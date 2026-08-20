Cuộc đua của Xuân Son và Đình Bắc

Cuộc đua Vua phá lưới tại ASEAN Cup 2026.

Với cú đúp bàn thắng nhấn chìm Malaysia ở trận bán kết lượt về, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã chính thức chạm cột mốc 5 pha lập công tại AFF Cup 2026, qua đó san bằng thành tích ghi bàn của đồng đội Nguyễn Đình Bắc trong cuộc đua Vua phá lưới.

Bước vào chiến dịch AFF Cup 2026, Nguyễn Đình Bắc sớm tạo ra lợi thế vượt trội trong danh sách ghi bàn khi liên tục bùng nổ ở giai đoạn vòng bảng. Tiền đạo sinh năm 2004 thi đấu chói sáng và ghi tới 5 bàn thắng, trở thành niềm hy vọng hàng đầu trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Nguyễn Xuân Son khởi đầu trầm lặng hơn khi chỉ có 2 lần xé lưới đối phương ở giai đoạn này.

Tuy nhiên, bước ngoặt đã đến ở vòng bán kết khi Xuân Son bắt đầu tăng tốc đầy ấn tượng. Chân sút số 12 lên tiếng mạnh mẽ với 1 bàn thắng ở trận lượt đi ngay trên sân khách, trước khi tiếp tục bùng nổ bằng cú đúp đẳng cấp ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình. Ba bàn thắng quan trọng ở hai lượt trận bán kết không chỉ giúp tuyển Việt Nam hạ gục Malaysia với tổng tỷ số 4-0 mà còn nâng thành tích cá nhân của Xuân Son lên con số 5, chính thức bắt kịp Đình Bắc.

Xuân Son và Đình Bắc đang dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới (Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

Việc cả hai chân sút chủ lực cùng đạt hiệu suất ghi bàn cao mang đến tín hiệu không thể tích cực hơn cho HLV Kim Sang Sik trước thềm chung kết. Điểm đáng mừng nằm ở chỗ hai tiền đạo đều biết cách tỏa sáng và gánh vác trách nhiệm ở từng thời điểm khác nhau của giải đấu, Đình Bắc làm bùng nổ vòng bảng, còn Xuân Son lại đóng vai trò "người quyết định" ở những trận cầu sinh tử tại bán kết.

Sự đồng đều và phong độ cao của bộ đôi này giúp chiến thuật của tuyển Việt Nam trở nên đa dạng và khó lường hơn. Khi cả Xuân Son lẫn Đình Bắc đều có khả năng tự mình giải quyết trận đấu, các đối thủ sẽ vô cùng bối rối và không thể dồn toàn bộ nguồn lực để kèm cặp một mũi nhọn duy nhất.

Dẫu vậy, với Đình Bắc hay Xuân Son cuộc đua Vua phá lưới này không quan trọng bằng kết quả chung cuộc. Cả hai đều cho rằng ai ghi bàn không quan trọng, mục tiêu cuối cùng là chức vô địch của tuyển Việt Nam.

Trước mắt đội tuyển Việt Nam là hai trận chung kết đi kề đầy thử thách với đại kình địch Thái Lan. Đây không chỉ là màn so tài nảy lửa để hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công ngai vàng Đông Nam Á, mà còn là cơ hội để Xuân Son và Đình Bắc tiếp tục nâng cao thành tích ghi bàn cá nhân, mang về lợi thế lớn cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.