Quang Hùng MasterD: Lúc chạnh lòng nhất, mẹ an ủi tôi "dù con ghẻ hay con cưng của ai, Hùng vẫn là con ruột của mẹ"

Để nói về một nghệ sĩ có hành trình nổi tiếng "kỳ lạ" ở Vbiz thì cái tên hiện ra đầu tiên có thể là Quang Hùng MasterD. Với nhiều người, khi đã có chỗ đứng vững chắc trong nước thì họ mới tìm cơ hội vươn ra biển lớn. Còn Quang Hùng lại quá khác biệt vì anh được biết đến ở showbiz Việt nhờ danh xưng "con cưng quốc tế".

Đã mất khoảng thời gian để Quang Hùng loay hoay tìm cho mình vị trí ở Vbiz. Mãi đến khi tham gia Anh Trai Say Hi, Quang Hùng MasterD mới thật sự vụt sáng. Có thể nói sau chương trình, Quang Hùng là một trong những cái tên được săn đón nhiều nhất. Mức độ nổi tiếng ở trong nước nhanh đến nỗi nam ca sĩ không dám tin vào sự thật. Thậm chí ngày bán được 1.000 vé ở fan-meeting đối với Quang Hùng cứ như một giấc mơ. Tuy nhiên nhìn vào những gì anh đã cố gắng trong ngần ấy thời gian thì sự công nhận của khán giả hiện tại là những đền đáp xứng đáng.

Clip Quang Hùng chia sẻ về hành trình làm nghề vừa "kỳ lạ" nhưng cũng rất đặc biệt của mình

Anh Trai Say Hi đã khép lại được một thời gian nhưng nếu ngồi để nhìn lại chắc hẳn hành trình đó mang đến cho bạn nhiều điều đặc biệt nhỉ?

Hùng vẫn bị lụy, thật sự rất lụy. Khi còn tham gia Anh Trai Say Hi, mỗi sáng mở mắt đầu tiên nghĩ tới là deadline nhạc, mình luôn bận suy nghĩ sau vòng này sẽ làm gì tiếp theo để làm hài lòng khán giả, Hùng vẫn còn lụy cảm giác đó. Hùng cũng rất nhớ thời gian đồng hành với các anh em, nhớ được nói chuyện và giao lưu về âm nhạc cùng nhau. Dù chương trình đã kết thúc khá lâu nhưng tận bây giờ những kỷ niệm đó vẫn rất khó quên với Hùng.

Theo dõi hành trình của Quang Hùng ở Anh Trai Say Hi thấy mọi thứ Hùng làm rất trơn tru, bạn diễn được, nhảy được và tạo hit lại càng "rất được". Quá trình tạo nên "trái ngọt" chắc không tránh khỏi khó khăn nhỉ?

Khó khăn đầu tiên ở Anh Trai Say Hi chắc là tính hướng nội của Hùng. Ban đầu vào chương trình thấy mọi người hòa nhập bắt chuyện rất nhanh làm Hùng cũng có chút hoang mang. Sau thời gian tiếp xúc Hùng mới được anh em "khai khẩu" và từ đó về sau Hùng nói rất nhiều. Mình mới nhận ra chuyện giao tiếp thật sự không phải là điều gì quá khó khăn, chẳng qua mình chưa bước qua được chướng ngại của bản thân, nếu cứ ngại ngùng và ở mãi trong vùng an toàn thì mình sẽ không biết được ngoài kia không chỉ có thử thách mà còn rất nhiều cơ hội.

Khó khăn thứ hai Hùng nghĩ đó là khả năng nhảy. Trời ơi hai mươi mấy năm cuộc đời mình chưa bao giờ đi tập nhảy cả, nhưng vào chương trình toàn được bài khó, đòi hỏi động tác tay chân rất linh hoạt. Nói thật, những ngày đầu tập nhảy chung với các anh em Hùng rất mắc cỡ, tay chân cư như con lăng quăng. Mình mới nói: “Không ổn rồi, chết rồi, nhảy như này lên sân khấu là bị cười cho”. Hùng rất là rối và không biết phải làm sao luôn. Rất may là mọi người cổ vũ, kêu Hùng phải tự tin, cứ giơ tay chân thoải mái như ở nhà, có vậy mới lấy nhịp rồi tập được. Nhưng ở nhà nhảy Hùng đâu có soi gương, còn khi tập với mọi người có cái gương to lắm, thế là bị ngại. Nhờ có anh Isaac chỉ thêm đoạn nào cần chuyển, đoạn nào cần dứt khoát, xong mình nhận ra tiếp, nhảy có gì đâu khó, chỉ cần mình tự tin là sẽ được.

