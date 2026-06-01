Quỹ Phenikaa vì trẻ em: Trao cơ hội sống cho các em bé từ nhịp tim đầu tiên

Ngày 1/6/2026, Bệnh viện Đại học Phenikaa chính thức ra mắt Quỹ “Phenikaa vì trẻ em” (Phenikaa Foundation For Children - PFC) với kinh phí khởi tạo ban đầu 30 tỷ đồng do Tập đoàn Phenikaa tài trợ.

Không chỉ là một quỹ hỗ trợ y tế, đây còn là cam kết dài hạn nhằm trao cơ hội sống và sống khỏe mạnh cho trẻ em Việt Nam ngay từ trong bụng mẹ.

Với mô hình quỹ y tế chuyên sâu, Quỹ "Phenikaa vì trẻ em" hướng tới đồng hành cùng thai phụ, trẻ em và các gia đình hiếm muộn có hoàn cảnh đặc biệt trong hành trình tiếp cận những thành tựu y học hiện đại, từ y học bào thai , hỗ trợ sinh sản, di truyền học đến tim mạch sơ sinh và nhi khoa, góp phần nâng cao chất lượng dân số Việt Nam trong tương lai.

Từ hỗ trợ tài chính đến cơ hội điều trị thực sự cho trẻ em Việt Nam

Ra mắt đúng vào Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Quỹ "Phenikaa vì trẻ em" (PFC) được xem như một món quà ý nghĩa mà Bệnh viện Đại học Phenikaa (thành viên Tập đoàn Phenikaa) dành tặng cho trẻ em Việt Nam. PFC được sáng lập xuất phát từ thực tế nhu cầu chăm sóc sức khỏe chuyên sâu cho bà mẹ và trẻ em đang ngày càng gia tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực như y học bào thai, hỗ trợ sinh sản, di truyền học, chăm sóc sơ sinh và tim mạch bẩm sinh. Tuy nhiên, chi phí điều trị cao cùng sự phức tạp của các kỹ thuật y học hiện đại vẫn là rào cản khiến nhiều gia đình chưa thể tiếp cận kịp thời những cơ hội điều trị tối ưu cho con em mình.

Chủ tịch Tập đoàn Phenikaa phát biểu trong buổi lễ ra mắt Quỹ "Phenikaa vì trẻ em"

Khác với các mô hình quỹ từ thiện truyền thống chủ yếu tập trung vào hỗ trợ tài chính, PFC được xây dựng như một nền tảng kết nối giữa y học chuyên sâu và trách nhiệm xã hội. Với kinh phí khởi tạo 30 tỷ đồng do Tập đoàn Phenikaa tài trợ, PFC không chỉ hỗ trợ chi phí điều trị mà còn giúp người bệnh tiếp cận sớm các kỹ thuật y học tiên tiến, các chuyên gia đầu ngành và hệ thống chăm sóc toàn diện ngay từ giai đoạn trước sinh cho đến những năm tháng đầu đời của trẻ.

Chủ tịch Tập đoàn Phenikaa, cùng Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa trao quyết định bổ nhiệm TS. BS Nguyễn Thị Sim giữ vị trí Giám đốc Quỹ Phenikaa vì trẻ em

TS. BS Nguyễn Thị Sim - Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Trung tâm y học bào thai Bệnh viện Đại học Phenikaa - Người tiên phong mở đường cho can thiệp bào thai tại Việt Nam, đồng thời là Giám đốc PFC cho biết: " Quỹ Phenikaa vì trẻ em được hình thành với mong muốn không để em bé nào mất đi cơ hội được tiếp cận y học hiện đại cho mục tiêu được sống và sống khỏe mạnh trong tương lai. Chúng tôi kỳ vọng Quỹ sẽ trở thành một hệ sinh thái nhân văn gắn liền với chuyên môn sâu và y học hiện đại để gìn giữ những mầm sống nhỏ bé mang lại hy vọng cho các gia đình."

Quỹ "Phenikaa vì trẻ em" thực hiện tài trợ không hoàn lại chi phí khám chữa bệnh cho trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong những lĩnh vực y tế chuyên sâu. Đối tượng hỗ trợ bao gồm các thai phụ có thai kỳ nguy cơ cao, thai nhi mắc bệnh lý bào thai phức tạp cần can thiệp sớm; các cặp vợ chồng hiếm muộn, có nguy cơ bệnh lý di truyền hoặc thất bại hỗ trợ sinh sản nhiều lần; trẻ sơ sinh non tháng, trẻ mắc bệnh lý sơ sinh nặng cần hồi sức và điều trị chuyên sâu; cùng các trường hợp trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh cần được can thiệp, phẫu thuật tim mạch.

