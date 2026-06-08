Quần shorts đang được hội “cool girl” nâng tầm: Mix đúng kiểu vừa mát vừa sang, mặc cả hè không chán

Chỉ cần đổi cách phối, những chiếc quần shorts quen thuộc cũng có thể trở thành item sang xịn.

Nếu những mùa hè trước denim shorts gần như là lựa chọn mặc định của mọi cô gái thì đến hè 2026, công thức mặc đẹp với quần shorts đã có nhiều thay đổi. Với hội mê mặc đẹp, điểm mấu chốt không còn nằm ở việc chiếc quần đó hot đến đâu mà quan trọng hơn là cách phối đồ.

Bí quyết để một set đồ với quần shorts trông "có gu" chính là sự tương phản: một món đồ thoải mái đi cùng một item chỉn chu, một chút nữ tính pha cùng nét mạnh mẽ, sporty nhưng vẫn phải đủ sang. Chính cách kết hợp tưởng như đối lập này lại khiến outfit nhìn giống được tính toán kỹ càng thay vì chỉ là mặc đại cho mát.

1. Quần shorts lụa viền ren + áo basic

Những chiếc quần shorts viền ren, chất liệu mềm mại đang là một trong những item phủ sóng mạnh mùa hè này. Thay vì phối quá điệu, hội mặc đẹp thường cân bằng bằng áo thun, tank top hoặc cardigan tối giản để tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch mà vẫn có điểm nhấn.

2. Quần shorts lụa viền ren + áo denim

Quần lụa vốn dễ tạo cảm giác giống đồ mặc nhà nhưng khi đi cùng áo phông trắng và sơ mi denim khoác ngoài, tổng thể lại trở nên phóng khoáng hơn hẳn. Sự kết hợp giữa chất liệu mềm mại và denim bụi bặm chính là điểm khiến outfit trông thời thượng.

3. Quần shorts bermuda + áo thun trắng

Một chiếc áo phông trắng đơn giản vẫn có thể trở nên cuốn hút khi đi cùng bermuda shorts dáng dài. Chỉ cần thêm thắt lưng, túi xách hay một đôi dép màu nổi, outfit tối giản lập tức có điểm nhấn.

4. Quần shorts jean + phụ kiện nổi bật

Denim shorts chưa bao giờ lỗi mốt, nhưng cách mặc năm nay tập trung nhiều hơn vào phụ kiện. Những chi tiết như giày màu sáng, túi có phom dáng lạ hay trang sức nổi bật giúp set đồ bớt cảm giác đơn điệu.

5. Quần shorts bermuda + blazer

Công thức blazer dáng rộng kết hợp cùng bermuda shorts đang được nhiều tín đồ thời trang yêu thích. Một bên là sự thoải mái của denim, một bên là nét chỉn chu của blazer, tạo nên outfit vừa hiện đại vừa có vibe công sở kiểu mới.

6. Set trắng tối giản

Mix match shorts trắng với đa dạng các item cùng tông nghe có vẻ đơn giản nhưng lại ghi điểm bởi sự sạch sẽ, tinh tế. Điểm nhấn nằm ở phụ kiện như sandal buộc dây, thắt lưng hoặc túi xách để tổng thể không bị nhạt nhòa.

7. Track shorts + giày cao gót

Quần thể thao không còn chỉ dành cho phòng gym. Khi phối cùng áo điệu, túi nhỏ và sandal cao gót, item này lập tức chuyển sang phong cách sporty chic - năng động nhưng vẫn rất thời trang.

8. Track shorts + romantic top

Một trong những công thức thú vị nhất hè này chính là quần thể thao phối cùng áo kiểu nữ tính. Những chiếc áo bèo nhún, tay phồng giúp làm mềm sự khỏe khoắn của track shorts, tạo nên tổng thể vừa ngọt ngào vừa cá tính.

9. Trouser Bermuda shorts + tank top

Những chiếc bermuda shorts phom đứng, lấy cảm hứng từ quần âu là lựa chọn dành cho những cô nàng thích phong cách trưởng thành. Chỉ cần phối cùng tank top ôm, giày mũi nhọn và túi xách tối giản là đủ tạo nên outfit sang xịn.

10. Sơ mi oversized + shorts

Một chiếc sơ mi rộng mặc cùng quần shorts luôn tạo cảm giác effortless chic. Đặc biệt, những gam màu tương phản cao như xanh nhạt, đỏ, vàng giúp outfit mùa hè thêm nổi bật mà không cần nhiều phụ kiện.

11. Quần shorts jeans + áo lụa phối ren

Một chiếc quần denim shorts bụi bặm khi kết hợp cùng áo hai dây lụa phối ren lại tạo nên tổng thể cực kỳ hút mắt. Sự mềm mại, quyến rũ của chất liệu satin và chi tiết ren giúp cân bằng vẻ phóng khoáng của denim, trong khi sandal cao gót mảnh và túi xách nhỏ hoàn thiện outfit cho những buổi hẹn hò hay dạo phố mùa hè.

Có thể thấy, quần shorts của mùa hè 2026 không còn chỉ xoay quanh những chiếc denim quen thuộc. Từ chất liệu lụa, ren cho tới phom dáng bermuda hay track shorts, chìa khóa nằm ở cách mix & match thông minh: càng biết cân bằng giữa thoải mái và chỉn chu, outfit càng dễ đạt 100 điểm "cool girl".