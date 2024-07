Truy tìm khẩn đối tượng nguy hiểm Dương Đình Luyện: Thưởng nửa tỷ đồng cho người báo tin

Ngày 4/7, Công an TP Chí Linh, Hải Dương ra thông báo rộng rãi: Sẽ thưởng 500 triệu đồng cho người dân cung cấp thông tin có giá trị phục vụ công tác truy tìm, truy bắt được đối tượng Dương Đình Luyện (SN 1985, trú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, TP Chí Linh).

Mọi thông tin xin liên hệ: 0902.158.479, hoặc Facebook Công an Thành phố Chí Linh.

Công an TP Chí Linh đảm bảo thông tin người dân cung cấp sẽ được đảm bảo bí mật, an toàn. Công an kêu gọi Dương Đình Luyện ra đầu thú, trình diện với cơ quan chức năng. Sẽ được hưởng sự khoan hồng của Pháp luật. Mọi hành vi che dấu cho Dương Đình Luyện sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Ảnh: CA TP Chí Linh

Dương Đình Luyện là nghi phạm chính của vụ án “Giết người” xảy ra ngày 23/6/2024 tại khu dân cư Tường, phường Văn An, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Quyết định truy tìm đối tượng Luyện của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương

Luyện có đặc điểm nhận dạng là nốt ruồi cách 3cm trên trước mép phải. Khi bỏ trốn, Luyện mặc áo phông cộc tay có cổ màu xanh, quần bò màu xanh; đi xe máy hiệu SH màu trắng, BKS: 34B2-706.86.

Trước đó, 13 giờ 49 phút ngày 23/6, Dương Đình Luyện điều khiển xe ô tô bán tải màu xanh (chưa rõ biển số) đến nhà bà Lê Thị H. (SN 1964) tại khu dân cư Tường, phường Văn An, TP Chí Linh.

Tại đây, Luyện đã dùng hung khí đâm nhiều nhát bà H. và chị Trần Thị Ngọc A. (SN 1993, con gái bà H.) gục tại chỗ. Sau đó, Luyện điều khiển xe ô tô bán tải màu xanh rời khỏi hiện trường rồi vứt ô tô lại bên đường. 2 mẹ con bà H. bị thương tích được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương nhưng đều tử vong sau đó.

Lãnh đạo UBND phường Văn An cho biết Luyện vừa chấp hành án phạt tù xong thì gây ra vụ án mạng này. Luyện từng là con rể bà Lê Thị H. và là chồng chị Trần Thị Ngọc A. Luyện và chị Ngọc A. có với nhau một con chung và đã bỏ nhau được một thời gian.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với Công an TP Chí Linh khẩn trương tiến hành truy bắt nghi phạm Dương Đình Luyện, tiếp tục điều tra vụ án.