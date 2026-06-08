"Bản sao Lưu Diệc Phi" bị yêu cầu giảm cân

Từng được ví sở hữu body đẹp hàng đầu Cbiz, mỹ nhân này bất ngờ bị chê vóc dáng.

Trong làng giải trí Trung Quốc, chuẩn đẹp "mình hạc xương mai" vẫn luôn là thước đo khắt khe đối với nhiều nữ nghệ sĩ. Chỉ cần tăng vài cân hoặc xuất hiện với vóc dáng đầy đặn hơn thường lệ, các ngôi sao đã có thể trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Áp lực ngoại hình kéo dài nhiều năm khiến không ít mỹ nhân phải duy trì chế độ ăn uống nghiêm ngặt, thậm chí ép cân đến mức gầy trơ xương để giữ hình ảnh trước công chúng.

Mới đây, Vương Sở Nhiên cũng bất ngờ lọt vào tâm điểm tranh luận khi vóc dáng của nữ diễn viên có phần đầy đặn hơn so với trước đây. Dù vẫn sở hữu gương mặt xinh đẹp nổi bật và tỷ lệ cơ thể cân đối, "tiểu Lưu Diệc Phi" vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến cân nặng, cho thấy áp lực ngoại hình khắc nghiệt mà các nghệ sĩ nữ tại Cbiz đang phải đối mặt mỗi ngày.

Hình ảnh gây tranh cãi trên MXH Trung về vóc dáng của Vương Sở Nhiên. Cô xuất hiện với chiếc váy hoa nhí sát nách, để lộ phần bắp tay khiến dân tình bàn tán. (Ảnh: X)

Ở góc quay nghiêng, phần bắp tay của Vương Sở Nhiên có phần đầy đặn hơn so với hình ảnh mảnh mai thường thấy trên thảm đỏ, khiến nhiều người đặt ra nghi vấn nữ diễn viên đã tăng cân. Tuy nhiên, nếu nhìn tổng thể, vóc dáng của mỹ nhân sinh năm 1999 vẫn rất cân đối và cuốn hút. Bờ vai mềm mại, đường cong cơ thể tự nhiên cùng tỷ lệ khung xương đẹp của cô vẫn mang đến cảm giác khỏe khoắn, tràn đầy sức sống thay vì gầy gò thiếu sức sống.

Thực tế, nữ diễn viên sở hữu chiều cao gần 1m72 và cân nặng được cho là luôn duy trì dưới ngưỡng 50kg. Vì vậy, việc đánh giá nữ minh tinh "béo lên" hay mất dáng chỉ từ một góc quay cam thường được nhiều người cho rằng có phần thiếu công bằng. Nhiều khán giả thậm chí còn cho rằng ngoại hình hiện tại của Vương Sở Nhiên trông rất quyến rũ, khỏe khoắn và hài hòa với dáng người.

Netizen chê vóc dáng của Vương Sở Nhiên, cho rằng nữ diễn viên nên chăm tập thể dục hơn.

Không những thế, nhiều người cho rằng bức hình gây tranh cãi của Vương Sở Nhiên cũng có chút can thiệp chỉnh sửa để khiến nữ diễn viên trông đầy đặn hơn. Ở khoảnh khắc khác từ góc máy chính diện, thân hình của "tiểu Lưu Diệc Phi" vẫn thon gọn, thanh thoát.

Phần bắp tay của Vương Sở Nhiên ở bức hình khác vẫn rất nhỏ nhắn. (Ảnh: Weibo)

Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp với những đường nét thanh tú và khí chất cổ điển thường được ví như "bản sao Lưu Diệc Phi", Vương Sở Nhiên còn được đánh giá là một trong những mỹ nhân có vóc dáng nổi bật hàng đầu lứa "tiểu hoa" hiện nay. Nữ diễn viên sở hữu chiều cao vượt trội cùng tỷ lệ cơ thể lý tưởng, giúp cô luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện tại sự kiện. Bờ vai thanh mảnh, vòng eo gọn gàng và đôi chân dài miên man tạo nên tổng thể vô cùng hút mắt. Do quá cao nên nữ diễn viên cũng giữ cho cân nặng luôn ở mức vừa phải, không quá gầy để mang đến cảm giác quyến rũ, cuốn hút.