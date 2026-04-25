Quan tài Từ Hy Thái hậu bất ngờ nhỏ máu suốt đường đưa tang: Lý Liên Anh hé lộ sự thật rùng rợn

Tang lễ xa hoa của Từ Hy Thái hậu

Từ Hy Thái hậu là một trong những người phụ nữ quyền lực và gây tranh cãi nhất trong lịch sử Trung Hoa cuối thời nhà Thanh. Sau khi góa chồng ở tuổi 26, bà từng bước tham gia vào triều chính, rồi trở thành nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng trong suốt nhiều thập kỷ.

Năm Quang Tự thứ 34, Từ Hy Thái hậu qua đời sau nhiều năm nắm quyền. Tuy nhiên, điều khiến hậu thế nhắc mãi không chỉ là cuộc đời chính trị nhiều sóng gió của bà, mà còn là những giai thoại kỳ lạ xoay quanh tang lễ. Trong đó, câu chuyện quan tài Từ Hy bất ngờ nhỏ máu suốt đường đưa tang từng khiến nhiều người khiếp sợ. Mãi về sau, theo lời kể được lưu truyền, Lý Liên Anh mới hé lộ sự thật phía sau hiện tượng rùng rợn này.

Sau khi Từ Hy Thái hậu qua đời, thi hài của bà không được an táng ngay mà được bảo quản lại trong thời gian dài. Theo một số ghi chép, phải đến mùa thu năm Tuyên Thống thứ nhất, tức hơn một năm sau, tang lễ mới chính thức được tiến hành.

Việc chậm trễ này được cho là xuất phát từ quy mô quá lớn của tang lễ. Với một người từng nắm quyền lực tối cao trong triều đình, tang lễ của Từ Hy được chuẩn bị vô cùng cầu kỳ, tốn kém cả thời gian lẫn tiền bạc.

Tương truyền, tổng chi phí cho tang lễ lên tới 1,2 triệu lượng bạc. Bên trong quan tài được bài trí xa hoa, phần đáy lót gấm quý dệt bằng chỉ vàng, dày tới 7 tấc. Không chỉ vậy, trong quan tài còn đặt nhiều châu báu, bao gồm hơn 10.000 viên ngọc trai, 85 viên hồng ngọc và hơn 200 miếng bạch ngọc.

Trên lớp đệm gấm còn thêu hoa sen tinh xảo, được khảm hàng nghìn viên ngọc trai nhỏ. Triều đình khi ấy cũng huy động một lực lượng lớn để phục vụ tang lễ, nhằm bảo đảm mọi nghi thức được diễn ra trang trọng, xứng với địa vị của Từ Hy Thái hậu.

Hiện tượng kỳ lạ trên đường đưa tang

Ngày 9/11/1909, đoàn đưa tang Từ Hy Thái hậu chính thức lên đường về Đông Lăng. Dưới sự chỉ huy của Lý Liên Anh, hàng trăm phu khiêng quan tài được chọn lựa kỹ càng, đều là những người khỏe mạnh. Đoàn đưa tang kéo dài, nghi lễ trang nghiêm, khiến người dân kinh thành đổ ra hai bên đường theo dõi.

Theo kế hoạch, hành trình đưa quan tài đến nơi an táng phải mất nhiều ngày. Thế nhưng chỉ sau một ngày di chuyển, Lý Liên Anh đã phát hiện một chuyện bất thường: quan tài bắt đầu rỉ ra những giọt màu đỏ giống máu.

Hiện tượng này nhanh chóng khiến những người có mặt kinh hãi. Trong bối cảnh tang lễ hoàng gia vốn được bao phủ bởi nhiều nghi thức và điều cấm kỵ, việc quan tài bất ngờ nhỏ máu bị xem là điềm chẳng lành. Nếu sự việc lan ra ngoài, không chỉ gây hoang mang trong dân chúng, mà những người phụ trách tang lễ cũng có thể bị quy trách nhiệm.

Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, Lý Liên Anh lập tức yêu cầu người chỉ huy đội khiêng quan tài tìm cách che giấu dấu vết. Những phu khiêng được dặn vừa đi vừa hất đất lấp đi các vệt đỏ rơi xuống đường , tránh để người ngoài phát hiện.

Suốt cả ngày hôm đó, sự việc được âm thầm che đậy. Nhưng bản thân Lý Liên Anh hiểu rằng nếu không tìm ra nguyên nhân, hiện tượng kỳ lạ này có thể tiếp tục tái diễn trong những ngày sau.

Lý Liên Anh mở quan tài và phát hiện sự thật

Đến tối, khi đoàn đưa tang nghỉ lại, Lý Liên Anh lấy lý do chỉnh sửa lại quan tài cho Từ Hy Thái hậu rồi bí mật cho người mở nắp kiểm tra. Khi nhìn vào bên trong, ông phát hiện nguyên nhân không phải điều gì huyền bí như nhiều người lo sợ.

Theo giai thoại được lưu truyền, bên trong quan tài có ba con chuột đã chết. Những con chuột này được cho là đã chui vào quan tài trong thời gian thi hài Từ Hy được bảo quản giữ quá lâu. Sau đó, chúng chết bên trong, khiến chất lỏng màu đỏ thấm ra ngoài và tạo nên hiện tượng quan tài "nhỏ máu" trên đường đưa tang.

Nguồn cơn sâu xa được lý giải là do thi hài bị bảo quản trong thời gian dài, triều đình phải đặt thêm nhiều hương liệu vào trong quan tài để át mùi khó chịu. Chính mùi hương liệu này được cho là đã thu hút chuột chui vào. Sự cố bất ngờ ấy khiến tang lễ vốn đã xa hoa bỗng trở thành câu chuyện nhuốm màu bí ẩn.

Vì lo ngại sự thật bị truyền ra ngoài sẽ làm tổn hại nghi lễ hoàng gia và gây thêm hoang mang, Lý Liên Anh đã giữ kín chuyện này trong thời gian dài. Chỉ đến trước lúc qua đời, ông mới được cho là đã hé lộ nguyên nhân thực sự phía sau hiện tượng khiến nhiều người khiếp sợ năm nào.

Dù câu chuyện còn mang màu sắc giai thoại, nó vẫn được nhắc lại như một chi tiết ly kỳ trong tang lễ của Từ Hy Thái hậu. Một tang lễ được chuẩn bị xa hoa bậc nhất cuối triều Thanh, nhưng lại để lại trong dân gian không chỉ ký ức về quyền lực và châu báu, mà còn là bí ẩn rùng rợn về chiếc quan tài từng "nhỏ máu" trên đường về nơi an táng.

Theo Sohu, Sina, 163