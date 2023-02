Quốc Cơ thừa nhận mình "ác", gọi sẵn xe cấp cứu cho Quốc Nghiệp khi diễn xiếc

Trở thành khách mời trong chương trình Do you mind, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã có dịp chia sẻ về thời điểm tham gia Britain's Got Talent. Đó cũng là giai đoạn mà "Giang Brothers (anh em nhà họ Giang)" trở thành từ khóa hot trên truyền thông quốc tế, được người người nhà nhà tìm kiếm trên MXH. Anh em "hoàng tử xiếc Việt Nam" làm khán giả khắp thế giới sửng sốt nhờ biểu diễn sở trường giữ thăng bằng trên đầu với kỹ thuật hết sức phức tạp. Tiết mục chồng đầu xuất sắc của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã mang lại niềm tự hào cho người Việt Nam, làm dậy sóng MXH trong thời gian dài.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp ở Britain's Got Talent - Ảnh: Britain's Got Talent

Trải qua 3 vòng thi, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã mang đến những tiết mục được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng và có độ khó cực cao. Từ mở mắt chồng đầu đi trên bậc thang, cả hai quyết định nâng mức khó của màn biểu diễn lên một tầm cao nữa bằng việc bịt mắt. Tất cả khán giả có mặt đều nín thở còn dàn giám khảo liên tục đứng ngồi không yên trước độ mạo hiểm và kỹ năng đáng kinh ngạc của Quốc Cơ và Quốc Nghiệp. Đáng nhớ nhất là màn biểu diễn vòng Chung kết. Cả hai tiếp tục nâng độ khó khi phải bịt mắt đi qua những bậc thang từ trên cao.

Khi cả 2 gần đi đến những bậc cuối thì thang bị đổ. Tình huống này khiến cả trường quay lo lắng - Ảnh: Britain's Got Talent

Anh em nhà họ Giang phải trấn tĩnh một khoảng thời gian khá lâu rồi mới nhẹ nhàng bay thẳng sang đích đến. Cú nhảy thót tim đã khiến khán giả nín thở. Tiết mục thành công và anh em "hoàng tử xiếc Việt Nam" nhận được mưa lời khen của khán giả cũng như truyền thông quốc tế - Ảnh: Britain's Got Talent

Tiết mục nguy hiểm cuối cùng ở Britain's Got Talent hoàn toàn là ý tưởng của Quốc Cơ. Chia sẻ về cảm xúc khi liều mình thực hiện động tác có nguy cơ chấn thương ở cuộc thi quốc tế, Quốc Cơ bồi hồi tâm sự trên chương trình Do you mind: "Nếu như động tác đó thành công thì nó sẽ mở ra một cánh cửa rất lớn chào đón Quốc Cơ - Quốc Nghiệp trở về. Nếu không thành công, tôi sẽ là tội đồ của gia đình và xã hội. Khi câu chuyện này mọi người biết được thì mọi người sẽ cảm nhận được tại sao trong gia đình lại có người anh ác như vậy. Trước khi tôi làm động tác đó, tôi đã gọi sẵn xe cấp cứu ở ngoài rồi. Tôi đã chuẩn bị sẵn tư tưởng nếu tôi không thành công thì chở Nghiệp thẳng vào bệnh viện. Đó là những chuyện đau khổ, không một ai muốn người thân của mình gặp tai nạn, do mình gây ra mà mình biết đó là một tai nạn chắc chắn sẽ xảy ra".

Quốc Cơ tự nhận mình là "người ác" khi lên ý tưởng về tiết mục liều lĩnh có khả năng gây ảnh hưởng đến em trai - Ảnh: Do you mind

Về phía Quốc Nghiệp, anh cho biết bản thân bất chấp tính mạng để thực hiện động tác tại Britain's Got Talent là vì tình thương với anh trai. "Một là xanh cỏ, 2 là đỏ ngực. Thực sự mà nói để đạt được như hôm nay, chỉ có 1 điều là tình thương với anh trai. Mọi người cũng biết đó, tôi và anh Cơ phải ký một tờ giấy sinh tử. Nếu có trường hợp xấu xảy ra thì chúng tôi phải tự chịu trách nhiệm. Tôi chỉ nói trong suy nghĩ của mình là chỉ đúng 1 lần trong đời thôi, phải đánh đổi tất cả", Quốc Nghiệp chia sẻ.

Quốc Nghiệp chấp nhận đánh đổi tính mạng về tình thương với Quốc Cơ - Ảnh: Do you mind

Tại cuộc thi năm đó, anh em nhà họ Giang đã dừng chân ở vị trí top 5 chung cuộc. Đây đã là thành tích khá cao đối với đại diện Việt Nam tại một cuộc thi tìm kiếm tài năng quốc tế.

Cuối năm 2021, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp cũng đã xác lập kỷ lục Guinness thế giới với màn trình diễn chồng đầu đi lên 100 bậc thang trong vòng 53 giây, được thực hiện tại nhà thờ chính tòa ở thành phố Girona (Tây Ban Nha). Họ đã tự phá vỡ kỷ lục của chính mình được xác lập vào năm 2016 (chồng đầu đi trên 90 bậc thang trong vòng 52 giây).

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp làm rạng danh Việt Nam - Ảnh: Internet

Vừa qua, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã lập kỷ lục Guinness cuối với màn chồng đầu leo 10 bậc thang, di chuyển trên đường rộng 50 cm, dài 10 m, sau đó đi xuống 10 bậc trong 1 phút 55 giây. Đây cũng là màn xác lập kỷ lục Guinness cuối cùng của anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp trước khi khép lại sự nghiệp xiếc.