Khó khăn vũ đạo qua đi, tới khó khăn về âm nhạc. Hùng còn nhớ vòng phải làm 2 bản, 1 bài solo và 1 bài nhóm. Lúc đó thật sự mình rất stress và lúc nào cũng nghĩ tới deadline. Nhưng cuối cùng cũng qua, và ngồi đây nhìn lại Hùng thấy những khó khăn đó cho mình kinh nghiệm rất nhiều.

Sau chương trình khán giả thấy Quang Hùng chịu ra ngoài đi chơi, có thêm nhiều bạn bè hơn. Ai là người “khai khẩu” cho bạn và khi tiếp xúc với họ được thời gian lâu, đâu là điều Hùng được học hỏi nhiều nhất?

Khi mới vào chương trình Hùng chỉ quen với anh Lou Hoàng. Sau đó Hùng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với anh Isaac và đặc biệt là tổ đội GERDNANG. Thật sự mọi người trong nhóm rất năng lượng và khi nói chuyện hồi lâu mình thấy “wow, năng lượng này rất hợp với mình nè”. Sau đó Hùng đi bắt chuyện với tất cả mọi người, mình biết vì hướng nội nên càng phải vượt lên chướng ngại đó, phải đi tìm năng lượng phù hợp để lôi được đứa bé bên trong của mình ra.

Hùng nghĩ điều học hỏi nhiều nhất từ các anh em là ăn nói lưu loát hơn. Trước đó Hùng chỉ ở trong phòng làm nhạc thôi, mình cũng ít bạn bè, nên khi có nguồn năng lượng phù hợp thì Hùng như được mở lòng nhiều hơn. Khi tiếp xúc lâu với mọi người Hùng học thêm những cái hay của anh em trong âm nhạc, học được nhiều thứ về rap hơn từ Rhyder, Captain...

Làm việc với anh JustaTee là một trải nghiệm như thế nào? Sau máy quay nghe nói anh Tee vô cùng nghiêm khắc đúng không?

Cái này Hùng công nhận, anh Tee là người rất nghiêm túc nhưng không phải gắt gao. Cách anh Tee làm việc là dốc sức hết vào đó và khi đưa ra sản phẩm thì đó phải là phiên bản tốt nhất. Khi làm việc cùng anh Tee, không phải vì anh Tee là idol mà Hùng khen, nhưng thật sự mình bị thuyết phục bởi cách anh làm việc. Khi mới gặp anh Tee rất hài, nói chuyện vui tính lắm nhưng khi vào việc sẽ là phiên bản JustaTee khác. Hùng cũng được anh Tee góp ý cho rất nhiều và cảm giác được làm việc với idol thì không có gì tuyệt vời hơn.

Những bài hát của Quang Hùng ở Anh Trai Say Hi đều khá thành công. Nhiều người cũng tiếc nuối khi bạn chỉ có mặt trong Top 5 thay vì vị trí cao hơn là Quán quân hoặc Á quân. Còn ở Hùng, bạn đánh giá thế nào về kết quả của mình?

Hùng không ngờ mình sẽ vào Top 5. Chia sẻ thật trước khi đồng ý tham gia Anh Trai Say Hi, Hùng nói với ekip “không biết đi được tới đâu đây”. Đến khi bước chân vào Anh Trai Say Hi, Hùng bị tự ti vì gặp quá nhiều người giỏi. Hùng cũng sợ hành trình mình sẽ không đến đâu, vì trước đó mình cũng tham gia gameshow âm nhạc nhưng rớt. Hùng bị tâm lý đến nỗi khi đi ngủ mình cũng mơ thấy bị gọi tên đi về. Cho nên khi được khán giả yêu thương và bình chọn vào Top 5, bản thân Hùng rất bất ngờ và vô cùng biết ơn.

