Quán quân Bảng Quốc tế Dalat Best Dance Crew 2025 gọi tên BZONE DANCE GROUP và F.E.D CREW

Đồng chí Trần Diệp Mỹ Dung – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng phát biểu: "Với chủ đề "Into the dance verse - Chinh phục vũ trụ vũ đạo", cuộc thi thu hút sự tham gia của các nhóm nhảy xuất sắc, góp mặt thi đấu tại đêm Chung kết hôm nay. 8 nhóm nhảy chuyên nghiệp đến từ các quốc gia Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam sẽ cùng tranh tài. Hy vọng các nhóm nhảy sẽ cống hiến cho khán giả những màn biểu diễn thật mãn nhãn, đầy sôi động và hấp dẫn".

Ông Nguyễn Ngọc Huy – Phó Tổng Giám đốc Trực Tập đoàn Hoa Sen cho biết: "Là Đơn vị tổ chức và đồng hành cùng chương trình qua 4 mùa giải thành công, chúng tôi không chỉ tự hào bởi Dalat Best Dance Crew – Hoa Sen Home International Cup đã trở thành giải đấu về vũ đạo hiện đại có quy mô hoành tráng, đẳng cấp Quốc tế tại Việt Nam. Điều làm chúng tôi tự hào hơn hết đó chính là: Sự cộng hưởng, lan tỏa niềm đam mê nhảy múa và nguồn năng lượng tích cực đến với cộng đồng thanh – thiếu niên trên cả nước, góp phần thúc đẩy và đưa bộ môn nhảy hiện đại trở thành phong trào vận động, rèn luyện thể chất, tinh thần của giới trẻ trong nước và khu vực".

Ở hạng mục Battle, BZONE DANCE GROUP và KALLUS đã có màn "so găng" kịch tính. Kết quả, BZONE DANCE GROUP đã xuất sắc giành giải Quán quân hạng mục Battle, nhận về giải thưởng trị giá 2.500 USD, bằng khen của Tỉnh đoàn Lâm Đồng, Cúp vô địch và Huy chương của chương trình. Trong khi đó, KALLUS giành vị trí Á quân với giải thưởng 1.000 USD, bằng khen và Huy chương của chương trình.

BZONE DANCE GROUP giành giải Quán quân hạng mục Battle

Đến phần thi Showcase, các đội lần lượt trình diễn những tiết mục được dàn dựng công phu, sáng tạo, mang đậm dấu ấn cá nhân. 8 đội thi đã cống hiến cho khán giả một đêm nghệ thuật mãn nhãn với sự đầu tư bài bản từ biên đạo, nội dung đến âm nhạc.

Đáng chú ý, LYRICÍST – Quý quân Dalat Best Dance Crew 2024 – Hoa Sen Home International Cup – quay trở lại "bùng nổ", khẳng định sự trưởng thành sau một năm. KALLUS - giải tư mùa giải 2023 đem dân ca Nam Bộ lên sân khấu kết hợp sáng tạo với những bước nhảy hiện đại. Bài nhảy của F.E.D CREW - quán quân Street Woman Fighter Vietnam 2024 được dàn dựng lớp lang, tạo hình ma mị, những bước nhảy cá tính, cuốn hút cùng cú twist ấn tượng.

Đêm thi tiếp nối cao trào với những phần trình diễn mang đậm dấu ấn quốc tế từ SPECIAL KING CREW (Trung Quốc) và BITGOEUL DANCERS (Hàn Quốc). Nếu như SPECIAL KING CREW gây ấn tượng với chất liệu âm nhạc đậm nét Trung Quốc cùng những vũ công nhí 9-10 tuổi với kĩ thuật điêu luyện thì đội thi đến từ Hàn Quốc - BITGOEUL DANCERS lại thể hiện tinh thần phóng khoáng cùng tinh thần giải trí đậm chất Kpop.

Đêm chung kết Bảng Quốc tế còn thăng hoa với những tiết mục đặc sắc đến từ các nghệ sĩ khách mời. LUNAS đã có màn trình diễn đánh dấu sân khấu ngoài trời đầu tiên trong sự nghiệp của nhóm tại quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt. Nhóm trình diễn hai bản hit quen thuộc "Hoa xương rồng" và "Moonlight". Giai điệu bắt tai, âm nhạc sôi động, giọng hát nội lực kết hợp vũ đạo uyển chuyển, lôi cuốn đã mang đến một phần trình diễn cuốn hút.

LUNAS có màn trình diễn đánh dấu sân khấu ngoài trời đầu tiên trong sự nghiệp của nhóm tại quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt.

Trong khi đó, ca sĩ Jaykii mang đến bản hit "Đừng như thói quen" với bản phối hoàn toàn mới tràn đầy năng lượng, khuấy động không khí. Ngay sau đó, với giai điệu da diết của ca khúc "Chuyện hai ta" cùng cách xử lý tinh tế cộng hưởng với giọng hát ngọt ngào của nam ca sĩ tạo nên không gian lắng đọng, lay động cảm xúc người nghe.

Ca sĩ Jaykii mang hai bản hit "Đừng như thói quen" và "Chuyện hai ta" đến chung kết Bảng Quốc tế.

Kết quả chung cuộc, nhóm BITGOEUL DANCERS (Hàn Quốc) đoạt Giải Khuyến khích và nhận về tiền mặt trị giá 1.000 USD cùng bằng khen của Tỉnh đoàn Lâm Đồng; Giải Ba thuộc về LYRICÍST với giải thưởng 2.000 USD cùng bằng khen của Tỉnh đoàn và Huy chương của chương trình; chủ nhân của Á quân là KALLUS nhận được giải thưởng tiền mặt trị giá 3.000 USD cùng bằng khen của Tỉnh đoàn và Huy chương của chương trình; Quán quân gọi tên F.E.D CREW với giải thưởng trị giá 6.000 USD cùng bằng khen của Tỉnh đoàn và Cúp vô địch, Huy chương của chương trình.

Quán quân hạng mục Showcase gọi tên F.E.D CREW.

Dalat Best Dance Crew 2025 – Hoa Sen Home International Cup do Tập đoàn Hoa Sen phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Chương trình được tài trợ bởi Hệ thống Siêu thị Vật liệu Xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home cùng thương hiệu Ống Nhựa Hoa Sen - Dẫn nguồn hạnh phúc (Tập đoàn Hoa Sen) và ARROW - Thiết bị vệ sinh thông minh. Đơn vị thực hiện là Công ty Truyền thông Bee (Bee Comm). Chương trình được bảo trợ truyền thông bởi Pops, Thể thao Việt Nam plus và Saobiz.