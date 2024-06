Khu vực bãi biển An Bàng nơi xảy ra vụ việc.

Theo đó, 17h cùng ngày, ông Jung H.W. (49 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đang tắm biển An Bàng, thuộc phường Cẩm An gần bờ không may bị đột quỵ ngã xuống mặt nước thì được người dân phát hiện đưa lên bờ nhưng nạn nhân đã tử vong.