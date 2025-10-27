Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia cân bằng giữa việc học và giải trí ra sao?

Bảo Khánh từng giành giải Nhì môn Sinh học kỳ thi Học sinh giỏi cấp thành phố; giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi các môn khoa học. Cậu là học sinh thứ hai của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam giành ngôi vị quán quân đấu trường tri thức Olympia; đồng thời là người thứ hai giành thứ hạng cao nhất về thành phố Hà Nội.

Lời hẹn của Bảo Khánh trong màn chào hỏi trước khi bước vào trận chung kết “Chức Vô địch thứ hai của Thủ đô, hãy đợi tôi nhé” đã thành hiện thực .

Trên hành trình chinh phục Olympia 25 , Bảo Khánh đã có nhiều chia sẻ thú vị, trong đó có sự tò mò.

“Việc học phải xuất phát từ sự tò mò với mọi thứ xung quanh. Với em, tò mò là thứ dẫn lối trong khoa học”, cậu nói.

Bên cạnh thời gian học tập, cậu thích chơi một số bộ môn board game, một số môn có tính trí tuệ như cờ vua, cờ shogi… Mỗi tuần em chỉ chơi 2 – 3 buổi/tuần, thời gian rảnh như nghỉ hè thì chơi nhiều hơn một chút. “Em luôn cố gắng duy trì việc học và cân bằng giải trí. Việc giải trí giúp mình xả stress, thoải mái hơn khi mình học tập”, Bảo Khánh nói.

Từ những năm học cấp 1, cậu đã ước mơ đứng trên bục cao, đầu đội vương miện, tay cầm cúp trong tiếng reo hò của bạn bè và gia đình. “Em từng nghĩ vòng nguyệt quế là vương miện và liên tưởng tới các hoa hậu đăng quang”, cậu nói.

Trần Bùi Bảo Khánh - giành vòng nguyệt quế ở trận tuần.

Hành trình chinh phục ngôi vị Quán quân

Trần Bùi Bảo Khánh bắt đầu hành trình chinh phục Đường Lên Đỉnh Olympia 25 từ trận tuần 2 tháng 3 quý IV (tháng 9/2025). Ngay trận mở màn, cậu đã thể hiện phong độ ấn tượng, giành chiến thắng cách biệt so với những người cùng chơi. Điều này tiếp tục được Bảo Khánh duy trì qua từng trận tháng, quý, chung kết năm.

Đáng chú ý, trên hành trình chinh phục vòng nguyệt quế, Bảo Khánh luôn tỏ rõ sự nhanh nhạy, chính xác khi cậu luôn giành ưu thế dẫn đầu ở phần thi Khởi động, Tăng tốc. Ở phần thi Về đích, nam sinh Hà Nội - Amsterdam này lại thể hiện sự bản lĩnh, tỉnh táo để có màn cán đích tốt nhất và giành chiến thắng chung cuộc.

Với ngôi vị Quán quân Olympia 25, Trần Bùi Bảo Khánh giành được phần thưởng 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng), được quy đổi sang học phí nếu cậu du học. Hiện Bảo Khánh chưa quyết định sẽ học trong nước hay ở nước ngoài.

Sau trận Chung kết năm Olympia 25, Bảo Khánh bày tỏ chức vô địch này không chỉ là chiến thắng cho bản thân, cho gia đình và bạn bè, mà còn là chiến thắng cho trường, cho Thủ đô Hà Nội.