Quần legging mặc thế nào để tránh kệch cỡm, mà còn giữ trọn thần thái thời thượng

Quần yoga với ưu điểm thoải mái, nhẹ nhàng đã trở thành món đồ yêu thích của nhiều tín đồ thời trang và người đam mê thể thao. Thế nhưng, ngay cả khi bạn sở hữu khí chất tuyệt vời, chỉ cần vô tình mắc phải "cách phối quê mùa" thì tổng thể outfit cũng dễ dàng bị trừ điểm.

1. Những cách phối quần yoga dễ "quê mùa": Cần tránh gấp!

(1) Quần yoga mặc ngoài, lộ dáng kém duyên

Với thiết kế ôm sát, quần yoga sinh ra để phục vụ việc tập luyện, đảm bảo sự thoải mái và linh hoạt. Nhưng khi biến nó thành quần mặc hằng ngày mà thiếu lớp áo che phù hợp, đặc biệt để lộ rõ vùng mông và hông, tổng thể dễ trở nên phản cảm. Với những ai chưa tự tin về vóc dáng, đây còn là "thảm họa" thời trang, làm mất đi sự thanh lịch cần có.

(2) Quần yoga + tất trùm ống, xu hướng phản tác dụng

Từng có thời điểm, trào lưu quần yoga kết hợp tất cao cổ ôm ống quần gây sốt. Nhưng không phải ai cũng có thể "cân" được kiểu mix này. Đa số sẽ khiến ánh nhìn tập trung quá nhiều vào đôi chân, đặc biệt nếu tất có màu sắc hay họa tiết nổi bật, dễ làm lu mờ cả set đồ và khiến tổng thể mất đi sự tinh tế. Trừ khi bạn thực sự cao tay trong việc mix&match, còn không thì tốt nhất hãy bỏ qua xu hướng này.

2. Chọn màu quần yoga: Thanh lịch với gam kinh điển và tông Morandi

(1) Sức hút bất biến của gam cơ bản

Đen, xám, be luôn là "bảo hiểm" an toàn khi chọn quần yoga. Dễ phối, che khuyết điểm tốt và hợp nhiều hoàn cảnh. Ví dụ, quần yoga màu đen giúp dáng gọn gàng hơn, trong khi xám và be lại mang đến cảm giác mềm mại, tối giản, hợp gu những ai yêu thích phong cách basic.

(2) Tông Morandi trầm ấm – lựa chọn tinh tế

Ngoài gam cơ bản, bảng màu Morandi với sắc độ trầm nhẹ như xanh khói, hồng đất, xanh ô liu nhạt... cũng được ưa chuộng. Vừa hài hòa với cảnh sắc mùa xuân, vừa tăng độ sang và nữ tính. Khoác lên mình những gam này, outfit của bạn sẽ thêm phần thanh nhã, khác biệt mà vẫn giữ trọn sự tinh tế.

3. Công thức phối quần yoga chuẩn đẹp: Thời thượng nhưng vẫn thoải mái

(1) Hoodie + quần yoga: "giấu quần" hack dáng

Một chiếc hoodie dáng rộng, dài vừa đủ kết hợp quần yoga ôm sát tạo hiệu ứng "giấu quần" sành điệu. Vừa khoe được đôi chân thon, vừa giữ nét năng động trẻ trung. Set đồ này cực hợp với những bạn có vóc dáng cân đối, muốn kéo dài tỷ lệ đôi chân.

(2) Trench coat dài + quần yoga: Thanh lịch ngoài dự đoán

Một chiếc trench coat dáng dài, phom rộng mix cùng quần yoga ôm sát mang đến công thức "ngoài rộng – trong hẹp" cực kỳ duyên dáng. Vừa làm dáng cao ráo, vừa toát lên khí chất thanh lịch, sang trọng. Phù hợp để đi chơi, dạo phố, thậm chí cả buổi hẹn hò.

(3) Áo khoác ngắn dáng rộng + quần yoga: Trẻ trung, cá tính

Áo khoác ngắn oversize sẽ giúp tôn vòng eo, đồng thời tạo hiệu ứng "trên rộng – dưới hẹp" khiến tổng thể thon gọn hơn. Nếu chọn thêm áo khoác có thiết kế cầu vai hoặc màu sắc nổi bật, set đồ càng thêm phá cách và nổi bật.





Quần yoga trong mùa xuân không chỉ là trang phục tập luyện mà còn là món đồ thời trang linh hoạt. Bí quyết nằm ở việc tránh lỗi phối "quê mùa", chọn màu sắc hợp lý và áp dụng công thức mix đồ đúng cách.



