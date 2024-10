MTPop là ai mà được ví "thần đồng" Popping Việt Nam, đặc cách dự chung kết thế giới nhảy đối kháng?

Đó là MTPop, tên thật là Nguyễn Vũ Minh Tuấn, sinh năm 1995, đến từ TP.HCM. Mới nhất, MTPop được đặc cách vào Vòng chung kết thế giới Red Bull Dance Your Style - giải nhảy đối kháng diễn ra tại Ấn Độ vào ngày 9/11 sắp tới.

MTPop được đặc cách đầu tiên và cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự vòng chung kết thế giới (Nguồn: @redbulldance)

Được biết MTPop là thí sinh đầu tiên trong 8 người được đặc cách vào vòng chung kết năm nay. BTC chọn thẳng anh chàng vì những màn trình diễn, thành tích xuất sắc ở các cuộc thi và sàn diễn trước đây. Không dừng lại ở đó, MTPop cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam tại giải đấu này, sẽ tranh tài với các thí sinh đến từ 50 quốc gia trên thế giới.



Chia sẻ về việc được công nhận bởi một giải đấu tầm cỡ, MTPop cho biết đây là vinh dự vô cùng lớn của mình, vừa cảm thấy siêu thực nhưng cũng vừa thấy đây là động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Về vai trò là đại diện duy nhất của Việt Nam, nam vũ công bày tỏ: “Tôi rất mong được quảng bá nền văn hóa đầy màu sắc của Việt Nam đến với thế giới, đồng thời học hỏi từ những vũ công tài năng đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Tôi rất háo hức chờ đến ngày được mang niềm đam mê và năng lượng của mình lên sân khấu”.

MTPop

Có thể chưa quen thuộc với cư dân mạng nhưng với cộng đồng vũ đạo đường phố, MTPop là cái tên cực kỳ nổi tiếng.

Những ai biết đến tài năng của MTPop đều dành nhận xét có cánh: “Chỉ biết đến giải Nhất chưa biết Nhì là gì!”, “MTPop là một trong những poppers đỉnh nhất của mọi thời đại”, “Top 1 Popping thế giới”, “MTPop tầm 2 năm trở lại đây đánh đâu thắng đấy”, “Lịch sử vũ đạo Việt Nam thật hiếm người có thành tựu như MTPop. Solo không ngán bất cứ dancer nào trên thế giới luôn”,...

Khả năng của MTPop được nhận xét ở tầm quốc tế (Nguồn: @mtpop.vn)

Chắc chắn là không phải bỗng dưng mà dân tình lại dành cho MTPop những lời khen ngút trời này, tất cả đều dựa trên kết quả thi đấu cực đỉnh của dancer này.



MTPop bắt đầu theo đuổi niềm đam mê với nhảy đường phố từ năm 12 tuổi với sở trường là Popping. Khoảng 2 năm sau, anh chàng gia nhập X-Clown Crew - một trong những tổ đội Hip-hop mạnh nhất miền Nam.

Sau một thời gian rèn luyện, nam vũ công bắt đầu chinh chiến tại các đấu trường thế giới và gây chấn động với danh sách giải Quán quân dài dằng dặc: Street Star Dance Festival 2017 (Thụy Điển), Who Is The Champion (Malaysia) Groove'N'Move Festival (Thuỵ Sĩ), Jack of All Trades Festival (Canada), Drop The Beat Australia 2018, DOGEATDOG Vol.1 Japan 2018, BIS (2019) - cuộc thi vũ đạo đường phố hàng đầu Trung Quốc,...

Năm 2021 đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của MTPop khi anh nhận lời mời tham gia Street Dance Of China mùa 4, sau 2 lần từ chối ở mùa 2 và mùa 3. Tại đây anh chàng gây bão ngay từ những tập đầu tiên khi trình diễn vũ đạo Popping sở trường, được xem là “hạt giống” hàng đầu của đội Trương Nghệ Hưng. Cuối cùng anh dừng chân ở top 30 đầy tiếc nuối.

MTPop và Lưu Vũ Hân ở Street Dance Of China mùa 4

Sau những chiến tích lừng lẫy, MTPop được mời ở lại làm giảng viên dạy nhảy tại Trung Quốc và một số quốc gia khác, có lượng fan quốc tế nhất định. Hiện tại, tài khoản Instagram của anh chàng đã có hơn 88k lượt theo dõi.

Cách đây không lâu, tháng 8/2024, MTPop tiếp tục chuỗi thành tích choáng ngợp của mình khi trở thành người Việt Nam đầu tiên vô địch Popping thế giới. Cụ thể, anh giành chiến thắng ở thể loại Popping tại giải đấu Summer Dance Forever.

Hồi đầu tháng 9 vừa qua, MTPop cũng được nhắc đến với vai trò đồng biên đạo cho tiết mục 12h03 do Cường Seven và (S)trong Trọng Hiếu thể hiện tại chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Những động tác điêu luyện của nam dancer khiến khán giả phải ồ lên (Nguồn: @lineup_battle)

MTPop thường đứng lớp, workshop quốc tế chia sẻ kinh nghiệm nhảy và thi đấu của mình (Nguồn: @nalnal._sxsx)

Về Red Bull Dance Your Style - giải đấu mà MTPop sắp tham gia, đây là sân chơi mang đậm tính sáng tạo và ứng biến. Bởi lẽ các dancer sẽ được thi đấu đối kháng 1-1 trong không gian kết hợp đa dạng các thể loại Punk, Pop, Rock, Hip-hop, Disco,... Cuộc thi cũng không có BGK, thí sinh không được luyện tập vũ đạo trước và không được chọn nhạc, người chiến thắng mỗi vòng đấu hoàn toàn do khán giả tại sàn đấu bình chọn.