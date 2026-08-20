Quang Hải thận trọng trước chung kết với Thái Lan, nói "lời có cánh" về người em thân thiết Đình Bắc

Sau chiến thắng trước Malaysia, Quang Hải dành lời khen cho tinh thần thi đấu của toàn đội, đồng thời động viên Đình Bắc khi đàn em chưa thể ghi bàn dù đã chơi đầy nhiệt huyết.

Sau khi ĐT Việt Nam đánh bại Malaysia để giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026, Quang Hải đã có những chia sẻ về màn trình diễn của toàn đội cũng như hành trình phía trước. Theo tiền vệ sinh năm 1997, trận đấu trên sân Mỹ Đình không hề dễ dàng. Toàn đội đã phải nỗ lực hết khả năng để vượt qua đối thủ và hoàn thành mục tiêu giành vé vào trận đấu cuối cùng.

Là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm của ĐT Việt Nam, Quang Hải cũng nhấn mạnh mỗi vị trí trên sân đều có nhiệm vụ riêng. Điều quan trọng là mỗi cầu thủ phải hoàn thành tốt phần việc của mình để đóng góp vào thành công chung. "Với Hải, mỗi vị trí đều có vai trò khác nhau. Các anh em cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp sức cho đội tuyển. Ở bất kỳ vị trí nào, Hải cũng cố gắng làm tốt vai trò của mình".

Ảnh: Như Hoàn

Một trong những cái tên được Quang Hải nhắc đến là Đình Bắc. Tiền đạo trẻ có một trận đấu giàu năng lượng, liên tục di chuyển và tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhưng chưa thể điền tên lên bảng tỷ số. Quang Hải cho rằng Đình Bắc không có gì phải lo lắng, bởi điều quan trọng nhất là đàn em đã chiến đấu hết mình và cống hiến tất cả những gì có thể cho đội tuyển.

"Hải nghĩ Đình Bắc luôn là cầu thủ vô cùng nhiệt huyết, tạo rất nhiều cơ hội và hôm nay thiếu chút may mắn thôi. Hôm nay Bắc ra sân và cống hiến tất cả những gì Bắc có và luôn luôn cháy hết mình", Quang Hải nhận xét.

Tiền vệ của ĐT Việt Nam cũng đặt niềm tin vào Đình Bắc trong những trận đấu tiếp theo. Theo anh, toàn đội vẫn chờ đợi khoảnh khắc tiền đạo trẻ có thể tìm được bàn thắng. "Hải nghĩ chắc chắn những trận sau toàn đội sẽ luôn hi vọng Đình Bắc có bàn thắng, chẳng có gì lo lắng cả", Quang Hải nhắn nhủ.

Ảnh: Như Hoàn

Sau khi vượt qua Malaysia, ĐT Việt Nam sẽ đối đầu Thái Lan ở chung kết. Đây được xem là thử thách lớn hơn rất nhiều và Quang Hải cho rằng không nên đặt hai trận chung kết ở những thời điểm khác nhau lên bàn cân để so sánh.

Thay vào đó, toàn đội cần tập trung tuyệt đối cho từng trận đấu, đặc biệt là trận lượt đi trên sân khách. "Hải nghĩ hướng tới chung kết thì không so sánh năm này với năm trước được. Chung kết luôn kịch tính và rủi ro, cả đội phải chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết lượt đi trên sân khách", Quang Hải chia sẻ.

Theo Quang Hải, ở một trận chung kết, cả hai đội chắc chắn sẽ dành cho nhau sự thận trọng. Khi khoảng cách về trình độ không quá lớn, yếu tố quyết định có thể nằm ở khả năng chuẩn bị và tận dụng cơ hội. "Vào chung kết, hai đội đều dè chừng nhau thôi. Ai là người chuẩn bị tốt hơn và tận dụng được cơ hội", tiền vệ ĐT Việt Nam nói.

Sau một hành trình đầy thử thách, Việt Nam đã đi đến trận đấu cuối cùng. Toàn đội sẽ phải nhanh chóng gác lại niềm vui chiến thắng trước Malaysia để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Thái Lan - nơi sự tập trung, bản lĩnh và khả năng chắt chiu cơ hội có thể quyết định chức vô địch.