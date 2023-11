Quần màu be đang là xu hướng và 10 cách mặc giúp trẻ hóa phong cách

Quần màu be rất được ưa chuộng trong mùa hè năm nay và sang đến mùa đông, món thời trang này vẫn chưa hề "hạ nhiệt". Ưu điểm của quần màu be là nét nhã nhặn, tươi sáng. Vì vậy, kiểu quần này vừa "hack" tuổi hiệu quả, vừa mang đến nét thanh lịch cho người diện. Muốn mặc đẹp với quần màu be cũng không hề khó, chị em hãy tham khảo 10 công thức sau đây để thăng hạng phong cách mùa lạnh.

Những nàng yêu thích phong cách tối giản rất nên tham khảo set đồ trên. Bộ trang phục bao gồm áo cổ lọ và blazer cùng tông màu trắng, quần âu màu be. Dù rất đơn giản, bộ cánh trên vẫn giúp vẻ ngoài của người mặc trở nên ấn tượng và sang xịn mịn. Đôi giày sneaker trắng chính là mảnh ghép lý tưởng để hoàn thiện bộ trang phục.

Để "hack" tuổi khi diện áo tông màu đen và blazer kẻ, chị em nên kết hợp hai mẫu áo này với quần màu be. Tổng thể trang phục ghi điểm ở nét trẻ trung nhưng vẫn có sự sang trọng, thanh lịch. Đây là công thức mà bạn có thể áp dụng từ công sở ra phố.

Công thức áo hai dây layer với áo cổ lọ không còn xa lạ với chị em nhưng vẫn chưa bao giờ hết "hot". Bộ đôi này mang đến nét cổ điển xen lẫn vẻ ngọt ngào, trẻ trung cho người mặc. Khi kết hợp áo hai dây và áo cổ lọ với quần màu be, tổng thể trang phục sẽ có nét tinh tế, thanh lịch. Tổng thể trang phục trở nên nổi bật hơn nhờ chiếc mũ nồi.

Dù đang là xu hướng, áo sơ mi màu đỏ vẫn khá kén người mặc. Cách để chinh phục mẫu áo này chính là kết hợp với quần mang tông màu be và sơ vin gọn gàng. Bộ trang phục này có sự hài hòa nhưng vẫn nổi bật. Ngoài ra, set đồ còn cho hiệu quả "hack" tuổi, chị em rất nên tham khảo.

Nếu thời tiết vẫn còn ấm áp, chị em có thể áp dụng công thức gồm áo thun đen và quần màu be cho những buổi dạo phố cuối tuần. Công thức này đơn giản nhưng vẫn ghi điểm sang xịn mịn. Ngoài ra, bộ đồ còn giúp "hack" tuổi, đặc biệt là khi được hoàn thiện bằng một đôi sneaker trắng.

Áo len mỏng tông màu trắng và quần màu be tạo nên bộ trang phục thanh lịch nhưng vẫn có sự trẻ trung, tươi mới. Để hoàn thiện vẻ ngoài chỉn chu và tôn dáng, chị em nên sơ vin và đi giày mũi nhọn, tông màu be. Ý tưởng diện đồ này phù hợp để áp dụng tới công sở.

Để không phải suy nghĩ nhiều trong khoản phối màu sắc, chị em hãy chọn bộ suit mang tông màu be. Công thức này chuẩn thanh lịch nhưng cũng rất thời thượng. Thay vì đi giày cao gót hoặc loafer, bạn nên chọn giày sneaker trắng để bộ trang phục thêm ấn tượng.

Thêm một cách diện quần màu be ai cũng có thể mặc đẹp, đó là kết hợp cùng với áo blouse trắng. Công thức này giúp người mặc có được vẻ ngoài nữ tính và sang trọng. Sợi dây chuyền mảnh và túi xách tông màu trung tính là những điểm nhấn phù hợp để set đồ không bị giảm đi nét tinh tế.

Công thức áo sơ mi trắng và quần màu be sẽ giúp bạn mặc đẹp trong tích tắc. Những món đồ như thắt lưng da, đôi giày búp bê tối giản chỉ là các mảnh ghép nhỏ nhưng góp phần nâng tầm bộ trang phục.

Quần màu be có thể biến hóa theo nhiều phong cách khác nhau. Chẳng hạn như khi kết hợp mẫu quần này với áo khoác bomber, giày thể thao, chị em sẽ có được bộ trang phục đầy cá tính, năng động. Cách phối đồ này trẻ hóa style hiệu quả nhưng vẫn phù hợp với những nàng ngoài 30 tuổi.