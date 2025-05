Khám phá những địa điểm hẹn hò lý tưởng tại Singapore

Tuy nhiên, theo thời gian, những buổi hẹn như vậy có thể trở nên nhàm chán, và chúng ta lại mong muốn tìm kiếm điều gì đó mới mẻ hơn. Dù đây là buổi hẹn đầu tiên hay lần thứ một nghìn của bạn và người ấy, Singapore vẫn là một trong những điểm đến để bạn cân nhắc cùng người ấy tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn.

Hòn đảo nhỏ bé này mang đến vô số trải nghiệm thú vị, từ dạo bước qua những khu rừng xanh mát, ngắm sao từ các đài quan sát, khám phá các phòng trưng bày nghệ thuật địa phương, đến dạo quanh những khu mua sắm đầy màu sắc. Với sự hợp tác giữa Tổng cục Du lịch Singapore và Vietrantour, các cặp đôi sẽ có cơ hội tiếp cận những gói tour được thiết kế đặc biệt, giúp hành trình"hâm nóng tình cảm" trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Dưới đây là top các trải nghiệm độc đáo và ý tưởng hẹn hò đầy thú vị tại Singapore để tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ cùng nhau.

Trải nghiệm những buổi hẹn hò lãng mạn tại Singapore. Nguồn ảnh: Singapore Tourism Board

Nghỉ dưỡng sang trọng tại đảo Sentosa

Resorts World Sentosa nằm trên đảo Sentosa là khu nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp với những khách sạn sang trọng, bãi biển tuyệt đẹp và các dịch vụ giải trí đẳng cấp thế giới. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho các cặp đôi muốn tận hưởng không gian lãng mạn và riêng tư. Ngoài ra, đảo Sentosa ngày càng hấp dẫn với sự xuất hiện của các khách sạn mới sang trọng, mang đến không gian nghỉ dưỡng độc đáo và lãng mạn. Khách sạn Raffles Sentosa Singapore - khu nghỉ dưỡng toàn biệt thự đầu tiên tại Singapore, mang đến không gian yên bình giữa thiên nhiên và riêng tư cho các cặp đôi. Hoặc khách sạn Outpost Hotel Sentosa phù hợp với những cặp đôi trẻ trung, yêu thích không gian hiện đại với hồ bơi vô cực tuyệt đẹp. Thay vì mơ mộng tuần trăng mật tại Maldives thì ngay tại Singapore, Equarius Ocean Suites sẽ mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng trong lòng đại dương, chiêm ngưỡng những chú cá mập, cá đuối manta và vô số loài cá bơi lội ngay trước mắt. Hoặc dạo bước trên bãi biển Palawan với không gian bãi biển thơ mộng, nước biển trong xanh và những hàng cọ xanh mát là địa điểm lý tưởng cho những buổi dạo chơi ngọt ngào.

Nghỉ dưỡng trong lòng thủy cung tại Equarius Ocean Suites. Nguồn ảnh: Singapore Tourism Board

Vui chơi tại Universal Studios Singapore

Không chỉ là công viên giải trí, Universal Studios Singapore còn là nơi các cặp đôi có thể tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ cùng nhau. Cặp đôi có thể cùng nhau trải nghiệm thế giới điện ảnh kỳ thú với những bộ phim nổi tiếng như chuyến phiêu lưu điện ảnh 3D Transformers, hay hành trình kỳ bí trong Revenge of the Mummy. Điểm nhấn mới nhất tại Universal Studios Singapore chính là khu vực Minion Land – nơi các cặp đôi có thể chụp ảnh với những chú Minion dễ thương và thử thách các trò chơi hấp dẫn. Sau những pha mạo hiểm đầy kích thích, hãy thư giãn bằng cách xem diễu hành các nhân vật hoạt hình trong hãng phim nếu bạn ghé thăm vào cuối tuần, hoặc đơn giản là dạo quanh công viên, vừa nhâm nhi một chiếc churros khổng lồ hay đùi gà nướng thơm lừng. Các cặp đôi cũng có thể thưởng thức bữa tối lãng mạn trong công viên. Một số nhà hàng tại Universal Studios Singapore phục vụ các set ăn tối đặc biệt, ví dụ như nhà hàng Super Hungry Food Stand có các set ăn tối theo chủ đề Minion, mang đến trải nghiệm vừa vui chơi vừa thưởng thức ẩm thực tuyệt vời.

Vui chơi thả ga tại Universal Studios Singapore. Nguồn ảnh: Singapore Tourism Board

Trải nghiệm bữa tối lãng mạn từ trên cao

Bạn có biết rằng bạn và người thương có thể tận hưởng một bữa tối lãng mạn ngay bên trong cabin từ độ cao 165 mét? Không gì tuyệt vời hơn việc thưởng thức bữa tối và cùng nhau ngắm nhìn toàn cảnh Singapore qua trải nghiệm vòng quay khổng lồ Singapore Flyer. Từ Singapore Flyer, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh khu Marina Bay với tòa nhà du thuyền Marina Bay Sands, Gardens by the Bay và các tòa nhà chọc trời lung linh ánh sáng vào buổi tối. Các cặp đôi có thể đặt trước trải nghiệm Dining in the Sky, thưởng thức bữa tối sang trọng với rượu vang trong không gian cabin riêng tư. Một lựa chọn khác cũng rất độc đáo đó chính là ăn tối trên cáp treo tại Mount Faber Cable Car Sky Dining - sự kết hợp giữa trải nghiệm ẩm thực trên cao, không gian riêng tư với tầm nhìn toàn cảnh ngoạn mục đảo Sentosa. Trải nghiệm này trở nên hoàn hảo nhất vào buổi tối, khi ánh đèn lung linh tại đường chân trời tạo nên khung cảnh lãng mạn tuyệt đẹp – một bối cảnh hoàn hảo cho buổi hẹn hò đáng nhớ.

Bữa tối lãng mạn tại Singapore Flyer. Nguồn ảnh: Singapore Tourism Board

Singapore không chỉ mang đến những trải nghiệm giải trí sôi động mà còn là điểm đến phù hợp cho kỷ niệm đáng nhớ. Với những khu nghỉ dưỡng sang trọng, những khoảnh khắc vui chơi đầy ắp tiếng cười tại Universal Studios, bữa tối lãng mạn trên vòng quay Singapore Flyer hay giây phút thư giãn tại các khách sạn đẳng cấp, tất cả tạo nên một chuyến đi khó quên dành cho các cặp đôi. Vietrantour hợp tác với Tổng cục Du lịch Singapore (STB) giới thiệu nhiều điểm đến mới để du khách có thể tận hưởng trọn vẹn những phút giây lãng mạn tại Đảo quốc Sư tử.

