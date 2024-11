Quái kiệt Việt Nam gây sốc khi hạ gục 56 "cỗ máy nhảy" đến từ khắp nơi trên thế giới, là ai?

Những ngày gần đây, các đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế liên tục gửi tin vui về quê nhà. Ngay trước khi Hoa hậu Thanh Thuỷ chính thức đăng quang Miss International 2024, có một cái tên Việt Nam khác cũng giành được ngôi vị cao nhất ở cuộc thi nhảy đối kháng thế giới, đem lại niềm tự hào cho đất nước.

Đó là MTPop (tên thật là Nguyễn Vũ Minh Tuấn, sinh năm 1995) - một dancer đến từ TP.HCM. MTPop trở thành nhà vô địch của Red Bull Dance Your Style 2024. Vòng chung kết của cuộc thi hội tụ 56 “cỗ máy nhảy” đến từ khắp nơi trên thế giới, diễn ra ở Ấn Độ vào ngày 9/11 vừa qua.

Khoảnh khắc ăn mừng với cúp vô địch của MTPop

Ngay sau khi giành được chiếc cúp vô địch danh giá, MTPop đã có những chia sẻ cảm xúc, gửi lời nhắn đến mọi người. Anh chàng cho biết mình vô cùng hạnh phúc và phấn khích vì ngôi vị cao nhất này. Đồng thời bản thân anh cũng rất vinh hạnh khi được đứng chung sân khấu với các thí sinh khác - những người không cùng dòng máu, không đến từ cùng quốc gia nhưng đều có đam mê với các vũ điệu.

Đặc biệt MTPop bày tỏ niềm tự hào là người Việt Nam, được tham dự cuộc thi với tư cách đại diện Việt Nam: “Mình rất tự hào là một người Việt, được đứng ở đây để cống hiến và cho mọi người thấy tinh thần của người Việt mình là như thế nào. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình từ ở Việt Nam. MTPop đứng ở đây không chỉ là cho bản thân mình mà còn là cho tất cả những người xung quanh mình và đặc biệt là mọi người ở Việt Nam”.

Những khoảnh khắc trình diễn của MTPop trong trận chung kết Red Bull Dance Your Style 2024

Thực tế, trước khi có chiến thắng chấn động này, MTPop với sở trường Popping đã là một cái tên khá nổi tiếng trong giới Hip-hop Việt Nam cũng như thế giới.

MTPop sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, bắt đầu đam mê nhảy đường phố từ năm 2007. Khi đó anh chàng mới chỉ là một cậu nhóc 12 tuổi. Đến năm 14 tuổi, MTPop gia nhập X-Clown Crew - một trong những tổ đội Hip-hop mạnh nhất miền Nam.

MTPop ngày xưa

Năm 2016, MTPop đạt được cột mốc thành tích đầu tiên là chiến thắng tại giải đấu Together Time ở thể thức 7 to Smoke. Từ sau đó trở đi, nam vũ công chinh chiến tại các đấu trường thế giới và liên tiếp giành được ngôi vị Quán quân: Street Star Dance Festival 2017 (Thụy Điển), Who Is The Champion (Malaysia) Groove'N'Move Festival 2018 (Thuỵ Sĩ), Jack of All Trades Festival (Canada), Drop The Beat Australia 2018, DOGEATDOG Vol.1 Japan 2018, BIS (2019) - cuộc thi vũ đạo đường phố hàng đầu Trung Quốc,...

Năm 2021, MTPop nhận lời mời tham gia Street Dance Of China mùa 4, sau 2 lần từ chối ở mùa 2 và mùa 3. Với vũ đạo Popping sở trường, MTPop khiến toàn bộ khán giả của chương trình phải wow liên tục. Sau đó anh chàng về đội Trương Nghệ Hưng nhưng phải dừng chân ở top 30.

Trong các năm 2022 và 2023, MTPop tiếp tục càn quét chức vô địch ở các giải đấu quốc tế như Shirofes Samurai 2023 (Nhật Bản), Groove'N'Move Festival 2023 (Thuỵ Sĩ),... Và đến tháng 8/2024, MTPop trở thành người Việt Nam đầu tiên vô địch Popping thế giới, khẳng vị trí top 1 của mình. Cụ thể, anh giành chiến thắng ở thể loại Popping tại giải đấu Summer Dance Forever.

MTPop đã giành được rất nhiều chiến thắng trong 17 năm đi nhảy

Sau những chiến thắng vang dội, cộng đồng Hip-hop ưu ái dành cho anh chàng những nickname như “Thần đồng Popping”, “Top 1 Popping thế giới”,... Thậm chí, nhiều bạn bè thân thiết còn… đổi tên của MTPop. Thay vì Minh Tuấn, mọi người gọi anh chàng là Minh Thắng/ Mãi Thắng vì đánh đâu thắng đấy.

Ngoài ra phía dưới mỗi bài đăng về chiến thắng của MTPop, cư dân mạng cũng để lại rất nhiều bình luận ủng hộ và tự hào: “Cảm ơn bạn đã đại diện cho Việt Nam và cho thế giới thấy Hip-hop Việt Nam khủng cỡ nào!”, “Chỉ biết đến giải Nhất chưa biết Nhì là gì!”, “MTPop là một trong những poppers đỉnh nhất của mọi thời đại”, “Lịch sử vũ đạo Việt Nam thật hiếm người có thành tựu như MTPop”, “Anh này có khi phải lên giải ngân hà để nhảy chứ giải nào cũng vô địch rồi”,...

Sau chiến thắng ở Red Bull Dance Your Style 2024, MTPop cũng ngày càng nổi tiếng hơn. Hiện tại, tài khoản Instagram của anh chàng đã có hơn 146k lượt theo dõi và con số này ở Facebook là 13k.

Ngoài đi thi đấu, MTPop còn dạy nhảy cả ở trong nước lẫn quốc tế

Một số ảnh đời thường của MTPop

(Ảnh: FBNV + Red Bull Dance Your Style 2024)