hạng A qua hàng loạt kiệt tác điện ảnh lẫn truyền hình như The Chaser, The Yellow Sea, The Handmaiden, Along with the Gods (Thử Thách Thần Chết), Narco-Saints... Ha Jung Woo là cái tên "bảo chứng phòng vé" hiếm hoi của màn ảnh xứ kim chi.

Ha Jung Woo là "ông hoàng phòng vé" xứ Hàn. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo