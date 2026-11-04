Quốc Trường đưa thông tin chính thức về đám cưới với Ngọc Trinh

Đám cưới của Quốc Trường và Ngọc Trinh là chủ đề khiến netizen quan tâm những ngày này.

Tối 3/11, buổi premiere phim điện ảnh Bò Sữa Bay diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của showbiz Việt. Bên cạnh ê-kíp làm phim và các khách mời như Kỳ Duyên, Thiên Ân, Pháp Kiều, Tóc Tiên..., sự xuất hiện của Quốc Trường cũng khiến nhiều người bất ngờ. Nam diễn viên vốn không thường xuyên tham gia các sự kiện giải trí. Lần này, anh có mặt để ủng hộ Tiểu Vy - người bạn diễn chung dự án Ốc Mượn Hồn và cũng thủ một vai diễn ấn tượng trong bộ phim lần này.

Quốc Trường tại premiere phim Bò Sữa Bay

Tại sự kiện, khi được hỏi về đám cưới với Ngọc Trinh đang lan truyền trên mạng xã hội, Quốc Trường nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Nam diễn viên cho biết những bài đăng xôn xao về thông tin này khiến nhiều phóng viên liên hệ với quản lý để hỏi về chuyện kết hôn. Tuy nhiên, anh khẳng định giữa hai người chỉ là tình cảm yêu quý, hoàn toàn không có chuyện tổ chức đám cưới như lời đồn.

“Ông nào đăng ba cái tin chấn động quá làm cho biết bao nhiêu nhà báo nhắn tin hỏi quản lý luôn. Hỏi là Trường với bạn đó có đám cưới không này nọ đồ. Thì đâu có đâu. Tình cảm yêu quý thôi chứ đám cưới gì đâu. Đừng có đồn làm bậy bạ tội nghiệp người ta”, Quốc Trường chia sẻ.

Chia sẻ của Quốc Trường

Không chỉ đính chính thông tin, nam diễn viên còn nói thêm rằng bản thân không quá bận tâm khi liên tục bị ghép đôi với những mỹ nhân khác nhau. Điều khiến anh lo ngại hơn là những người bị đồn đoán tình cảm cùng mình có thể chịu ảnh hưởng, thậm chí bị hiểu lầm trong các mối quan hệ riêng. Quốc Trường cho biết anh không muốn những câu chuyện ghép đôi thiếu căn cứ vô tình khiến người khác rơi vào tình huống khó xử.

Khi được hỏi có sợ việc liên tục bị ghép đôi sẽ khiến mình “mất duyên” hay không, nam diễn viên hài hước đáp: “Không. Anh đã mất rồi còn sợ gì nữa. Gần bốn chục tuổi rồi còn chưa có vợ là mất duyên rồi. Sợ gì nữa”.

Nam diễn viên không ngại bị đồn với ai nhưng "tội" những đồng nghiệp bị đồn vô cớ với mình

Ở tuổi 38, Quốc Trường cũng không giấu mong muốn sớm có một tổ ấm riêng. Anh bày tỏ hy vọng năm 40 tuổi sẽ lập gia đình, đồng thời xin “vía” những người đã có hạnh phúc viên mãn. Chia sẻ này phần nào cho thấy nam diễn viên vẫn cởi mở với chuyện kết hôn, chỉ là hiện tại chưa tìm được người phù hợp để tiến tới hôn nhân.

Còn về đám cưới với Ngọc Trinh, thực chất đó chỉ là hình ảnh quảng bá hoạt động riêng của 2 người. Do cả hai kết hợp quá ăn ý, lại hay xuất hiện cùng nhau trong các clip đời thường và có những màn tương tác thân thiết (Ngọc Trinh thậm chí từng đến ăn uống cùng gia đình Quốc Trường), nên từ khóa "Quốc Trường cầu hôn Ngọc Trinh" đã lọt top tìm kiếm và thậm chí còn được người hâm mộ "đẩy thuyền".

Nguồn cơn tin đồn đám cưới của Quốc Trường và Ngọc Trinh

Quốc Trường sinh năm 1988, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Anh từng ghi dấu qua nhiều bộ phim truyền hình như Gạo Nếp Gạo Tẻ, Về Nhà Đi Von, Đánh Cắp Giấc Mơ… Đặc biệt, vai Vũ trong Về Nhà Đi Con giúp tên tuổi nam diễn viên phủ sóng rộng rãi, đưa anh trở thành một trong những nam thần màn ảnh được đông đảo khán giả chú ý. Trên màn ảnh rộng, anh cũng tham gia các dự án như Bẫy Ngọt Ngào, Kẻ Ẩn Danh, Chị Ngã Em Nâng, Ốc Mượn Hồn...