Như Quang Hùng chia sẻ, bạn không chuẩn bị tâm lý cho việc vào được Top 5. Đồng nghĩa với việc bạn không ngờ sau cuộc thi mình lại được đón nhận như hiện tại nhỉ?

Từ trước tới giờ Hùng đã trải qua rất nhiều thăng trầm, giống cơn thủy triều có lên có xuống. Bản thân Hùng đã xác định khi làm nghệ thuật chắc chắn mình sẽ đối diện với việc bị stress hay những việc không vui. Quan trọng trong suốt hành trình đó, mình không được từ bỏ mục tiêu lớn nhất của bản thân. Với Hùng, mục tiêu của mình vẫn là âm nhạc. Vì vậy khi được yêu thương nhiều hơn, Hùng chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là phải làm nhiều điều hay ho hơn, không để những khán giả của mình bị thất vọng. Thêm một cái nữa, là Hùng thay đổi bản thân hơn để dễ tiếp cận với mọi người. Đó là lý do cái miệng của Hùng khác hồi xưa lắm. Hùng nói chuyện nhiều hơn với fan, kết nối và chia sẻ nhiều hơn, bỏ đi tính lowkey lúc nào cũng lủi thủi một mình như hồi xưa. Hùng nghĩ cách đáp lại sự đón nhận của khán giả chính là bản thân mình phải tốt hơn.

Với nhiều người, nổi tiếng trong nước mới tìm cơ hội ra biển lớn. Nhưng Quang Hùng lại được chào đón ở quốc tế và mãi thời gian sau mới khẳng định chỗ đứng ở nước nhà. Có khi nào Quang Hùng thấy hành trình của mình đặc biệt quá và hơi thách thức nữa?

Hùng nghĩ có sự đặc biệt trong đó. Có nhiều người hỏi, Hùng có nhiều fan Thái Lan nhưng tại sao không sang đó phát triển. Mỗi lần được hỏi, Hùng luôn trả lời rằng: “Thứ nhất, âm nhạc của Hùng đều là tiếng Việt. Thứ hai, các bạn fan Thái yêu Hùng vì chất nhạc và ngôn ngữ Việt Nam đó. Thế nên Hùng không muốn làm khác đi những điều mà mình đã chạm đến trái tim của mọi người. Bất kể ở nước nào đi chăng nữa, Hùng vẫn luôn làm đúng mục tiêu của mình, đó là cố gắng cống hiến âm nhạc hay nhất của bản thân mình.

Vừa qua Hùng có tổ chức buổi fan-meeting ở Việt Nam, nói thật Hùng đã rất muốn làm từ lâu lắm rồi. Trộm vía đầu năm Hùng có ca khúc Thủy Triều được mọi người đón nhận, nên mình có nói ekip hay tổ chức buổi off-fan 80-100 người gì đó. Tuy nhiên sau chương trình Anh Trai Say Hi, Hùng biết ơn vì được mọi người đón nhận. Đến khi làm vé bán cho 1000 người mình thật sự rất choáng và không thể tin được, cứ nghĩ đó là mơ thôi. Khi tổ chức fan-meeting ở Việt Nam, có nhiều bạn fan ở Thái rất dễ thương bay qua tham dự. Nên trong buổi đó vừa nói tiếng Việt rồi dịch sang tiếng Thái, nói chung cũng mất ăn mất ngủ để chuẩn bị.

Theo Quang Hùng, điểm khác biệt giữa fan Việt và fan Thái là gì?

Có một điều khác biệt rõ nhất, là ngôn ngữ (cười). Thật ra không có gì quá khác biệt giữa các bạn cả, Hùng cảm nhận mọi người rất yêu thương mình và xem mình như là người trong gia đình. Lúc Hùng đi diễn nhiều và mệt một xíu là các bạn sẽ khuyên nghỉ ngơi, ăn uống nhiều vào. Khi nhận được sự quan tâm của các bạn, Hùng rất xúc động và luôn nghĩ mình phải làm gì đó hay hơn nữa để đền đáp lại tình thương này.

Hành trình của Hùng đối diện với những nhìn nhận, đánh giá khá gắt, nào là bị fan Việt hắt hủi, con ghẻ quốc dân. Hùng từng bao giờ đối diện với tâm lý chán nản, muốn chùn bước trong suốt hành trình tìm vị trí ở Vbiz?

