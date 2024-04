Quán quân Rap Việt “khiêu khích” cả giới rap: Quán quân King of Rap đáp trả được khen hết lời, loạt rapper sẵn sàng “tham chiến”

Dế Choắt “tạo sóng” sau nhiều năm im ắng

Sau quãng thời gian khá dài im ắng, gần như không có hoạt động nào đáng kể, mới đây, Dế Choắt - Quán quân Rap Việt mùa 1 - bất ngờ đăng dòng trạng thái khiến giới rapper Việt xôn xao: "Lâu lắm rồi toàn nghe rapper khoe mình dữ dữ bên ngoài thôi, có ai khoe vần cho đúng chuyên môn không? Nếu có mình xin chạm một trận thử lửa".

Dòng trạng thái "gây bão" của Dế Choắt.

Bài đăng của quán quân Rap Việt mùa một thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Trong 2 ngày qua, cái tên Dế Choắt phủ sóng mọi nơi ở cộng đồng rap. Nhiều người cho rằng Dế Choắt bẵng đi nhiều năm đang muốn gây chú ý để mở đường cho sản phẩm trở lại. Không ít người cho rằng Dế Choắt sau khi đăng quang Quán quân Rap Việt đã không có hoạt động nổi bật, đặt lại vấn đề về việc ngôi vị Quán quân năm ấy là có xứng đáng hay không. Nhiều người cũng cho rằng dù là Quán quân, song danh tiếng Dế Choắt hiện tại thua rất xa với các rapper cùng dự thi mùa ấy như MCK, tlinh, 16 Typh, G Ducky,...

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng Dế Choắt có ý tốt, nhắc nhở về việc nhiều rapper hiện tại chỉ tập trung “khoe mình dữ dữ bên ngoài”, nhưng lại không chú trọng đến chuyên môn nền tảng của việc rap. Các khán giả bênh vực cho rằng đây thực chất không phải là cách Dế Choắt khơi mào cho trận “beef” nào cả, chỉ là cách anh muốn tạo nên một “challenge” cho các rapper có sân chơi tập trung về phần kĩ thuật gieo vần mà thôi.

Loạt rapper đáp trả

Trong tối 8/4, Godthic chủ động ra nhạc, công kích Dế Choắt, song bản rap này nhanh chóng bị chủ nhân xóa vì có ngôn từ nhạy cảm, thậm chí có ý phân biệt vùng miền. Điều này khiến Godthic và bản rap bị chính nội bộ cộng đồng chỉ trích dữ dội.

Ngay sau khi đoạn rap có nội dung dung tục của Godthic lên sóng và bị chỉ trích, Dế Choắt đã chia sẻ đoạn clip Gợi ý cho ai muốn so kèo chơi vần cùng Dế Choắt. Đây như là cách Dế Choắt “phổ biến” luật lệ cho cuộc chơi lần này.

Hai ngày qua, nhiều rapper nổi tiếng của cộng đồng như SMO, TỌI, S-Fury cũng có động thái ẩn ý nói về cuộc chiến với Dế Choắt cũng như ra mắt các track đáp trả. Số lượng track đáp lời Dế Choắt hẳn sẽ tiếp tục tăng lên khi cuộc chiến ngày càng hấp dẫn.

Dế Choắt "thị phạm"

2 đối thủ đáng gờm nhất xuất hiện: Quán quân King Of Rap và Á quân Rap Việt

Một trong những track đáp trả Dế Choắt đang được cộng đồng mạng dồn sự chú ý đó chính là Không Chăm Chút từ rapper ICD, Quán quân King of Rap mùa 1. Bản rap Không Chăm Chút hoàn toàn không có lời lẽ văng tục, được rap khen rất nhiều về cách gieo vần đỉnh cao từ Quán quân King of Rap. Lời rap cũng trực tiếp nhắc đến Dế Choắt mà không kiêng dè: “Bảo Dế Choắt đem cặp vần hắn tự hào nhất ra đây. Để cho anh thị phạm anh dập một lần là nát”. Nhiều người khẳng định ICD hoàn toàn “nuốt” Dế Choắt với bản rap Không Chăm Chút này và trông đợi Quán quân Rap Việt sẽ đáp trả Quán quân King Of Rap như thế nào.

ICD - Quán quân King of Rap.

Trong một diễn biến khác, GDucky - Á quân Rap Việt mùa 1 - cũng ẩn ý tham dự vào cuộc so tài này. Trên trang cá nhân của mình, Vịt Vàng viết: “Sống hiền hòa làm nhạc văn minh quá. Đôi khi lại quên mất bản chất Battler (rapper chuyên đi battle) nhỉ?...”. Nhiều người lập tức “hóng” trận so găng giữa Quán quân và Á quân của mùa đầu tiên Rap Việt. Trong trận chung kết năm nào, sau khi Dế Choắt đăng quang đã có không ít ý kiến cho rằng GDucky xứng đáng với ngôi vị Quán quân hơn. Đàn anh Rhymastic - cũng là HLV Rap Việt mùa 2 - cũng lên tiếng ủng hộ, mong muốn GDucky so tài.