Quang Hùng MasterD bị kéo vào tranh cãi "ảo quyền lực" một cách vô lý

Là gương mặt cực hot hậu Anh Trai Say Hi, Quang Hùng MasterD một bước thành sao hàng top, phủ sóng khắp nơi và cực kỳ đắt show. Đây được coi là bước tiến ngoạn mục của nam ca sĩ gốc Huế. Anh chàng may mắn nổi tiếng ở Thái Lan, được săn đón không kém sao hạng A. Nhưng trước Anh Trai Say Hi, Quang Hùng dù đẹp trai, đa tài, tự sáng tác tự biểu diễn được nhưng lại không mấy nổi bật ở thị trường Việt.

Quang Hùng MasterD trong show diễn mới đây

Thời gian gần đây, Quang Hùng MasterD nổi lên như thần tượng thế hệ mới, đi đến đâu là gây bão đến đó. Song, không phải sự kiện nào fan cũng có thể "tháp tùng" Quang Hùng. Mới đây nhất, Quang Hùng MasterD được mời diễn ở một night club. Chính tại đây, người hâm mộ khiến nam ca sĩ lâm vào tranh cãi "ảo quyền lực".

Mang loạt hit đang "rần rần" cõi mạng như Trói Em Lại, Thuỷ Triều,... đi diễn, Quang Hùng MasterD đã tròn vai trong việc tạo không khí quẩy cực nhiệt cho các night club. Nhưng không phải khi nào khán giả cũng có thể fanchant, hát theo nghệ sĩ như người hâm mộ. Chính vì điều này mà loạt clip biểu diễn của Quang Hùng tại night club mới đây khiến một bộ phận fan cảm thấy xót xa.

Quang Hùng MasterD "nằm không cũng dính đạn"

Người hâm mộ Quang Hùng MasterD "chuyện bé xé ra to", đăng bài phàn nàn vì khán giả không cổ vũ thần tượng trên nhiều diễn đàn. Thậm chí còn chỉ trích cả địa điểm mời Quang Hùng MasterD đến diễn, yêu cầu ekip nghệ sĩ bớt nhận show. Chính vì điều này, Quang Hùng MasterD bị antifan thừa cơ xâu xé, gọi anh chàng là "chưa thành sao đã ảo quyền lực". Đang yên đang lành, Quang Hùng MasterD hứng chịu thị phi mà nguyên do đến từ sự cực đoan thiếu suy nghĩ của một bộ phận người hâm mộ.



Các Muzik cứng (FC Quang Hùng MasterD) phải ra sức đính chính cho thần tượng

Với các sao Việt, diễn show nhãn hàng, các địa điểm night club là nguồn thu đáng kể để duy trì hoạt động. Việc một bộ phận fan thiếu suy nghĩ yêu cầu ekip dừng nhận show, tấn công cả các đối tác của nghệ sĩ là tự "kéo chân" thần tượng. Trên Threads, nhiều fan Quang Hùng MasterD phải lên tiếng giảng hoà, giải thích để mọi chuyện không đi quá xa.

Văn hoá thần tượng quốc nội bùng nổ, lần đầu tiên các nghệ sĩ Việt được tiếp xúc với cách thức "đu idol" chuyên nghiệp

Văn hoá thần tượng quốc nội bùng nổ, lần đầu tiên các nghệ sĩ Việt được tiếp xúc với cách thức "đu idol" chuyên nghiệp. Có cái lợi, nhưng cũng kéo theo không ít thành phần cực đoan. Người hâm mộ yêu thần tượng cũng cần tỉnh táo, giữ tinh thần lạc quan tích cực để không biến văn hoá thần tượng trở thành "ác mộng" với chính nghệ sĩ.