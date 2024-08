Giành chiến thắng thuyết phục sau nhiều năm chinh chiến

Khuya 22/8 (theo giờ Việt Nam), MT-POP chính thức được xướng tên, trở thành nhà vô địch thể loại Popping tại giải đấu Summer Dance Popping Forever 2024 - một trong những giải đấu Dance Battle lớn nhất thế giới. Thành tích này của anh chàng đã giúp ghi thêm thêm một cột mốc cực lớn vào chuỗi thành tích của anh sau chiến thắng của anh vốn dĩ cũng đã rất “khủng khiếp" tại nhiều giải đấu như Line Up (Hàn Quốc), Samurai (Nhật Bản), Dance Vision (Trung Quốc),...

MT-POP giành ngôi vô địch Popping tại Summer Dance Forever

Summer Dance Forever khởi xướng bởi house dancer John Agesilas, là một trong những giải đấu lớn nhất thế giới về nhảy đối kháng (dance battle). Giải đấu được tổ chức từ ngày 20 - 26/8 tại Amsterdam, Hà Lan với 5 thể loại nhảy: Hip Hop, Popping, House, Waacking, Locking. Mỗi năm, giải đấu đều quy tụ các dancer kỳ cựu trên thế giới về tham dự.

Điều khiến Summer Dance Forever trở nên đặc biệt là khi vào Top 3 các thi sinh sẽ thi đấu trực tiếp với giám khảo. Kết quả thậm chí được ghi nhận bởi máy đo Decibel tiếng la thể hiện độ hào hứng của khán giả có mặt tại sân khấu. Có thể nói đây là sự kiện nhảy múa được yêu thích nhất trên thế giới hiện tại, được có mặt ở sự kiện này một lần trong đời cũng là ước mơ của nhiều vũ công.

MT-POP là đối thủ đáng gờm ở cuộc thi năm nay

Và popper MT-POP - một cái tên đã quá quen thuộc với cộng đồng dancer Việt Nam bởi những "chiến tích" đáng nể. Trước sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ, MT-POP đã thể hiện một màn trình diễn đỉnh cao, khẳng định vị thế của mình khi đánh bại giám khảo Nelson với phần thi mang tên I Win (Tạm Dịch: Tôi Mới Là Người Chiến Thắng).

Phần thi đánh bại giám khảo Nelson của MT-POP

Summer Dance Forever lần này là một kì tích đặc biệt, khác hẳn những chiến thắng trước đây của MT-POP bởi đây là trong những cuộc thi danh giá bậc nhất trên thế giới hiện tại, bên cạnh những cái tên khác như Juste Debout, Old School Night, Keep On Dancing… MT-POP xuất sắc trở thành người Việt đầu tiên đăng quang ngôi vị cao nhất chính là khoảnh khắc lịch sử của Hip Hop Việt Nam.



Chiến thắng lịch sử cho cộng đồng Popping và Hip Hop Việt Nam

Chiến thắng thuyết phục tất cả khán giả của MT-POP

- Hồi xem Street Dance China đã thấy MT-POP đỉnh điên rồi. Chúc mừng anh. Thành quả này là xứng đáng sau nhiều năm Tuấn đi chinh chiến các trận ở nước ngoài.

- Chúc mừng anh, quá xứng đáng luôn. Nhờ anh mà mê xem Popping.

- MT-POP giờ thắng liên tục các giải nhỉ?

- Chiến thắng tất cả thí sinh. Chiến thắng tất cả trọng tài. Chiến thắng tất cả khán giả.

- Dân tình xem mấy ông người Pháp nhảy riết chán rồi, MT-POP như thổi một làn gió mới vào Popping.

MT-POP - cái tên Việt đáng gờm trong giới Popping thế giới

MT-POP sinh năm 1995, là một vũ công từ năm 12 tuổi nổi tiếng trong giới Hip Hop với kinh nghiệm tham gia rất nhiều cuộc thi. Trước khi tham gia Street Dance Of China, MT-POP từng tham gia các giải đấu và đạt Quán quân tại: GOAT 2018, Street Star Dance Festival 2017 (Thụy Điển), Groove'N'Move Festival (Thuỵ Sĩ), Juste Debout (Thái Lan). Anh còn là một giảng viên ở nhiều quốc gia, sở hữu lượng fan quốc tế đông đảo.

Anh chàng là vũ công và giảng viên nổi tiếng

Bắt đầu tập nhảy từ năm 12 tuổi, MT-POP đã có 14 năm theo đuổi sự nghiệp vũ đạo đường phố. Năm 2009 anh gia nhập X-Clown Crew. Năm 2017, MT-POP giành chức quán quân cuộc thi Street Star Festival tại Thụy Điển. Cùng năm, anh tiếp tục giành quán quân Who Is The Champion tại Malaysia. Minh Tuấn cũng là quán quân của Groove 'N' Move Festival được tổ chức ở Thụy Điển năm 2018, đồng thời trở thành người chiến thắng cuối cùng của Jack of All Trades Festival tại Canada cũng năm đó.

Ngoài ra, Minh Tuấn - MT-POP còn là quán quân của các cuộc thi nhảy khác như: Drop The Beat Australia 2018, DOGEATDOG Vol.1 Japan 2018. Năm 2019, anh đối đầu với những vũ công mạnh nhất thế giới của giải đấu Juste Debout, Minh Tuấn tiến vào chung kết và dừng chân ở top 8. Cùng năm anh trở thành quán quân mảng Popping tại BIS - cuộc thi vũ đạo đường phố hàng đầu Trung Quốc, được tham gia giảng dạy vũ đạo ở những trung tâm lớn của đất nước tỷ dân.

MT-POP chiến thắng ở các giải đấu quốc tế

Cái tên nổi tiếng trong giới Popping thế giới gọi tên MT-POP

Vốn đạt nhiều thành tích lớn trên trường quốc tế, nên MT-POP lọt vào "mắt xanh" của ban tổ chức chương trình Street Dance Of China (Đây chính là nhảy đường phố) và từng được mời tham dự mùa 2 và mùa 3. Tuy nhiên, anh chàng đã từ chối vì lịch trình bận rộn, tuy nhiên, anh chọn đi nhiều nơi để học hỏi và trải nghiệm bản thân.

Chỉ đến khi quyết định tham gia vào Street Dance Of China mùa 4, MT-POP thực sự "gây bão" khi là là một trong những "hạt giống" hàng đầu của đội Trương Nghệ Hưng. Nam vũ công khiến khán giả vỡ oà với loạt vũ đạo popping sở trường khiến rất nhiều thí sinh khác phải há hốc miệng, kinh ngạc tột độ về kỹ năng của mình. Bên dưới bài đăng, anh chàng nhận được nhiều lời chúc mừng từ netizen. Thậm chí, có người còn khẳng định MT-POP ẵm chắc cúp vô địch.

Hình ảnh trước thềm dự thi Street Dance Of China của MT-POP

Djidawi (LegionX), một dancer từng vô địch giải đấu thế giới năm 2006 còn phải dành lời khen cho MT-POP: "MT không chỉ vô địch 1 giải đấu, cậu ấy dường như đã chinh phục toàn thế giới, điều hiếm thấy trong lịch sử popping, một cộng đồng vốn rất nhiều tranh cãi và mâu thuẫn, đa dạng phong cách, nhiều tài năng lẫn cá tính lớn."