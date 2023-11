"Quốc bảo nhan sắc" Lee Young Ae hóa "soái tỷ" chất lừ, có chồng chu đáo vẫn được đại gia theo đuổi ở phim mới

Thời điểm hiện tại, màn ảnh Hàn đang có một tác phẩm rất đáng chú ý đang chờ lên sóng, đó là Maestra: Strings of Truth. Lý do là bởi vai nữ chính của bộ phim do Lee Young Ae đảm nhận. Ngoài mỹ nhân được xưng tụng là quốc bảo nhan sắc xứ Hàn, Maestra: Strings of truth còn có sự tham gia của Lee Moo Saeng, Hwang Bo Reum Byeol và Kim Young Jae.

Vừa qua, tvN đã tung ra loạt poster của 4 nhân vật chính. Lee Young Ae vào vai Cha Se Eum, người từng là một nghệ sĩ vĩ cầm nhưng giờ đây, cô đã trở thành một nhạc trưởng huyền thoại khiến mọi người vừa ghen tỵ, vừa ngưỡng mộ.

Tạo hình cực "chất", trông như một "soái tỷ" của Lee Young Ae ở tấm poster mới được tvN nhá hàng

Dẫu vậy, Cha Se Eum lại che giấu bí mật to lớn có thể làm rung chuyển cuộc đời cô. Câu chuyện phim sẽ trở nên kịch tính với những vụ án bí ẩn diễn ra trong dàn nhạc của Cha Se Eum. Và dĩ nhiên, cô ấy sẽ phải điều tra mọi chuyện để rồi dần khám phá ra những sự thật xung quanh mình.

Nhìn vào tấm poster, có thể thấy Lee Young Ae được thiết kế tạo hình trông như một "soái tỷ", từ kiểu tóc cho đến trang phục đều gây ấn tượng. Thế nhưng, ánh mắt của nữ diễn viên mới là điều đáng chú ý nhất. Lee Young Ae thể hiện một Cha Se Eum với ánh mắt tự tin và đầy tham vọng. Dẫu vậy, trong ánh mắt đó còn hàm chứa một tia lo lắng vì nỗi sợ bí mật bản thân che giấu sẽ bị phơi bày.

Lee Moo Saeng đóng vai Yoo Jung Jae, một ông trùm đầu tư bí ẩn. Anh ta sở hữu mọi thứ mình muốn, ngoại trừ Cha Se Eum. Trên tấm poster là câu thoại thể hiện quyết tâm giành lấy Cha Se Eum của Yoo Jung Jae: "Em thuộc về tôi, bởi vì tôi đã cứu em".

Kim Young Jae sẽ vào vai người chồng chu đáo của Cha Se Eum, Kim Pil. Anh ta là một nhà soạn nhạc, đồng thời cũng là cộng sự của Cha Se Eum trong lĩnh vực âm nhạc. Ở tấm poster này, Kim Pil trông có vẻ bối rối khi nói: "Tôi đoán mình sẽ không thể làm được nếu thiếu em".

Hwang Bo Reum Byeol vào vai Lee Roo Na, concert-master trẻ nhất của dàn nhạc. Lee Roo Na ngưỡng mộ Cha Se Eum từ lâu và có một khao khát cháy bỏng là được đến gần hơn cô ấy. Trên tấm poster nhân vật Lee Roo Na có dòng thoại "Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì".

Bộ phim Maestra: Strings of truth do Lee Young Ae đóng chính thuộc thể loại bí ẩn - giật gân, phát sóng từ ngày 9/12 trên tvN.