Tập trung truy xét đối tượng lừa tráo 840 tờ vé số của người phụ nữ không tay, không chân

Ngày 25-9, Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) phối hợp Công an phường Tân Tiến đang tập trung truy xét, điều tra vụ bà Lê Thị Thuận, người phụ nữ không tay, không chân bán vé số trên đường Dương Tử Giang, khu vực ngã tư Lạc Cường (thuộc khu phố 2, phường Tân Tiến) bị kẻ xấu lừa tráo 840 tờ vé số mới bằng vé số cũ.

Do không có tay, không có chân nên bà Thuận thường để người mua tự chọn vé, trả tiền

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an địa phương phối hợp Công an TP Biên Hoà đã đến hiện trường để ghi nhận sự việc và lời khai của nạn nhân. Công an cũng trích xuất camera tại ngã 4 Lạc Cường và dọc tuyến đường Võ Văn Sáu, Phạm Văn Thuận để làm rõ chân dung đối tượng.

Biết thông tin người phụ nữ khuyết tật vừa bị kẻ gian lừa tráo hàng trăm tờ vé số, nhiều người dân đã đến động viên và mua vé số ủng hộ. Ngoài ra, khi biết hoàn cảnh của chị, nhiều người cũng đã góp tiền ủng hộ chị để trả tiền gốc cho số vé số đã bị đánh tráo.

Như đã đưa tin, bà Thuận không tay, không chân, không biết chữ, sống bằng nghề bán vé số ngay ngã tư Lạc Cường, khu phố 2, phường Tân Tiến nhiều năm nay.

Theo bà Thuận, sáng cùng ngày, bà bán vé số bên lề đường Dương Tử Giang, gần ngã tư Lạc Cường như mọi khi.

Lúc này, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi xe máy màu đỏ, mặc áo khoác màu nâu đến hỏi mua vé số.

Thời điểm này, xấp vé số còn nguyên 840 tờ để trong giỏ xách nên bà Thuận nói người này tự mở giỏ lấy vé. Một lúc sau, người đàn ông lấy 8 tờ và đưa tờ 200.000 đồng.

Trong lúc bà Thuận thối tiền thừa, người đàn ông bỏ một xấp vé số khác (cùng đài Tiền Giang nhưng ngày khác) vào giỏ của bà Thuận rồi phóng xe rời đi.

Sau đó, bà Thuận lấy vé số trong giỏ trải lên bày bán. Khi một khách hàng đến mua vé số mới phát hiện toàn bộ xấp vé số là số cũ (30-4-2023).

Bà Thuận khóc: "Tôi đâu biết chữ, nghe khách nói mới biết mình bị lừa". Bà Thuận đã trình báo Công an phường Tân Tiến. Đây là thứ 4 bà bị người khác giựt vé số hoặc tráo đổi vé số mới bằng số cũ.