Ban đầu khi nghe những điều đó Hùng thấy vui tai. Nhưng khi mình cố gắng mà vẫn bị gọi như vậy đương nhiên sẽ buồn, chạnh lòng. Hồi đầu Hùng có nhắn tin với mẹ để tâm sự, mẹ của Hùng an ủi là: “Trời ơi, con ghẻ hay con cưng của ai thì con vẫn là con ruột của mẹ mà”. Hùng được tiếp thêm động lực từ câu nói của mẹ và suy nghĩ bản thân phải cố gắng hơn nữa, phải làm sao cho âm nhạc của mình lan rộng hơn. Còn nếu cứ mãi lăn tăn về cách người ta đánh giá và ủ dột trong nỗi buồn đó thì ai sẽ là người giải quyết vấn đề cho mình, cuối cùng cũng chỉ mỗi bản thân ta phải đứng dậy và giúp chính mình thôi.

Gia đình đóng vai trò như thế nào trong sự nghiệp của Quang Hùng?

Lựa chọn con đường nghệ thuật là quyết định của Hùng và bố mẹ cũng từng cản Hùng vì sợ con sẽ khổ. Nhớ lúc đó Hùng xin bố mẹ vào Sài Gòn, bố mẹ rất lo vì con trai mới 18 tuổi sẽ sống một mình như thế nào, liệu có bị rủ rê hay cám dỗ không. Bố mẹ đều không yên tâm để Hùng vào Nam nhưng không hiểu điều gì lúc đó đã thôi thúc Hùng rất mãnh liệt rằng mình phải đi. Những ngày đầu ở Sài Gòn, bố mẹ ngày nào cũng gọi hỏi ăn uống, có chơi bời gì không, sợ nhiều thứ lắm. Đến khi Hùng chia sẻ một điều thì bố mẹ mới yên tâm, khi đó Hùng nói: “Con chỉ vào đây vì âm nhạc chứ không vì gì cả và con sẽ theo đuổi nó đến khi nào con thành công mới về”. Khi bố mẹ thấy sự quyết tâm và đam mê của Hùng, bố mẹ tin tưởng hơn và đỡ lo lắng.

Tính Hùng hồi trước giờ rất ít nói và ít chia sẻ với bố mẹ, Hùng cũng không phải là người thích kể khổ hay những vấp váp bản thân trải qua, mình không muốn bố mẹ ở nhà phải lo lắng. Dù Hùng ít nói nhưng tâm lý của bố mẹ luôn rất hay, sẽ biết con mình như thế nào, xong lâu lâu gọi hỏi “con hết tiền hả, bố mẹ cho nhé”, hay “con cần mua gì không”. Nhưng khi quyết định vào Sài Gòn thì Hùng không xin tiền bố mẹ nữa. Hùng ít nói lời yêu thương lắm, cách Hùng thể hiện nằm ở hành động. Hùng nghĩ để bố mẹ không lo nữa thì mình phải thành công, ổn định kinh tế để chăm sóc cho bố mẹ sau này. Trong suốt hành trình của Hùng, bố mẹ luôn ủng hộ và đó chính là động lực giúp Hùng cố gắng hơn nữa.

Hiện tại khi nhìn con trai có nhiều người yêu quý hơn, mức độ nổi tiếng cũng khác so với ban đầu thì bố mẹ của Hùng chắc hẳn rất tự hào nhỉ. Cô chú có hay mang con đi khoe với mọi người không?

Ối giồi ơi vẫn lo lắm. Mỗi ngày bố mẹ nhắn tin sao dạo này gầy thế, bớt đi hát lại nhé, ăn uống nhiều vào, đi hát nhiều quá bỏ bê bản thân. Hùng nghĩ bố mẹ nào cũng sẽ như vậy, luôn lo lắng dù con cái có chưa ổn hay đã ổn. Nhớ có lần đi diễn, Hùng cố tình làm tóc kiểu này nọ, bố mẹ nhìn thấy lại lo lắng “sao tóc tai bù xù thế, bận lắm hả”. Hùng rất may mắn khi lúc nào cũng có gia đình ở cạnh và Hùng càng hạnh phúc khi thấy bố mẹ tự hào đem mình đi khoe với họ hàng. Lúc tham gia Anh Trai Say Hi, bố mẹ sẽ đi kêu gọi mọi người là “Phôn tối nay lên tivi đó, nhớ xem”.

