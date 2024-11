Quang Hùng MasterD nhận chiếc cúp đầu tiên tại Việt Nam

Quang Hùng MasterD nhận giải Nghệ sĩ Âm nhạc của năm

Sự kiện trao giải TikTok Awards Việt Nam 2024 vừa diễn ra tại TP.HCM, quy tụ hơn 1.300 nhà sáng tạo nội dung, nghệ sĩ, người nổi tiếng và 1,9 triệu lượt theo dõi trực tiếp thông qua livestream.

Trong chương trình, 12 hạng mục lần lượt được xướng tên vinh danh các nhà sáng tạo. Giải thưởng Nghệ sĩ âm nhạc của năm đã gọi tên Quang Hùng MasterD, khi nam ca sĩ đã vượt qua những tên tuổi như Amee, tlinh, Phương Mỹ Chi, Han Sara, cùng Vũ. để giành chiến thắng.

Quang Hùng MasterD xúc động khi nhận được giải thưởng "Nghệ sĩ Âm nhạc của năm" tại TikTok Awards Việt Nam 2024.

Sau khoảng thời gian nỗ lực trên con đường ca hát, Quang Hùng MasterD vinh dự nhận được giải thưởng "Nghệ sĩ Âm nhạc của năm" tại TikTok Awards Việt Nam 2024.

"Đây sẽ là một đêm khó ngủ của tôi. Ở những mùa giải trước, tôi có xem và từng mơ ước được một lần đứng trên sân khấu trao giải. Và hôm nay, mơ ước ấy đã trở thành hiện thực", Quang Hùng MasterD bày tỏ xúc động, bồi hồi khi cầm cúp trên tay.

Quang Hùng chia sẻ, quãng đường hoạt động nghệ thuật nhiều thăng trầm. Thời gian đầu, anh nỗ lực hoạt động, thử sức ở một số cuộc thi song không được nhiều người biết đến. Nam ca sĩ không bỏ cuộc, miệt mài sáng tác, trau dồi bản thân. "Cuộc sống của tôi xoay quanh âm nhạc, với hy vọng một ngày nào đó những nỗ lực của mình được công nhận", anh cho biết.

Nam ca sĩ cũng có màn kết hợp ấn tượng cùng Pháo trong đêm trao giải.

Nam ca sĩ luôn thể hiện sự sáng tạo và tâm huyết với từng sản phẩm âm nhạc. Các ca khúc của anh như: Catch me if you can, Tình đầu quá chén, Thủy triều, Trói em lại..., mang đến những giá trị tích cực trong âm nhạc nói riêng và văn hóa, giải trí nói chung.

Bên cạnh Quang Hùng MasterD, những gương mặt thắng giải TikTok Awards 2024 còn có:

+ Nhà sáng tạo nội dung người nổi tiếng của năm: Neko Lê (neko.land23)

+ Nhà sáng tạo nội dung có ảnh hưởng tích cực của năm: Lê Bống (@lebong95); Vẽ Hạnh Phúc (@vehanhphuc); Bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa (@bs.nguyentrungnghia).

+ Video ấn tượng của năm: Đỗ Kim Phúc (@dokimphuc.official) với video tâng bóng nghệ thuật tại mùa giải LaLiga.

+ Nhà sáng tạo nội dung thể thao của năm: Việt Anh (@viet_anh_219)

+ Nhà sáng tạo nội dung đời sống của năm: Vĩnh Thích Ăn Ngon (@vinhthichanngon)

+ Nhà sáng tạo nội dung giáo dục của năm: Hải Triều (@Haiichieu

+ Nhà sáng tạo nội dung giải trí của năm: Khiết Đan (@khietdan0106) và Tuấn Khang (@letuankhang2002)

+ Nhà sáng tạo nội dung live có sức ảnh hưởng của năm: Aley Nguyễn (@aley.nguyenx)

+ Nhà sáng tạo nội dung tiktok shop nổi bật của năm: Phạm Thoại (@norinpham_m4)

+ Nhà sáng tạo nội dung của năm: Ninh Anh Bùi (@a.ninhh_)

Nam ca sĩ khuấy đảo từ Việt Nam đến Thái Lan

Quang Hùng MasterD (tên thật là Lê Quang Hùng) sinh năm 1997 tại Thừa Thiên Huế. Với đam mê âm nhạc từ nhỏ cùng năng khiếu sẵn có, anh chàng đã bắt đầu tự sáng tác, làm beat từ năm 2010.

Anh được biết đến từ năm 2020 với bài Dễ đến dễ đi, được nhiều người nổi tiếng ở Thái Lan như diễn viên Cee Siwat, ca sĩ Mook Worranit, YouTuber Bie The Ska cover. Bài hát hút hàng trăm triệu lượt xem trên TikTok Thái Lan, sau đó phổ biến ở Campuchia, Lào, Myanmar, Trung Quốc với các phiên bản khác nhau.

Sở hữu những bản hit đình đám, Quang Hùng MasterD không chỉ được yêu mến tại Việt Nam mà còn gây tiếng vang tại xứ sở chùa vàng Thái Lan, trở thành một hiện tượng âm nhạc được giới trẻ yêu thích. Anh đoạt giải Nghệ sĩ trẻ triển vọng ở Asia Top Awards, tổ chức tại Bangkok hồi tháng 3.

Với giai điệu cuốn hút và chất giọng đặc trưng, Quang Hùng MasterD đã và đang khẳng định vị thế của mình, trở thành cái tên quen thuộc với những ca khúc gây bão trên các bảng xếp hạng trong khu vực.