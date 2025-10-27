Trường học vùng sâu Quảng Trị ‘thay da đổi thịt’ nhờ 20 công trình vệ sinh mới

Các công trình khởi công từ cuối tháng 5 tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (cũ) và đưa vào sử dụng vào những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10. Dự án do quỹ Hy vọng triển khai với nguồn tài trợ chính từ Công ty Opella Việt Nam, thông qua nhãn hàng men ống vi sinh Enterogermina.

Điểm trường Xuân Tiến, trường Tiểu học số 1 Phong Nha với 121 học sinh nhưng trước đây chỉ có một nhà vệ sinh dùng chung cho học sinh và giáo viên, xây dựng đã lâu, xuống cấp trầm trọng. Mỗi mùa mưa lụt, công trình cũ lại bị tắc, chưa kể thiết kế kiểu cũ nên thiếu nước và ánh sáng, gây bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Tháng 5, điểm trường được khởi công xây dựng một khu nhà vệ sinh mới gồm 6 khoang, tách biệt giữa khu vực học sinh nam, nữ, có hệ thống nước sạch và khu rửa tay. Sau ba tháng thi công, công trình hoàn thiện, đưa vào sử dụng trong tháng 9, giúp học sinh có không gian sinh hoạt sạch sẽ, an toàn hơn.

Điểm trường Gia Hưng, thuộc trường THCS số 2 Hưng Trạch có 12 lớp, 442 học sinh và 26 giáo viên. Trước khi dự án Vệ sinh học đường được triển khai, trường không có khu vệ sinh riêng cho giáo viên và học sinh, chỉ có hai phòng tạm, xây dựng sơ sài. Năm 2010, một tổ chức phi chính phủ từng hỗ trợ xây thêm hai phòng vệ sinh, song công trình đã xuống cấp.

Vì vậy, dự án đã xây dựng nhà vệ sinh với 2 phân khu nam, nữ, có 12 khoang, trang bị đầy đủ bệ xí, bồn rửa tay, hệ thống nước cấp - xả, hệ thống tự huỷ, các biển bảng hướng dẫn sử dụng nhà vệ sinh và rửa tay đúng cách.

Trường Tiểu học số 4 Hưng Trạch có hai điểm trường là Gia Hưng và Thanh Bình, tổng hơn 600 học sinh. Theo cô Nguyễn Thị Hồng Vân - Hiệu trưởng, phần lớn học sinh của trường là con em nông dân, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Trường đóng trên địa bàn kinh tế hạn chế, nên việc huy động sự ủng hộ từ người dân gần như không thể.

Năm ngoái, trường được hưởng lợi từ dự án "Trường học an toàn, chất lượng" với một khu vệ sinh tại điểm chính, song công trình vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu cho cả giáo viên và học sinh.

Ở điểm lẻ Thanh Bình, nhà vệ sinh quy mô nhỏ không sử dụng được vì xuống cấp, tắc hỏng.

Sau khi khánh thành, trường Tiểu Học số 4 Hưng Trạch có thêm 2 công trình vệ sinh mới ở hai điểm trường, mỗi công trình có 6 khoang đạt chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để học sinh hình thành ý thức giữ gìn công trình mới, nhà trường lồng ghép nội dung giáo dục vệ sinh học đường trong giờ chào cờ, tiết sinh hoạt và các môn học liên quan đến bảo vệ môi trường.

Trung tâm trường Tiểu học Hòa Trạch với 253 học sinh nhưng trước đây chỉ có một khu vệ sinh 2 khoang đã xuống cấp trầm trọng, không đủ nước, ánh sáng. Dự án Vệ sinh học đường của Quỹ Hy vọng sau khi khảo sát đã xây dựng một khu nhà vệ sinh 6 khoang, chia ra hai phân khu nam, nữ với đầy đủ trang thiết bị, nước, ánh sáng.

Từ khu vệ sinh cũ, không đạt tiêu chuẩn, công trình ở trường Tiểu học Vạn Trạch lột xác sau ba tháng. Dãy nhà chia ra hai phân khu nam, nữ với 6 khoang. Em Nguyễn Thuỳ Linh (học sinh lớp 5) cho biết trước đây các em thường e ngại việc đi vệ sinh do khu vực này cũ, xập xệ và không sạch sẽ. Từ ngày có công trình mới, những nỗi lo của các em phần nào được giải toả, an tâm hơn mỗi khi đến trường.

Dự án Vệ sinh học đường do quỹ Hy vọng triển khai tại Quảng Trị với nguồn tài trợ của Opella Việt Nam, nhãn hàng men ống vi sinh Enterogermina, có tổng kinh phí hơn 4,95 tỷ đồng. Trong đó các đơn vị tài trợ chung tay 4,2 tỷ đồng, còn lại do địa phương đối ứng.

Ước tính, 7.500 học sinh, giáo viên được thụ hưởng từ công trình vệ sinh, nhà tắm. Bên cạnh xây dựng các công trình theo đúng chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự án còn thực hiện các hoạt động nâng cao ý thức giữ gìn, bảo quản vệ sinh chung; hướng dẫn thực hành vệ sinh học đường thông qua các bộ tài liệu dành cho học sinh, giáo viên; tổ chức Ngày hội vệ sinh học đường.