Thông qua các chương trình hỗ trợ này, Quỹ hướng tới mục tiêu giúp nhiều trẻ em và gia đình có cơ hội tiếp cận các thành tựu y học hiện đại, nâng cao cơ hội sống, phát triển khỏe mạnh và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Quỹ "Phenikaa vì trẻ em" hoạt động "Vì sự sống, sức khỏe và tương lai trẻ em Việt Nam"

Bệnh viện Đại học Phenikaa: Kiến tạo hệ sinh thái y tế chuyên sâu vì bà mẹ và trẻ em Việt Nam

Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) là một trong những cơ sở y tế tiên phong tại Việt Nam triển khai các kỹ thuật y học chuyên sâu, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Với đội ngũ chuyên gia đầu ngành được đào tạo tại Anh, Pháp, Mỹ cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn quốc tế, PhenikaaMec đang từng bước khẳng định năng lực điều trị các bệnh lý phức tạp, hiếm gặp – những thách thức y khoa mà trước đây nhiều trường hợp gần như rơi vào bế tắc điều trị.

PhenikaaMec hiện đang phát triển mô hình liên chuyên khoa khép kín gồm Y học bào thai – Di truyền – Sản khoa – Sơ sinh – Nhi khoa. Sự phối hợp đồng bộ này cho phép mỗi trường hợp thai kỳ được theo dõi xuyên suốt từ trước sinh đến sau sinh, đảm bảo chiến lược điều trị tối ưu và an toàn nhất cho cả mẹ và bé.

Tại Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec, hệ thống kỹ thuật cao được triển khai đồng bộ, bao gồm máy siêu âm GE Voluson Expert 22, hệ thống nội soi buồng ối tiên tiến, công nghệ giải trình tự gene toàn diện và phòng mổ áp lực dương đạt chuẩn ISO 5. Trang thiết bị hiện đại giúp nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán, đồng thời tối ưu hiệu quả trong các can thiệp bào thai phức tạp, mở ra cơ hội cứu sống thai nhi ngay từ trong bụng mẹ. Năm 2024, Trung tâm được Bộ Y tế giao thực hiện 11 kỹ thuật can thiệp bào thai chuyên sâu điều trị hội chứng truyền máu song thai bằng laser, truyền máu cho thai nhi, truyền ối, can thiệp bào thai điều trị dị tật tim bẩm sinh, chọc hút dịch màng phổi - màng bụng,… Tính đến nay, Trung tâm đã thực hiện hàng trăm ca can thiệp thành công, mang lại hy vọng cho nhiều thai kỳ nguy cơ cao trên cả nước.

Bệnh viện Đại học Phenikaa hội tụ đa chuyên khoa mang đến mô hình khép kín toàn diện chăm sóc mẹ và bé

Bên cạnh đó, Trung tâm Di truyền PhenikaaMec đóng vai trò nền tảng trong sàng lọc – chẩn đoán – tư vấn di truyền chuyên sâu, hiện đang triển khai các công nghệ giải trình tự gene tiên tiến, góp phần phát hiện sớm bất thường di truyền và hỗ trợ các gia đình chủ động trong hành trình sinh con khỏe mạnh.

Ở giai đoạn sau sinh, Khoa Sơ sinh và Khoa Nhi PhenikaaMec tiếp tục đảm nhiệm vai trò chăm sóc chuyên sâu cho trẻ, đặc biệt là trẻ sinh non, tim bẩm sinh và bệnh lý nặng. Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại cùng đội ngũ chuyên gia Sơ sinh, Tim mạch giúp đảm bảo trẻ được theo dõi và điều trị tối ưu cho các trường hợp mắc dị tật tim bẩm sinh.

Cùng với sự ra đời của Quỹ "Phenikaa vì trẻ em", PhenikaaMec cam kết đồng hành lâu dài cùng các gia đình Việt Nam trong hành trình bảo vệ sự sống, mở rộng cơ hội tiếp cận y học hiện đại và mang đến những giải pháp điều trị tối ưu cho các trường hợp thai kỳ nguy cơ cao, bệnh lý phức tạp và hiếm gặp, góp phần nâng cao chất lượng dân số và vun đắp thế hệ tương lai khỏe mạnh, bền vững.

Các gia đình có nhu cầu xét duyệt hỗ trợ từ Quỹ, vui lòng liên hệ hotline: 0868.650.303.