Quân A.P và Lê Khanh mà đi đóng phim chắc bùng nổ doanh số: “Coi anh chị diễn nét không quen biết kìa”

“Chúng tôi biết có gì đó nhưng chúng tôi không thể chứng minh!”.

Mới đây, Quân A.P khiến mạng xã hội xôn xao khi “trượt tay” đăng tải hình ảnh chụp ảnh cưới cùng Lê Khanh tại Italy. Dù bức ảnh nhanh chóng được xóa khỏi trang cá nhân, nhiều cư dân mạng đã kịp lưu lại. Trước đó, nam ca sĩ cũng từng úp mở kế hoạch kết hôn vào cuối năm 2026, vì vậy việc thực hiện bộ ảnh cưới ở thời điểm hiện tại được nhiều người cho là hoàn toàn hợp lý.

Sau hint này, hàng loạt khoảnh khắc cũ của cặp đôi cũng được người hâm mộ chia sẻ trở lại. Đáng chú ý nhất là đoạn clip ghi lại cảnh Quân A.P và Lê Khanh cùng xuất hiện tại một sự kiện vào tháng 4/2026.

Khoảnh khắc chung khung hình của cặp đôi tại sự kiện (Nguồn: @khanhnguyen1509)

Trong video, cả hai đứng cách nhau không xa, chung một khung hình nhưng tuyệt nhiên không trò chuyện hay có bất kỳ tương tác trực tiếp nào. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ nghĩ đây đơn giản là hai khách mời sự kiện và không quen biết nhau.

Thế nhưng, chính sự xa cách này lại khiến cư dân mạng càng thêm thích thú, trêu chọc cặp đôi. “Coi anh chị diễn nét không quen biết kìa”, “Đáng lẽ Khanh nên xuất hiện nhiều hơn lấn sân showbiz chứ quá là đẹp đôi luôn”, “Bình thường visual ảnh sáng bừng mà đứng gần chị là mờ bớt”, “Thích cái cách 2 người diễn như không biết nhau”, “Đoạn đầu anh định nói chuyện mà cổ ngại, chỉ cười. Giống mấy đôi yêu nhau mà sợ bị phát hiện ấy”, “Cái cảm giác người ta biết mình là vợ chồng rồi mà ra ngoài vẫn phải diễn nó ngại mà nó dễ thương”, “Giả vờ mình không quen đó, nhưng yêu đâu có giấu được”,...

Nhìn không quen biết nhưng lại có tướng phu thê (Ảnh cắt từ clip)

Cũng tại sự kiện nói trên, Quân A.P và Lê Khanh bị bắt gặp có những tương tác "nửa kín nửa hở". Cả hai không đi cùng với nhau mà chỉ lướt ngang qua nhau. Đúng khoảnh khắc này, Quân A.P mỉm cười với Lê Khanh còn cô cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ rồi tiếp tục trò chuyện với người đứng cạnh.

Nếu theo dõi Quân A.P từ nhiều năm trước, ai cũng biết Lê Khanh chính là mối tình đầu của nam ca sĩ. Cả hai cùng sinh năm 1997, học chung từ THCS Ngô Sĩ Liên đến THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội). Ngay từ năm 2012, khi còn học lớp 9, Quân A.P đã công khai đăng ảnh bạn gái lên mạng xã hội.

Sau hơn một thập kỷ bên nhau, cặp đôi liên tục vướng nghi vấn đã bí mật đăng ký kết hôn, thậm chí có con đầu lòng. Dù chưa từng xác nhận, những dấu hiệu được tiết lộ trong nhiều năm qua khiến chuyện tình của Quân A.P và Lê Khanh được xem là một trong những "bí mật ai cũng biết".

Trong một lần giao lưu với người hâm mộ, Quân A.P từng tiết lộ nụ hôn đầu đến từ năm lớp 9. Anh cũng kể thời học sinh từng dành dụm tiền tiêu vặt suốt nhiều tháng để mua một thỏi son trị giá khoảng 3 triệu đồng tặng bạn gái.

Về sau, khi càng ngày càng nổi tiếng, Quân A.P gần như không còn chia sẻ về chuyện tình cảm. Lý giải về điều này, Quân A.P từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn năm 2024 rằng anh muốn giữ kín đời tư vì không muốn tạo áp lực cho người mình yêu.

Quân A.P trượt tay để lộ ảnh cưới ở Ý

Tuy nhiên cả hai cũng không quá khắt khe trong việc giấu kín tình cảm. Cặp đôi nhiều lần bị bắt gặp diện đồ đôi, check-in cùng địa điểm hoặc đồng hành trong những cột mốc quan trọng.

Về phần Lê Khanh, cô thường xuyên có mặt tại các đêm diễn của Quân A.P, từ Hà Nội đến TP.HCM để cổ vũ bạn trai và thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đi "đu concert" Anh Trai Say Hi có Quân A.P biểu diễn. Dẫu vậy, trước mọi câu hỏi liên quan đến nam ca sĩ, Lê Khanh vẫn giữ đúng phong cách quen thuộc, không xác nhận, cũng không phủ nhận chuyện tình cảm.