Gần đây em trai Quang Hùng cũng được chú ý vì giọng hát và nét điển trai ở buổi fan-meeting đúng không?

Việc Quang Huy có mặt ở fan-meeting cũng là vì... nỗi lo của bố mẹ. Bố mẹ có nói với em trai Hùng “anh con dạo này nhiều công việc quá, con vào để phụ anh trai con đi”. Thế là Quang Huy vào và trở thành "người giám hộ" thay bố mẹ.

Trải qua thăng trầm với nghệ thuật, Quang Hùng có ủng hộ em ấy vào showbiz không?

Đối với em trai thì Hùng lại có tâm lý giống như bố mẹ. Khi thấy con em mình đam mê điều gì đó chắc chắn mình sẽ ủng hộ, trước hết hãy tạo tâm lý thoải mái cái đã, sau đó mình mới tìm hiểu sở thích và ý muốn của con em như thế nào. Với Hùng, mình không muốn Huy chỉ dừng lại ở việc thích cái gì đó, Huy phải thật sự đam mê vì đam mê mới cho mình định hướng. Hùng cũng có hỏi Huy có muốn ca hát không, Huy trả lời có thì mình mới nói vậy tự làm đi. Hùng vẫn phải tập trung cho mình vì Hùng đánh giá hành trình của mình vẫn chưa là gì cả, nên Hùng không thể ngồi cạnh Huy và thúc ép “Huy ơi học hát đi” hay “Huy ơi tập sáng tác đi”. Hùng nghĩ mọi thứ phải do Huy cố gắng, và khi nào Huy cảm thấy ưng ý với chính điều mình làm, điều Hùng sẽ dành cho em trai chính là lời khen, sự góp ý và động viên, chỉ thế thôi.

Được biết Quang Hùng vào Sài Gòn rất sớm và trải qua thời gian dài làm nghề. Trong quá trình đó, đâu là giai đoạn mà Quang Hùng cảm thấy khủng hoảng nhất? Điều gì giúp bạn vượt qua những thời điểm khó khăn?

Để nói về sự chùn bước trong quãng hành trình của Hùng cũng khá nhiều. Khi mới vào Sài Gòn 2 ngày là mình đã muốn bỏ về Huế rồi. Cảm giác không quen thuộc và không có người thân bên cạnh cho chàng trai 18 tuổi nhiều sự mông lung lắm. Nhưng Hùng tự động viên bản thân, cố xin việc làm để có thu nhập sống qua ngày. Nhưng bao nhiêu đó không đủ thỏa mãn mình, mục tiêu của mình vào đây là làm nhạc, trở thành ca sĩ mà. Nhưng giờ không có tiền thì làm ca sĩ thế nào? Câu chuyện không có kinh phí bắt buộc Hùng phải chuyển qua làm producer. Hùng nhớ thời điểm đó 7 giờ sáng đi làm, một ngày phải cho ra 8 cái beat. Mình tập trung toàn bộ thời gian để chạy đua với công việc khoảng nửa năm thì bản thân mất sự cân bằng. Khi phát hiện tinh thần mình không ổn nữa, Hùng xin rời công ty và tìm công ty giải trí quyết tâm phải làm ca sĩ. Thì cũng có công ty nhận Hùng nhưng làm tầm vài tháng công ty phá sản…

Lúc đó Hùng rối rắm và có suy nghĩ hay là đi về. Chuyện về quê rất đơn giản, nhắm mắt không suy nghĩ nữa là sẽ ở với bố mẹ, kiếm một công việc khác. Nhưng nếu như vậy mình sẽ cảm giác bị thất bại, không giữ được lời hứa với bố mẹ là khi nào thành công con sẽ về. Hỏi Hùng lúc đó có than thân trách phận không thì mình có than, mỗi tối Hùng cứ xách xe máy chạy vòng vòng và cảm thấy mọi thứ với mình rất tệ. Nhưng khoảng thời gian vô định trên đường lại cho mình sự tĩnh lặng nhất, Hùng vừa đi vừa lẩm nhẩm giai điệu trong đầu. Hùng nhớ ca khúc đầu tiên cho mình động lực để đi tiếp là Đừng Khóc Một Mình, nhờ nó mà Hùng vực dậy và mạnh mẽ hơn.

