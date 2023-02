Quán quân The Debate Challenge 2022: “Cuộc thi là bước ngoặt thay đổi cuộc đời mình”

The Debate Challenge là cuộc thi tranh biện học thuật (Academic Debate) toàn quốc dành cho học sinh THPT do Swinburne Việt Nam - Chương Trình liên kết đào tạo giữa Swinburne University of Technology và Đại học FPT tổ chức nhằm tạo sân chơi để thí sinh tiếp cận, thực hành các kỹ năng cần thiết của công dân toàn cầu thế kỷ 21.

The Debate Challenge 2023 sẽ được diễn ra từ 10/2022 đến tháng 3/2023. Vòng chung kết khu vực vào 25-26/2 và Quán quân toàn quốc sẽ lộ diện vào 19/3/2023. Điểm mới của năm nay chính là sự góp mặt của các đội đến từ đầu cầu Đà Nẵng thay vì chỉ có Hà Nội và TP.HCM như trước đây. Đặc biệt, sự góp mặt của các thí sinh đến từ những trường THPT có tên tuổi trên toàn quốc sẽ hứa hẹn mang đến một mùa The Debate Challenge chất lượng và bùng nổ.