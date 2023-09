Quá trình lần theo dấu vết, bắt kẻ lừa tráo vé số của người phụ nữ không tay, không chân

Ngày 27-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hoà đang tạm giữ nghi can Phạm Ngọc Vinh (52 tuổi, quê Quảng Ngãi) để điều tra làm rõ hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nạn nhân là bà Lê Thị Thuận (46 tuổi, quê Khánh Hoà, bị khuyết tật tay, chân), bị Vinh lừa tráo, chiếm đoạt 522 tờ vé số vào sáng ngày 24-9.

Đối tượng Vinh bị bắt giữ và hình ảnh khi đang di chuyển trên đường sau khi gây án

Ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo, Công an TP Biên Hoà phối hợp Công an phường Tân Tiến xuống ngay hiện trường, ghi nhận thông tin từ nạn nhân và camera an ninh xung quanh. Ban lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo, yêu cầu Công an TP Biên Hoà phải nhanh chóng bắt bằng được kẻ gây ra.

Trung tá Ngô Võ Hoài Nhân, Đội trưởng Đội hình sự công an TP Biên Hòa nói, sự việc được dư luận đặc biệt quan tâm và bức xúc vì nạn nhân là người yếu thế, Công an TP Biên Hoà đã tập trung, huy động lực lượng theo nhiều hướng truy xét đối tượng.

Cụ thể, một mũi trinh sát nhanh chóng làm việc với bị hại để thu thập thông tin, đặc điểm nghi can, một mũi khác thu thập camera của nhà dân và dọc tuyết đường để tìm ra dấu vết.

Theo Trung tá Nhân, công an xác định đối tượng rất chuyên nghiệp nên có sự chuẩn bị rất kỹ để xóa dấu vết trong quá trình lẩn trốn như mặc áo khoác, đeo khẩu trang kín và đặc biệt là tháo biển số xe. Đối tượng chọn đi những con hẻm nhỏ để tránh sự phát hiện của lực lượng truy tìm.

Từ các thông tin thu thập được, các trinh sát hình sự nhận định, đối tượng di chuyển về hướng Bình Dương rồi dấu vết bị mờ.

Tang vật liên quan vụ lừa tráo vé số

Đánh giá khả năng đối tượng sẽ tái diễn hành động cũ nên lực lượng trinh sát đã rà soát các điểm bán vé số là người già yếu, tàn tật và bố trí các trinh sát theo dõi.

Đúng như nhận định, sáng 26-9, trên địa bàn phường Phước Tân xảy ra vụ chiếm đoạt vé số tương tự, các trinh sát đã theo dõi và truy bắt được Phạm Ngọc Vinh tại Lái Thiêu (Bình Dương) khi đối tượng đang bán vé số vừa lừa được.

Làm việc với công an, Vinh thừa nhận đã lừa chiếm đoạt xấp vé số của bà Thuận (khoảng 522 tờ) vào sáng 24-9. Sau đó, Vinh mang đến tỉnh Bình Dương bán cho một người bán vé số với giá 4,2 triệu đồng.

Vinh khai, do nợ nần vì thường xuyên cá độ bóng đá nên nảy sinh ý định đi chiếm đoạt vé số của những người tàn tật, người già để bán lại cho người khác lấy tiền trả nợ.

Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận, bằng thủ đoạn tương tự, Vinh đã lừa chiếm đoạt vé số của 3 người khác tại TP Biên Hoà với tổng số hơn 1 ngàn tờ vé số. Ngoài Đồng Nai, Vinh còn khai lừa đảo một số vụ việc khác tương tự, ước tính hơn chục vụ.