Quang Hùng có chia sẻ ban đầu là người khá tự ti. Vậy đâu là yếu tố khiến Hùng tự tin để từ producer bước lên sân khấu làm ca sĩ, vì để làm ca sĩ không chỉ âm nhạc mà còn visual, thần thái các kiểu?

Lúc đó Hùng nghĩ đơn giản lắm là mình muốn được đứng trên sân khấu thôi. Hùng chưa kịp nghĩ tới mặt mũi mình ra sao, quần áo phải thế nào, Hùng chỉ nghĩ mình phải cầm được mic và hát trên sân khấu. Nếu hỏi Hùng tự tin nhất với điều gì thì đó chắc là đam mê của mình với âm nhạc.

Đến hiện tại thì đâu là những điều trăn trở đối với Quang Hùng?

Điều trăn trở nhất của Hùng vẫn là âm nhạc thôi. Khi mình càng làm mình sẽ thấy có điểm sai, thế nên trăn trở của Hùng là mình phải làm thứ âm nhạc ít khuyết điểm nhất. Nhìn lại những sản phẩm của Hùng, bản thân mình sẽ nhận ra ngay thiếu sót mà khi làm lại không nhìn thấy. Và khi phát hiện thiếu sót của mình, Hùng lại trằn trọc, nằm suy nghĩ rất nhiều và cách giải quyết chỉ có thể là lao vào phòng thu cố gắng cho ra sản phẩm chỉn chu nhất.

Fan-meeting của Hùng được tổ chức rất thành công, trong tương lai Hùng có suy nghĩ sẽ tổ chức một concert cho riêng mình?

Nghĩ đến thôi cũng đã thấy sướng rồi. Hùng cũng rất mong sẽ thực hiện được nhưng trước mắt phải làm xong album, vì có album mới đủ bài diễn.

Nếu tổ chức concert thì Hùng muốn mời ai diễn cùng nhất?

Chắc là anh Phan Mạnh Quỳnh. Tại vì top 3 người Hùng thần tượng đó là anh JustaTee, anh Phan Mạnh Quỳnh, anh Sơn Tùng M-TP. Anh Tùng thì ngày xưa bắt tay Hùng còn chưa dám luôn, nên mời anh diễn concert chắc hmm… Còn anh Tee với anh Quỳnh thì cố gắng. Nhưng nãy giờ mới là nếu, là mơ thôi nha mọi người (Cười). Ai mà không có ước mơ đúng không ạ?

Ngoài âm nhạc thì Hùng còn có dự định lấn sân sang làm gì mới mẻ không, như diễn xuất chẳng hạn?

Hùng vẫn đang làm album và cố gắng tổ chức chỉn chu fan-meeting sắp tới ở Hà Nội. Hùng rất muốn có thêm buổi fan-meeting ở miền Trung nữa. Còn diễn xuất hả, Hùng cũng muốn thử. Vì ngày xưa xem truyền hình Hùng rất hay giả bộ hóa thân, nhập vai tưởng tượng đủ thứ. Nên nếu sau này có vai nào phù hợp thì Hùng cũng muốn thử sức xem sao.

Còn về chuyện lập gia đình, Hùng đã có cột mốc hay kế hoạch chưa? Bố mẹ ở quê có hối thúc bạn không?

Hồi nhỏ bố mẹ nói hay Hùng khỏi lấy vợ gì đâu, để bố mẹ nuôi cho. Không biết giờ bố mẹ có còn muốn vậy không ta (cười).

Thật ra hiện tại Hùng vẫn đang tập trung vào sự nghiệp. Bản thân vẫn còn nhiều điều dang dở rất muốn thực hiện, nên chuyện lập gia đình chắc còn lâu, chừng nào không đi hát nữa mới suy nghĩ tới chuyện đó.

Cảm ơn những chia sẻ của Quang Hùng MasterD!